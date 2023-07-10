Ülkemizde bir süredir varolan TECNO markası, aynı zamanda bir üretim tesisi ile ülkemizde telefon üretimine de devam ediyor. PHANTOM, CAMON, POVA ve SPARK serileriyle 7’den 77’ye tüketicilere ulaşan TECNO markasında farklı kullanıcılara yönelik birçok model bulunuyor. Peki, fiyat/peformans odaklı ve aynı zamanda ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bu telefon serilerinden hangisi kime göre? Model serilerinin odak noktaları neler? Gelin detaylı bir şekilde bu modellere ve serilere göz atalım.

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TECNO SPARK: Geçlerin Gözdesi

Gençlere ve fiyat/performans odağında uygun fiyatlı telefon arayanlar için ideal olan SPARK serisi, bir kullanıcının temel isteklerini fazlasıyla karşılıyor.

Büyük batarya, bol bol bellek ve depolama alanı ve şık tasarım ile gelen SPARK ailesi SPARK 10 Pro modelinde olduğu gibi selfie severleri de düşenerek 32 MP yüksek çözünürlüklü ön kamera da sunabiliyor. Özellikle kendi klasmanında fotoğraf noktasında da en iddialı modellerden olan SPARK ailesinde geceleri dahi aydınlık fotoğraflar çekebilmenizi, telefonda sosyal medya için başarılı videolar sunmanıza da olanak tanıyor.

Oyuncular için de segmentindeki en iyi işlemcileri tercih edilen seri, uygun fiyata daha iyi sonuçlar almak isteyenlerin odağında olacak.

TECNO SPARK 10 Pro Özellikleri;

Boyut: 168,4 x 76,2 x 8,4 mm

Ağırlık: 208 gram

Ekran: 6,8 inç, IPS LCD, FHD+, 90 Hz

İşlemci: Mediatek Helio G88

Bellek: 8 GB (+8 GB Sanal RAM)

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + AI Kamera

Ön Kamera:32 MP

Video: 2K 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 18 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC

TECNO POVA: Uygun Fiyatlı Oyun Telefonu

POVA serisi ise aslında fiyat/performans oyuncu telefonu diye adlandırabileceğimiz bir seri. Bir oyuncu telefonunda olduğu gibi keskin ve albenisi olan detaylar ile gelen telefonda, fiyatına göre bir savaş gemisi hissini direkt olarak uyandırıyor.

Geniş ve tazeleme hızı yüksek bir ekran, sınıfının en iyi ve her oyunu oynatabilecek işlemci seçimi, geniş depolama ve bellek gibi detaylarının yanı sıra POVA serisinde her zaman çok daha büyük mega bataryalar görmekteyiz. Sektör standardı 4.500 – 5.000 seviyesinde iken 6.000 mAh gibi batarya seviyesiyle uzun saatler boyunca oyun keyfini sürdürebilirsiniz.

TECNO POVA 4 Pro Özellikleri:

Boyut: 164,8 x 77 x 9,2 mm

Ekran: 6,66 inç FHD+ AMOLED 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G99

Grafik: Mali-G52 MC2

Kamera: 50 MP + AI

Ön Kamera: 8 MP

Video: 2K 30 fps

Bellek: 8 GB (+5 GB Sanal RAM)

Depolama: 256 GB

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5

Batarya: 6.000 mAh

Şarj: 45 Watt Hızlı Şarj

TECNO CAMON: Gece Portresi Uzmanı

CAMON serisine geldiğimizde CAMON 19 serisindeki “Gece Portresi Uzmanı” vurgusunda olduğu gibi kamera odaklı telefonlar olduğunu söylemeliyiz. Kameradan önce şık ve zarif bir tasarıma sahip olan CAMON ailesi lazer otofokus, OIS desteği gibi amiral gemi seviyesindeki kamera özelliklerini bu seride de kullanıyor.

Örneğin RGGB düzeninde olan renk dizilimini CAMON 19 serisinde RGBW olarak değiştirerek daha doğru renk ve daha fazla ışık alabilen teknoloji de yer alıyor. Üst seviye telefonlarda bile görüşmeyen QHD, yani 2K video desteği hem ön hem arka kameralarında da yer alıyor.

Bir telefon için en zorlu çekim koşulları olan düşük ışık ve ters ışık gibi konularda gece portresi video ile fark yaratan CAMON ailesinde HDR videolar çekmek de mümkün.

TECNO CAMON 19 Pro Özellikleri:

Boyut: 166,8 x 74,6 x 8,6 mm

Ekran: 6,8 inç FHD+ AMOLED 120 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G96

Grafik: Mali-G57 MC2

Bellek: 8 GB (+5 GB Sanal RAM)

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 50 MP + AI Kamera

Ön Kamera: 32 MP

Video: 2K 30 fps

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 33 Watt Hızlı Şarj

TECNO PHANTOM: Amiral Gemi

PHANTOM serisine geldiğimizde ise TECNO markasının en iyi özelliklerinin bir arada olduğu amiral gemisi sınıfı da diyebiliriz. “Dünyanın ilk teleskobik portre lensi” kullanan telefon olan PHANTOM X2 Pro ise portre lensi, yani teknik açıdan yardımcı kamerada bunu kullanarak iki adet ana kamera kullanıyor diyebiliriz.

Hareketli lens sistemini kullanarak bir DSLR gibi fiziksel hareketle optik yakınlaştırma yapabilen telefon, saf ve doğal arka plan sunabiliyor. Çift 50 MP kamera ile geniş sensör, ultra net fotoğraflar çekim imkanı sağlayan PHANTOM serisinde tasarımsal açısından da premium olduğunu hissettiren detaylar bulunuyor.

Yekpare çift kavisli tasarım ile kullanımı hem kolay hem de şık bir görünüm sunan PHANTOM serisinde çevre dostu turuncu versiyonunun arka kapağında ise Hint Okyanusu’ndaki atık plastik şişelerden geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor.

Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:

Boyut: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm

Ağırlık: 201 gram

Ekran: 6,8 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

Bellek: 12 GB (+5 GB sanal bellek)

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video: 4K 60 fps

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 45 Watt

Yani genel olarak baktığımızda TECNO Mobile markası her ihtiyaca uygun ve erişebilir fiyatla beklenenden ötesini sağlayabilen bir marka konumunda.

Buradan hareketle şık ve isteklerini yerine getirecek bir telefon arayan gençler için SPARK, oyun oynamayı seven ve fiyatına da önem verenler için POVA, kamera performansını birinci sıraya yazanlar için CAMON, premium deneyim için ise PHANTOM serisi tercih edilebilir.

Not: Bu içerik TECNO Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.