Bu videoda TECNO markasının giriş orta segmente konumlandırdığı SPARK Serisi’nin en yeni üyesi TECNO SPARK 10 Pro modeline yakından bakıyoruz.

TECNO SPARK 10 Pro özellikle uygun fiyatlı olması ile dikkat çekiyor. 7500 TL fiyatla satılan telefon hem ön hem de arka kamerada 2K video çekebilmesiyle öne çıkıyor. MediaTek Helio G88 işlemcisinden gücü alan telefon 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Ayrıca RAM miktarı 8GB’ye kadar arttırılabiliyor.

6.8 inç IPS LCD ekranı 90Hz desteklerken FHD+ çözünürlükte 395 ppi gösterebiliyor. 5000 mAh bataryası bulunan TECNO SPARK 10 Pro 18W ile şarj dolumu sağlayabiliyor. Android 13 üzerinde HiOS 12.6 arayüzüne sahip olan telefon güncel yazılımı da destekliyor.

Peki siz 7500 TL – 8000 TL bandında satılan TECNO SPARK 10 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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