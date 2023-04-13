TIME dergisi, dünya çapında en etkili isimleri seçtiği ve 20’incisini yayımladığı TIME 100 listesini açıkladı. AHBAP kurucusu Haluk Levent ile BioNTech şirketinin sahipleri Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin de bu yılın listesinde yer aldı.

Haluk Levent, listeye “İkonlar” başlığı altında dahil edildi. Tanıtım metnini ünlü yazar Elif Şafak kaleme aldı. Şafak, Levent’in AHBAP kuruluşunun kurucusu olarak, özellikle 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen ve on binlerce can kaybına sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlere verdiği destekle umudun sembolü olduğunu belirtti.

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Şafak, yazısında, deprem sonrası Türk devletinin müdahalesinin yetersiz kaldığını söylerken, Levent’in kurduğu AHBAP’ın hızla sahaya indiğine dikkat çekti. Levent, depremin hemen ardından harekete geçerek, kurduğu AHBAP aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine acil yardım sağlamıştı. Şafak, “Levent, sadece bir topluma umut vermiyor, aynı zamanda tek bir kişinin yıkıma sebep olan felakette oynayabileceği rolü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BioNTech şirketinin sahipleri Dr. Türeci ve Dr. Şahin ise, TIME 100 listesine “Titanlar” başlığı altında dahil edildi. Tanıtım metnini ise TIME dergisinin eski Yazı İşleri Müdürü Walter Isaacson kaleme aldı. Isaacson, ikilinin Koronavirüs aşısının başarısıyla dünya genelinde takdir topladığını ve şimdi de kanser aşısı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Dr. Türeci ve Dr. Şahin, BioNTech şirketi aracılığıyla, Koronavirüs pandemisiyle mücadelede büyük bir başarı elde ettiler. BioNTech, Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA teknolojisi temelli aşısıyla, dünya genelinde milyonlarca insanı Koronavirüs’e karşı korudu. Şirketin sahipleri Dr. Türeci ve Dr. Şahin’in kanser araştırmalarına da büyük önem verdikleri ve bu alanda da önemli çalışmalar yürüttükleri biliniyor.

İçindekiler TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti: ‘İçerik beni üzdü’ TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti: ‘İçerik beni üzdü’ Listenin açıklanmasından kısa süre sonra Haluk Levent, ödülü reddettiğini ve ABD’ye gitmeyeceğini açıkladı. 1) Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles

ABD Başkanı Joe Biden

Elon Musk

Beyonce

Messi

Bella Hadid

Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş.

Editörler araştırma yapmış. pic.twitter.com/HUMRiZMErW — Haluk Levent (@haluklevent) April 13, 2023 Türk şarkıcı Haluk Levent, TIME dergisinin en etkili 100 kişi listesinde yer almasının ardından yaptığı açıklamada, içeriğin kendisini üzdüğünü ve ödülü reddettiğini duyurdu. Levent, ödülü reddetme nedenini Türkiye Cumhuriyeti devletinin eleştirilmesi olarak açıklarken, ayrıca Amerika’ya gitmeme kararı aldığını belirtti. Levent, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, editörlerin araştırma yaparak en etkili isimleri belirlediğini ve kendisinin de İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen gibi isimlerle birlikte seçildiğini paylaştı. Ancak Levent, içeriğin kendisini üzdüğünü belirterek, ödülü reddettiğini ve Amerika’ya gitmeme kararı aldığını açıkladı. Levent, deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, muhalefet, belediyeler ve 18 bin sivil toplum kuruluşunun birlikte çalıştığını hatırlatırken, tartışmaların içine girmeme kararı aldığını belirtti.