Efsanevi oyuncu Paul Walker‘ın 2013 yılındaki trajik ölümünden sonra, “Hızlı ve Öfkeli” film serisinde kullandığı ve hayranları arasında büyük bir kitleye sahip olan Nissan Skyline R34 GT-R aracı, satışa sunulacak. Bu araç, Paul Walker’ın karakteri Brian O’Conner’ın imzası niteliğindeydi ve serinin en ikonik araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi, bu efsanevi araç, Bonhams tarafından düzenlenecek bir açık artırma ile yeni sahibini bulacak.

Nissan Skyline R34 GT-R, araba tutkunları arasında da oldukça popüler bir araçtır. Bu model, Japon otomobil üreticisi Nissan tarafından 1999-2002 yılları arasında üretilmiştir. Aracın 2.6 litrelik çift turbolu motoru, 280 beygir güç üretirken, 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 6 ileri manuel şanzımanı sayesinde yüksek performanslı bir sürüş sağlıyor.

Paul Walker’ın aracı, filmde birçok aksiyon sahnesinde kullanılmıştı. Özellikle, Walker’ın aracı bir tren rayı üzerinde sürdüğü unutulmaz sahne, filmin hayranları arasında klasikleşmiştir. Nissan Skyline R34 GT-R, “Hızlı ve Öfkeli” serisinin en popüler araçlarından biri olarak kabul ediliyor.

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Bu özel araç, uluslararası müzayede evi Bonhams tarafından açık artırmaya sunulacak. Satış, 28 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Paul Walker hayranları ve araba tutkunları arasında büyük bir ilgi yaratan bu satış, birçok kişinin merakla beklediği bir olay haline geldi.

Hızlı ve Öfkeli film serisinde kullandığı efsanevi Nissan Skyline R34 GT-R, şimdi satışa çıkarılıyor. 40 yaşındaki oyuncunun serideki en sevilen aracı olan Nissan R34, uluslararası müzayede evi Bonhams tarafından online açık artırmada satışa sunulacak.

Açık artırma, 28 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Bonhams’in resmi sitesinden izlenebilecek. Paul Walker’ın hayranları arasında büyük bir heyecan yaratan bu satış, araba tutkunlarının da ilgisini çekecek gibi duruyor.