Halo yaratıcısı Marcus Lehto tarafından kurulan 30 kişilik bağımsız stüdyonun ilk oyunu Disintegration‘ın PC, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro ve Xbox One X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi genelinde dijital olarak 16 Haziran 2020’de 49.99 $/ 49.99 €’ya çıkacağını açıkladı. Bilimkurgu öğelerinin ağırlıkta olduğu oyun Private Division ve V1 Interactive tarafından duyuruldu.

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Oyunu önceden sipariş eden oyuncular çok oyunculu mod için; Lost Ronin Midnight mürettebat kaplaması, Flex emote, Disintegration Gravcycle Madalyası eklentisi ve platforma özel animasyonlu banner’lar dahil olmak üzere bonus kozmetik dijital içerik kazanacaklar. Disintegration için ön siparişler artık Xbox One ve PC için Steam üzerinden mevcut.

Disintegration tamamen yeni bir deneyim sunacak!

Halo yaratıcısının yeni oyunu Disintegration, tamamen yeni bir deneyim yaratmak için FPS ile gerçek zamanlı taktik unsurlarının harmanlandığı bir bilimkurgu, shooter oyunudur. Kıtlık, kaynak eksikliği ve yıkımın eşiğinde bir gezegende oyunumuz geçiyor. Yer alan insanlık bu yıkıcı gerçeklikten kurtulmak için, insan beyninin robotik bir armatüre aktarıldığı Integration (Entegrasyon)’ı geliştiriyor. Süre gelen bu kaosun ardından Rayonne olarak bilinen saldırgan, militarist bir lejyon kontrolü ele geçirir ve güçlerini pekiştirmek için bir zamanlar isteğe bağlı Entegrasyon sürecini insanlığın geri kalanına zorla dayatmaya başlar.

Oyuncular, ezici Rayonne gücüne karşı savaşmak için küçük bir kanun kaçağı grubuna liderlik eden Gravcycle pilotu Romer Shoal’a komuta ediyor.

Halo yaratıcısı Marchus Lehto: “Etkileyici bir hikaye oluşturmak istedik”

V1 Interactive Başkan ve Oyun Direktörü Marcus Lehto “Her zaman oynanışa odaklı bir hikaye anlatıcısıydım ve Disintegration ile daha önce kullanılmamış mekanikler üzerine inşa edilmiş etkileyici bir hikaye anlatımı oluşturmak istedim” diyor. “Standart FPS deneyiminin ötesine geçen unutulmaz karakterler ve zengin dünyalar yaratmak benim DNA’mda var. Oyuncuların da yakın zamanda bunun bir parçası olacağı için çok heyecanlıyım.”

Pilotlar ve onların mürettebatlarının takım halinde çarpıştığı, üç oyun modu ve altı farklı haritadan oluşan PVP çok oyunculu moda da sahiptir. Oyuncular bu aksiyona katılmak için farklı oyun tarzlarına imkân sunan, son derece stilize edilmiş dokuz adet “Mürettebat” arasından seçim yapabilecekler.

Private Division Baş Yapımcısı Kari Toyama, “Tek kişilik senaryonun oyun mekaniği ve heyecan verici tarihi (lore), Disintegration’ın rekabetçi çok oyunculu modunda bir üst seviyeye çıkarak inanılmaz bir tecrübe sunmakta“diyor. “V1 Interactive ekibi, farklı Mürettebatlar için farklı kişilikler ekleyerek çok oyunculu moda inanılmaz eğlence ve farklılık unsurları katmış”

Çoklu oyuncu modunda; pilot ve mürettebat görünümleri, kozmetik Gravcycle özelleştirmeleri ve çeşitli banner’lar da dahil olmak üzere ister oyun içinde satın alınabilen isterse de oyundaki başarılarla kazanılabilen bir dizi kozmetik kişiselleştirmeler de mevcuttur. İlk sürümdeki çok oyunculu içeriğe ek olarak, V1 ekibi ilerleyen zamanda mevsimsel içerik güncellemeleri ile oyuna yeni ürünler de ekleyecektir.

Disintegration, 16 Haziran tarihinde tüm dijital yayıncılarda satışta!

Disintegration dijital olarak 16 Haziran 2020’de PlayStation®4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için kullanımda olacak. Diğer dijital yayıncılardan 49.99 $ / 49.99 €’dan satışa sunulacak.