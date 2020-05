EA, E3‘ün Corona virüs sebebiyle iptal olması nedeniyle kendi etkinliğini düzenleme kararı aldı. Online düzenlenecek etkinliğin 11 Haziran tarihinde gerçekleşeceği öğrenildi.

İlginizi çekebilir; Yayıncı adaylarının adresi Own3D, artık Türk Lirası kabul ediyor!

Corona virüs her sektöre olduğu gibi oyun piyasasını da oldukça olumsuz etkiledi. Bir çok lansman ve etkinlik iptal edilirken, firmalarda internet üzerinden oyuncular ile kendi etkinlikleri sayesinde buluşma planlarına başladı. Özellikle E3‘ün iptali çoğu firmanın, bu yolda adım atmasına neden oldu. Bu firmalar arasında yer alan EA de, online etkinlik sayesinde birlikte oyuncular ve hayranları ile buluşacak. 11 Haziran 2020 tarihinde internet üzerinden gerçekleşecek bu etkinlik ile birlikte, EA firmasının yeni oyunları hakkında bilgiler vereceği öne sürüldü.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs

— Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020