Oyun
Halo yaratıcısının yeni oyunu Disintegration’ın çıkış tarihi açıkladı!
Halo yaratıcısı Marcus Lehto tarafından kurulan 30 kişilik bağımsız stüdyonun ilk oyunu Disintegration‘ın PC, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro ve Xbox One X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi genelinde dijital olarak 16 Haziran 2020’de 49.99 $/ 49.99 €’ya çıkacağını açıkladı. Bilimkurgu öğelerinin ağırlıkta olduğu oyun Private Division ve V1 Interactive tarafından duyuruldu.
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Oyunu önceden sipariş eden oyuncular çok oyunculu mod için; Lost Ronin Midnight mürettebat kaplaması, Flex emote, Disintegration Gravcycle Madalyası eklentisi ve platforma özel animasyonlu banner’lar dahil olmak üzere bonus kozmetik dijital içerik kazanacaklar. Disintegration için ön siparişler artık Xbox One ve PC için Steam üzerinden mevcut.
Disintegration tamamen yeni bir deneyim sunacak!
Halo yaratıcısının yeni oyunu Disintegration, tamamen yeni bir deneyim yaratmak için FPS ile gerçek zamanlı taktik unsurlarının harmanlandığı bir bilimkurgu, shooter oyunudur. Kıtlık, kaynak eksikliği ve yıkımın eşiğinde bir gezegende oyunumuz geçiyor. Yer alan insanlık bu yıkıcı gerçeklikten kurtulmak için, insan beyninin robotik bir armatüre aktarıldığı Integration (Entegrasyon)’ı geliştiriyor. Süre gelen bu kaosun ardından Rayonne olarak bilinen saldırgan, militarist bir lejyon kontrolü ele geçirir ve güçlerini pekiştirmek için bir zamanlar isteğe bağlı Entegrasyon sürecini insanlığın geri kalanına zorla dayatmaya başlar.
Oyuncular, ezici Rayonne gücüne karşı savaşmak için küçük bir kanun kaçağı grubuna liderlik eden Gravcycle pilotu Romer Shoal’a komuta ediyor.
Halo yaratıcısı Marchus Lehto: “Etkileyici bir hikaye oluşturmak istedik”
V1 Interactive Başkan ve Oyun Direktörü Marcus Lehto “Her zaman oynanışa odaklı bir hikaye anlatıcısıydım ve Disintegration ile daha önce kullanılmamış mekanikler üzerine inşa edilmiş etkileyici bir hikaye anlatımı oluşturmak istedim” diyor. “Standart FPS deneyiminin ötesine geçen unutulmaz karakterler ve zengin dünyalar yaratmak benim DNA’mda var. Oyuncuların da yakın zamanda bunun bir parçası olacağı için çok heyecanlıyım.”
Pilotlar ve onların mürettebatlarının takım halinde çarpıştığı, üç oyun modu ve altı farklı haritadan oluşan PVP çok oyunculu moda da sahiptir. Oyuncular bu aksiyona katılmak için farklı oyun tarzlarına imkân sunan, son derece stilize edilmiş dokuz adet “Mürettebat” arasından seçim yapabilecekler.
Private Division Baş Yapımcısı Kari Toyama, “Tek kişilik senaryonun oyun mekaniği ve heyecan verici tarihi (lore), Disintegration’ın rekabetçi çok oyunculu modunda bir üst seviyeye çıkarak inanılmaz bir tecrübe sunmakta“diyor. “V1 Interactive ekibi, farklı Mürettebatlar için farklı kişilikler ekleyerek çok oyunculu moda inanılmaz eğlence ve farklılık unsurları katmış”
Çoklu oyuncu modunda; pilot ve mürettebat görünümleri, kozmetik Gravcycle özelleştirmeleri ve çeşitli banner’lar da dahil olmak üzere ister oyun içinde satın alınabilen isterse de oyundaki başarılarla kazanılabilen bir dizi kozmetik kişiselleştirmeler de mevcuttur. İlk sürümdeki çok oyunculu içeriğe ek olarak, V1 ekibi ilerleyen zamanda mevsimsel içerik güncellemeleri ile oyuna yeni ürünler de ekleyecektir.
Disintegration, 16 Haziran tarihinde tüm dijital yayıncılarda satışta!
Disintegration dijital olarak 16 Haziran 2020’de PlayStation®4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için kullanımda olacak. Diğer dijital yayıncılardan 49.99 $ / 49.99 €’dan satışa sunulacak.
Haber
PUBG Mobile 0.18.0 güncellemesi ile Miramar haritası yenilendi
PUBG Mobile, Miramar haritasını yenileyen 0.18.0 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme sayesinde sorunlar giderildi ve gelen yenlikler oyuncuları oldukça mutlu etti.
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PUBG Mobile’ın yeni güncellemesi 0.18.0 sürümünü yayınladı ve sevilen Miramar çöl haritasında yepyeni değişiklikler ve geliştirmeler beraberinde geldi. Güncelleme ile yeni bir Eğlence Parkı, gelişmiş maç sonuç ekranı, AG para birimi ve 13 Mayıs’ta başlayacak olan Royale Pass’in yeni sezonu oyuna ekleniyor. 0.18.0 güncellemesi, hem Android hem de iOS platformundan kullanıma sunuldu.
Söz konusu güncelleme için kullanıcılar, iOS tarafında 2,2 GB, Android tarafında ise 1,97 GB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Güncelleme ile gelen hile koruma sistemi sayesinde artık Android kullanıcıları hile yapıp iOS kullanıcılarının tadını kaçıramayacak.
Tencent ekibinin “Mad Miramar” olarak adlandırdığı güncellemede yeniliklere ek olarak harita boyunca otomat makineleri ekliyor. Bu otomatlar sayesinde oyuncular, bu makineleri kullanarak ağrı kesici ve enerji içeceği gibi kritik ekipmanlara sahip olabilecekler. Ayrıca tüm haritayı uçtan uca kateden ve hız tutkunları için mükemmel bir yarış pisti eklendi.
PUBG Mobile 0.18.0 ile gelen yenilikler
- Miramar Güncellemesi: Kum Fırtınası Alarmı (Miramar’da bazı bölgeler ve Ana Menü bu hiddetli Kum Fırtınasından payına düşeni alıyor.)
- 7x Dürbünlü Win94
- Yan Nişangâh
- Yeni Klasik Mod İçeriği: Sanhok’ta Orman Macerası (Yakında)
- Yeni Silah: P90 (Arenada)
- Sezon Royale Pass: Oyun Alanı (13 Mayıs’ta)
- Evo Alanı – Bluehole Modu (Yakında)
- Yeni Güvenlik Önlemi: Hileci Öldürmelerine Karşı Puan Koruması
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone sıra dışı tasarımı ile ortaya çıktı!
Lenovo‘nun oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkan Legion Phone hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre telefonun sıra dışı tasarımı sızdırıldı.
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Lenovo Legion Phone ilginç bir arka panel tasarımına sahip!
Akıllı telefon piyasasının yeni bir konu başlığı olarak hayatımıza giren oyuncu telefonları, gelişmeye devam ediyor. Mobil oyun sektörünün gelişmesi ile birlikte önem kazanan bu cihazları her yerde görebilir olduk. İşte bu yönde atılım yapan firmalardan Lenovo da yeni telefonu Legion Phone için geri sayıma başladı. Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı telefon hakkında yeni bir sızıntı ortaya atıldı. XDA-Developers isimli internet sitesinde ortaya çıkan sızıntıya göre cihazın tasarımı belli oldu. Sızıntı da yer alan görsellere baktığımız zaman, Lenovo biraz radikal bir tasarım anlayışı benimsemiş gibi gözüküyor. Çift arka kamera ile bizleri karşılayacak cihazın kameraları görünüşe göre arka panelin tam ortasına konumlandırılacak. Aynı şekilde cihazın ön kamerasının da pop-up özellikli olacağı ve standart tasarımların aksine cihazın yan tarafından çıkacağı da ortaya çıkmış oldu.
Oyuncu telefonu olarak düşünüldüğü için yatay kullanımın artacağını düşünen firma, bu tarz bir anlayışla herkesi şaşırtmışa benziyor. Her ne kadar oyuncu telefonu olsa ve mobil oyunları daha performanslı oynamak isteyen kullanıcılar için yapılsa da cihazın günün sonunda bir “telefon” olduğunu unutmamak gerek. Tüm bunların dışında 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak cihazın 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı da öğrenildi. Bakalım Lenovo Legion Phone bu atılımları ile bir farklılık yaratıp piyasaya yön verebilecek mi.
Oyun
EA, 11 Haziran tarihinde online etkinlik düzenleyecek!
EA, E3‘ün Corona virüs sebebiyle iptal olması nedeniyle kendi etkinliğini düzenleme kararı aldı. Online düzenlenecek etkinliğin 11 Haziran tarihinde gerçekleşeceği öğrenildi.
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EA Play Live, 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek!
Corona virüs her sektöre olduğu gibi oyun piyasasını da oldukça olumsuz etkiledi. Bir çok lansman ve etkinlik iptal edilirken, firmalarda internet üzerinden oyuncular ile kendi etkinlikleri sayesinde buluşma planlarına başladı. Özellikle E3‘ün iptali çoğu firmanın, bu yolda adım atmasına neden oldu. Bu firmalar arasında yer alan EA de, online etkinlik sayesinde birlikte oyuncular ve hayranları ile buluşacak. 11 Haziran 2020 tarihinde internet üzerinden gerçekleşecek bu etkinlik ile birlikte, EA firmasının yeni oyunları hakkında bilgiler vereceği öne sürüldü.
EA Play Live goes digital in 2020!
See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs
— Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan EA, etkinliği duyururken, hayranlarına küresel lansmanlar,haberler ve daha fazlası şeklinde ufak bir ipucu da vermeyi ihmal etmedi. Özellikle Battlefield serisinin yeni çıkacak olan Xbox Series X ve PlayStation 5 konsolları üzerinden gösterilebileceği iddia edildi. Ayrıca alt firmalar olan Bioware ve Respawn Entertainment firmalarının da etkinliğe katılacağı kesinleşti. Bu firmaların da mevcut oyunları ile alakalı duyuru yapmaları bekleniyor. Corona virüs sebebiyle evde kalan insanlar için oldukça önemli bir etkinlik olabilecek Play Live, Türkiye saati ile saat gece 02.00‘da gerçekleşecek. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu tarz etkinlik yapan firma sayısı artacak mı.