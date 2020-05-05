BİM’de satılacak Jabra Elite 65T incelemesi (Piyasadan ucuz!)

Jabra Elite 65T inceleme videomuzda, 8 Mayıs’ta 499 TL’lik fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satılacak tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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Fiyat değerlendirmesi

Bugün itibarıyla internette Jabra Elite 65T modeli 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. O nedenle BİM’in belirlemiş olduğu 499 TL‘lik satış fiyatının, piyasaya göre oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bu fiyata bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor?

Jabra Elite 65T inceleme – Kutu içeriği ve tasarım

Ürünü satın aldığınızda şarj görevi de gören taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık silikonu ve microUSB kablosu çıkıyor. İlk olarak cihazın kutusundan söz edecek olursak, belki de modelle alakalı en beğenmediğimiz nokta burası oldu.

Sözünü ettiğimiz kutu, ürün üst seviye olmasına rağmen plastik olması dolayısıyla hem görünüm hem de eldeki hissiyat açısından kötü bir izlenim uyandırıyor. Ayrıca kapak mekanizmasının pek konforlu olmaması ve kulaklıkların içeride bir mıknatıs benzeri sistemle tutturulmuyor olması da gözüme çarpan detaylar.

Kulaklığın tasarımına geçtiğimizde ise Sennheiser Momentum modeline benzer olarak yuvarlak ve kulağı kapatan bir tasarım anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle avantajlı noktası pasif gürültü engellemenin iyi oluşu ve dışarıya ses kaçırmıyor olması. Kulaklıkla son ses seviyesinde müzik dinleseniz dahi yanınızdaki insan rahatsız olmuyor. Dezavantajı ise uzun süreli kullanımlarda farklı tasarımlı modellere nazaran daha rahatsız ediyor olması.

Tasarım noktasında ürünün IP55 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üzerindeki fiziksel tuşlar sayesinde ses açma kapama, sesli asistana ulaşım, bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçiş, çağrı kontrolleri gibi ihtiyaç duyulan tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz.

Bağlantı ve Sound+ uygulaması

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan Jabra Elite 65T modelinde ayrıca iOS ve Android uygulamasında kullanabileceğiniz Sound+ uygulama desteği yer alıyor. Bu uygulama sayesinde hem ekolayzır hem de farklı pek çok özelliğe erişebiliyor olmak güzel. Uygulamanın sunduğu tüm işlevselliği videomuzda detaylıca anlattık.

Ses performansı, mikrofon ve gecikme

Öncelikle ürünün en başarılı olduğu konulardan biri mikrofon performansı. Videomuzdaki ses kaydından da görebileceğiniz gibi 4’lü mikrofon sayesinde oldukça net görüşmeler yapılabiliyor.

Ses performansına geçtiğimizde ise öncelikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenler için Jabra Elite T65 modelinin oldukça tatmin edici bir noktada olduğunu belirtelim. Tam kablosuz kulaklıklar, bass konusunda genellikle pek başarılı değiller. Ancak Elite T65 bu konuda hiç fena değil. Ayrıca ekolayzır ayarı sayesinde bunu kontrol edebiliyor olmak da güzel. Genel ses performansı için 6 mm’lik sürücülerle mid, bass ve tiz seslerde oldukça dengeli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ile 5 saat, kutuyla birlikte +10 saat pil ömrü sunuluyor. Yaptığımız testlerde belirtilen bu değerlerin doğru olduğunu gördük.