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BİM’de satılacak Jabra Elite 65T incelemesi (Piyasadan ucuz!)
Jabra Elite 65T inceleme videomuzda, 8 Mayıs’ta 499 TL’lik fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satılacak tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
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Fiyat değerlendirmesi
Bugün itibarıyla internette Jabra Elite 65T modeli 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. O nedenle BİM’in belirlemiş olduğu 499 TL‘lik satış fiyatının, piyasaya göre oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bu fiyata bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor?
Jabra Elite 65T inceleme – Kutu içeriği ve tasarım
Ürünü satın aldığınızda şarj görevi de gören taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık silikonu ve microUSB kablosu çıkıyor. İlk olarak cihazın kutusundan söz edecek olursak, belki de modelle alakalı en beğenmediğimiz nokta burası oldu.
Sözünü ettiğimiz kutu, ürün üst seviye olmasına rağmen plastik olması dolayısıyla hem görünüm hem de eldeki hissiyat açısından kötü bir izlenim uyandırıyor. Ayrıca kapak mekanizmasının pek konforlu olmaması ve kulaklıkların içeride bir mıknatıs benzeri sistemle tutturulmuyor olması da gözüme çarpan detaylar.
Kulaklığın tasarımına geçtiğimizde ise Sennheiser Momentum modeline benzer olarak yuvarlak ve kulağı kapatan bir tasarım anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle avantajlı noktası pasif gürültü engellemenin iyi oluşu ve dışarıya ses kaçırmıyor olması. Kulaklıkla son ses seviyesinde müzik dinleseniz dahi yanınızdaki insan rahatsız olmuyor. Dezavantajı ise uzun süreli kullanımlarda farklı tasarımlı modellere nazaran daha rahatsız ediyor olması.
Tasarım noktasında ürünün IP55 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üzerindeki fiziksel tuşlar sayesinde ses açma kapama, sesli asistana ulaşım, bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçiş, çağrı kontrolleri gibi ihtiyaç duyulan tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz.
Bağlantı ve Sound+ uygulaması
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan Jabra Elite 65T modelinde ayrıca iOS ve Android uygulamasında kullanabileceğiniz Sound+ uygulama desteği yer alıyor. Bu uygulama sayesinde hem ekolayzır hem de farklı pek çok özelliğe erişebiliyor olmak güzel. Uygulamanın sunduğu tüm işlevselliği videomuzda detaylıca anlattık.
Ses performansı, mikrofon ve gecikme
Öncelikle ürünün en başarılı olduğu konulardan biri mikrofon performansı. Videomuzdaki ses kaydından da görebileceğiniz gibi 4’lü mikrofon sayesinde oldukça net görüşmeler yapılabiliyor.
Ses performansına geçtiğimizde ise öncelikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenler için Jabra Elite T65 modelinin oldukça tatmin edici bir noktada olduğunu belirtelim. Tam kablosuz kulaklıklar, bass konusunda genellikle pek başarılı değiller. Ancak Elite T65 bu konuda hiç fena değil. Ayrıca ekolayzır ayarı sayesinde bunu kontrol edebiliyor olmak da güzel. Genel ses performansı için 6 mm’lik sürücülerle mid, bass ve tiz seslerde oldukça dengeli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ile 5 saat, kutuyla birlikte +10 saat pil ömrü sunuluyor. Yaptığımız testlerde belirtilen bu değerlerin doğru olduğunu gördük.
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TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.
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Huawei Watch GT 2 vs. Watch GT 2e | Hangi saat kime göre?
Huawei’nin en yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2e incelemesi ardından şimdi de Huawei Watch GT 2 ve aynı zamanda Honor MagicWatch 2 ile farklarına, artıları ile eksilerine göz atıyorz.
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Huawei Watch GT 2 vs. Huawei Watch GT 2e
Teknik olarak baktığımızda Huawei Watch GT 2’nin 46 mm’lik versiyonu üzerine yapılan geliştirmeler ile gelen Watch GT 2e, tasarımsal olarak da ufak dokunuşların olduğu farklar görmekteyiz. 53 x 46.8 x 10.8 mm boyutlarında olan GT2e’ye karşı baz modelimiz de 45.9 x 45.9 x 10.7 mm boyutlarında.
Boyutsal büyüklük nedeniyle 41 gram olan GT 2’ye göre GT2e 43 gram ağırlığında iken, renk seçeneği olarak ise daha fazla seçenek sunarken, daha sportif ve farklı bir duruşu olduğunu da görmekteyiz.
Ortak noktalarını madde madde yazmak gerekirse;
- 1.39 inç AMOLED 454 x 454 HD
- GPS, GLONASS, Galileo
- Kirin A1 çipseti
- 32MB RAM ve 4GB depolama
- 14 günlük batarya ömrü
- İvmeölçer sensörü
- Jiroskop sensörü
- Jeomanyetik sensör
- Optik kalp atış hızı sensörü
- Ortam ışığı sensörü
- Hava basıncı sensörü
- Kapasitif sensör
- 5 ATM suya dayanıklılık
- Bluetooth 5.1
gibi teknik özellikleriyle Watch GT 2e, MagicWatch 2 ve Watch GT 2 aynı özelliklere sahipler. Ayrıca stres ölçümü ve uyku takibi için Huawei TruRelax ve TruSleep 2.0 desteği de üç saatte de mevcut.
Huawei Watch GT 2 artıları
Aslına bakarsanız yukarıda bahsettiğimiz ortak özelliklerden başka Watch GT 2 ve MagicWatch 2’nin sadece 2 artısı mevcut. İlki klasik saat tasarımı diyebileceğimiz, gerçekten şık ve sade olması, diğeri ise mikrofon ve hoparlör desteği olduğunu belirtelim. Telefon görüşmelerini direkt olarak saatten yapabilmek önemli.
Huawei Watch GT 2e artıları
Watch GT 2e ise sportif odaklı birçok yenilik ile bizleri karşılıyor. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz;
- 85 özel egzersiz modu
- Kaykay, Yoga, Sörf, Dans, Kaya Tırmanışı gibi yeni spor takibi
- SpO2 İzleme (Watch GT 2’ye de geldi)
- İyileşme süresi
- Eğitim Yoğunluğu
- Bazı aktiviteleri otomatik algılama
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Sporcuların gözdesi olacak! | Huawei Watch GT 2e inceleme
Huawei’nin fazlasıyla ilgi çeken akıllı saati Huawei Watch GT 2 yenilendi. Tam spor odaklı bir akıllı saat olan Watch GT 2e incelemesi ile karşınızdayız.
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Huawei Watch GT 2e, Watch GT 2’nin önemli özelliklerini alıp geliştirerek tam bir sporcu akıllı saati olarak geliştirilmiş. 14 güne kadar pil ömrünü devam ettiren saat tasarımsal olarak daha sportif hale gelmiş. Bu da saatin ana kitlesini belli ediyor.
Delikli kayışı ve üç farklı renk seçeneğiyle gelen Watch GT 2e, boyut tarafında da Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu baz alınarak geliştirilmiş. 1,39 inç AMOLED 454 x 454 HD ekran, Kirin A1 işlemcisi, 32MB RAM ve 4GB depolama yer alıyor.
Huawei TruRelax ile stres takibi, TruSleep 2.0 ile de uyku takibi gibi detaylara sahip olan Watch GT 2e, 85 özel egzersiz modunu destekliyor. Yeni olarak kaykay, sörf, sokak dansı ve hatta yoga gibi dalları da destekliyor. Özellikle bu kadar az kitleye sahip sporların da eklenmesi takdir edilmesi gereken bir yenilik olmuş.
Watch GT 2’de en çok beklenen özellik olan sportif faaliyet algılamaya da sahip. Yürüyüş, koşu, eliptik ve kürek gibi altı farklı spor dalını artık otomatik olarak algılayıp takip edebilen saat ekstra yenilikler de sunuyor.
Eğitim yoğunluğu özelliğiyle ne kadar yoğun çalıştığınızı takip edebilen, iyileşme süresi ile yapılan spor sonrası dinlenme süresini tavsiye edebilen bir saat Watch GT 2e. VO2Max ve yeni bir özellik olarak SpO2 ölçümü de yapabilen saat, profesyonel sporcular için tam manasıyla koçluk yapabilme kapasitesi kazanmış.
Huawei Watch GT 2e fiyatı
Yeni akıllı saat Grafit Siyahı, Lav Kırmızı ve Nane Yeşili renk seçenekleri ile 1.199 TL’den satışa çıkacak. Her ne kadar buzlu beyaz adında bir renge de sahip olsa da Türkiye’de üç farklı renk ile satılacak. Biz nane yeşili versiyonunu incelesek de lav kırmızısı en dikkat çekici olanı.
Cihazın daha fazla detaylarını ve genel değerlendirmesini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…