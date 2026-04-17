Akıllı temizlik teknolojileri lideri Roborock, Türkiye pazarındaki bugüne kadarki en kapsamlı ürün gamını duyurdu. Robot süpürgeler, ıslak-kuru temizlik çözümleri ve kablosuz süpürgelerden oluşan yeni ekosistem, ev temizliğinde entegre ve bütünsel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Roborock Türkiye’de yeni nesil temizlik ekosistemini duyurdu

Lansmanda tanıtılan yeni Roborock ürün ailesi, yüksek emiş gücü, gelişmiş navigasyon ve akıllı otomasyon özellikleriyle dikkat çekiyor. Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow, Qrevo L Pro, F25 Ultra, F25 Ace Combo ve H60 serisi gibi modeller, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarak temizliği tekil cihazlardan oluşan bir görev olmaktan çıkarıyor.

Roborock Asya-Pasifik Bölgesi Ürün ve Pazarlama Başkanı Dan Cham, lansmanda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Roborock olarak yalnızca robot üretmiyoruz; kullanıcılarımızın hayatına dokunan, gerçek ihtiyaçlara çözüm sunan teknolojiler geliştiriyoruz. Değişen yaşam alanlarına uyum sağlayan, sürekli gelişen bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, tek bir cihazdan öte birbirini tamamlayan çözümlerle bir ekosistem kuruyoruz. Robot süpürge çözümlerinden ıslak-kuru derin temizliğe, kablosuz günlük kullanıma kadar uzanan bu yapı, kullanıcıya ihtiyacına göre şekillenen esnek bir deneyim sunuyor.”

Cham ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Bugün Roborock olarak 170’ten fazla pazarda faaliyet gösteriyor, 2014 yılından bu yana 22 milyonu aşkın satışa ulaşmış ve dünya genelinde milyonlarca haneye ulaşan bir marka konumundayız. IDC verilerine göre son iki yıldır dünyanın en çok tercih edilen robot süpürge markası olarak bu büyümeyi sürdürüyoruz. Matter sertifikasına sahip robot süpürge geliştiren ilk şirketlerden biri olarak akıllı ev ekosistemleriyle entegrasyon tarafında da öncü bir rol üstleniyoruz. Global ölçekte büyüme vizyonumuz doğrultusunda farklı alanlarda güçlü iş birlikleriyle markamızı daha geniş bir etki alanına taşıyoruz. Real Madrid ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yaklaşımın önemli bir yansıması.”

Akıllı temizlikte yeni amiral gemisi: Saros 20 serisi

Roborock‘un yeni amiral gemisi robot süpürgeleri Saros 20 ve Saros 20 Sonic, gelişmiş algılama ve akıllı navigasyon özellikleriyle öne çıkıyor. Saros 20, StarSight™ Otonom Sistem 2.0 ile 300’den fazla nesneyi tanıyarak yaşam alanına dinamik bir şekilde uyum sağlıyor.

Saros 20 Sonic modeli ise 36.000 Pa‘ya varan emiş gücü, ultra ince tasarımı ve gelişmiş eşik aşma kabiliyetiyle kesintisiz bir temizlik vaat ediyor. Bu model, yüksek frekanslı titreşim teknolojisi sayesinde zorlu kirlerde yoğun bir silme performansı sunuyor.

Serinin bir diğer üyesi Qrevo Curv 2 Flow, SpiraFlow™ kendi kendini temizleyen paspas sistemi ve kenarlara %100 erişim sağlayan yapısıyla ulaşılması zor alanlarda etkili bir çözüm sunuyor.

Islak ve kuru temizlikte yeni standart: F25 serisi

Roborock F25 serisi, ıslak ve kuru temizliği tek bir cihazda birleştirerek pratik bir kullanım sunuyor. Serinin amiral gemisi modeli F25 Ultra, VaporFlow™ ve WaveFlow™ teknolojileriyle yüksek sıcaklıkta buhar ve sıcak su kullanarak derinlemesine hijyen sağlıyor.

Yapay zekâ destekli SlideTech 2.0 sistemi ve 180° yatabilen başlık yapısı, mobilya altı gibi zorlu alanlarda bile kolay temizlik imkânı tanıyor. Ayrıca, kendi kendini temizleyen ve kurutan istasyonuyla kullanıcı müdahalesini en aza indiriyor.

F25 Ace Combo ise modüler yapısıyla farklı temizlik senaryolarına uyum sağlayarak çok yönlü bir çözüm olarak konumlanıyor.

Günlük pratiklik için kablosuz çözümler: H60 serisi

Günlük ve hızlı temizlik ihtiyaçları için tasarlanan Roborock H60 serisi, yüksek performansı hafif ve ergonomik bir tasarımla bir araya getiriyor. Seri, 210 AW’ye varan emiş gücü ve 7200 vuruş/dk fırça teknolojisiyle halı ve sert zeminlerde etkili sonuçlar vadediyor.

Işık destekli temizlik başlıkları, gözle görülmesi zor tozları ortaya çıkararak daha detaylı bir temizlik sağlıyor. Çoklu başlık seçenekleri ise ev içinde farklı alanlar için konforlu bir kullanım sunuyor.