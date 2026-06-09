Multimedya Deneyimi Direksiyon Başına Taşınıyor

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde bombayı patlattı ve iOS 27 ile birlikte otomobil tutkunlarının en çok kullandığı platformlardan biri olan CarPlay için büyük yenilikler duyurdu. Şimdiye kadar sadece navigasyon ve müzik odaklı bir asistan olarak hayatımızda yer alan platform, bu güncellemeyle birlikte bambaşka bir boyuta evriliyor. Otomobil içi eğlence sistemlerini baştan aşağı değiştirecek en büyük yenilik ise nihayet resmi olarak duyurulan video izleme desteği oldu.

Büyük Yenilik: Park Halinde AirPlay ile Video İzleme Keyfi

Geliştiricilerin keşfettiği detaylara göre, iOS 27 yüklü cihazlarda CarPlay üzerinden video izlemek mümkün hale geliyor. Özellikle elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarında beklerken ya da uzun yolculuklarda verilen molalarda araç içi ekranı tam bir multimedya merkezine dönüştürecek bu özellik, güvenlik protokolleri gereği sadece araç park halindeyken aktif olacak. Bunun yanı sıra, kullanıcı deneyimini artırmak adına müzik çalma ekranında ses içinde ileri-geri sarma (audio scrubbing), daha kararlı bir kablosuz CarPlay bağlantısı ve uygulamalar içinde mini ses oynatıcı desteği gibi teknik iyileştirmeler de sisteme dahil ediliyor.

Yapay Zeka Desteği: Siri AI Direksiyon Başında da Sizinle

Güncelleme sadece görsellikle sınırlı kalmıyor; Siri AI entegrasyonu sayesinde CarPlay artık çok daha akıllı. iPhone 15 Pro ve daha yeni modellere sahip kullanıcılar, sürüş esnasında Siri’ye “Arkadaşımın önerdiği rota hangisiydi?” gibi çok daha karmaşık ve kişisel sorular yönelterek anında dinamik yanıtlar alabilecekler. Daha hassas GPS konum ve yön bilgileri ile entegre çalışan bu akıllı asistan, sürüş güvenliğini bozmadan araba içindeki dijital konforumuzu maksimuma çıkarmayı hedefliyor.