Donanım
Güç kaynağı satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bir bilgisayar toplarken belki de en az dikkat edilen parça olan güç kaynağı konusunda cimri davranmak tüm sisteminizin sorun yaşamasına ve elektrik faturanıza yansıyabilir.
Bir sistem toplarken kullanıcılar ürünlerini bütçelerine göre en iyisi şekilde ayarlamak isterler. Bu nedenle güce odaklı bir sistem toplanır. Önem sırasına bakacak olursak ekran kartı > işlemci > bellek > anakart ve güç kaynağı şekilde ayarlanıyor. Fakat burada yapılan en büyük hatalardan biri güç kaynağına en düşük bütçe ayırmak.
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Güç kaynağı neden önemli
Sistem toplama adımlarında kullanıcıların en az dikkat ettiği parça olan güç kaynağı aslında en önemli parçalardan biri olmalı. Tüm sisteme güç veren ve stabilitesi için baş parça olan güç kaynağını yanlış seçmek tüm sistemizin de sorun yaşamasına neden olabilir. Enerji verimliliği ve güç konusunda destek veren tek parça olan güç kaynağında watt değeri ve sertifikalarına dikkat etmelisiniz.
Adım adım güç kaynağı seçimi
1- Watt değeri belirleme
İlk adımda topladığınız sisteme en uygun watt değerine sahip güç kaynağını tercih etmelisiniz. Bunu belirlemek adına satın alacağınız işlemci ve ekran kartının TDP değerine bakmak gerekir. “Termal Tasarım Gücü” olarak geçen TDP değeri işlemci ve ekran kartının sorunsuz çalışması için gereken Watt değeri ile gücü yansıtır. Örneğin Intel Core i7 10700K işlemcisi 125 Watt TDP değerine sahiptir. Yanında ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti kullanacağınızı düşünürsek 250 Watt seviyesinde de bu ekran kartının bir TDP değeri olduğunu görüyoruz.
Toplamda 375 Watt TDP değerine ulaşıyoruz. Anakart, bellek, depolama birimleri ve diğer ürünler ile bu değer 500 Watt’ı geçecektir. Bu sebeple minimum 650 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih edilebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak geliştirmeler ya da hız aşırtma işlemleri için böyle bir sistemde 750 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih etmek doğru tercih olacaktır.
Ya da bu işlemi ekran kartı özelliklerinde yer alan “Önerilen PSU” bölümünden de anlayabilirsiniz. 2080 Ti modelinde 650 Watt önerilen güç kaynağı görünüyor. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi fazla güç gereksinimlerinde bu durum sorun yaratmaması adına 750 Watt tercih etmek doğru olacaktır. Siz de donanım birimlerinize göre bu sayıyı doğru olarak belirleyebilirsiniz.
2- Sertifikanın önemi
Kaç Watt güç kaynağının gerekli olduğunu öğrendikten sonra sırada verimlilik tarafı var. 80+ sertifikası olarak geçen bu sertifika sisteminde Avrupa standartları için 6 farklı 80+ sertifikası bulunuyor. Bu sertifikalar ise enerji verimliliğini bizlere gösteriyor.
Örneğin %100 kullanımda 80+ Beyaz %82 oranında enerji verimliliği sağlarken, 80+ Titanyum sertifikası ise %94 oranında bir verimlilik sunuyor. Bu da elektrik faturasına ciddi oranda artı sağlayan bir durum. Bu sertifika değeri arttıkça elbette PSU’nun fiyatı da artıyor, fakat başta vereceğiniz bu fiyat farkı size uzun vadede elektrik tüketimi noktasında kar elde etmenizi sağlayacağını da unutmayın.
500-650 Watt arası Beyaz, Bronz, Gümüş ve Altın mantıklı tercih olacaktır. 650 Watt üzeri Altın, Platinum ve Titanyum sertifikalarını tercih edebilirsiniz. Platinum ve Titanyum özellikle 1000 Watt üzeri ürünlerde bulunuyor. Ki bu kadar yüksek değerlere sahip güç kaynakları bu sayede çok az tüketim sağlayabiliyorlar.
3- Sağlamlık ve soğutma
Bir diğer yandan güç ve sertifika olayını seçmemiz ile birlikte uzun ömürlü kullanım için de önemli detaylara dikkat etmeniz gerekebilir. Bir güç kaynağı genellikle sistemin en uzun giden parçası olduğu için sağlamlığı, güç kaynağının soğutma çözümleri de önem arz ediyor.
Örnek vermek gerekirse ROG Strix ailesindeki güç kaynakları özel tasarımlı Wing Blade fan ile gelirler. Bu güç kaynağının elektrik aktarımı sırasında oluşacak ısınmayı engellerken, metal yapısı da güç kaynağının daha sağlam olmasını sağlar. Bir diğer yandan ASUS kanadı ROG Strix güç kaynaklarında soğutma blokları da kullanır. Geleneksel soğutma ünitelerinden 2 kat daha yüksek hacime sahip bu bloklar, tam yük altında dahi güç kaynağının serin çalışmasını sağlar.
Aynı zamanda ROG Strix ekran kartlarında gördüğümüz 0 dB teknolojisi de bu ürünlerde yer alıyor. Yani güç kaynağı belli bir yükün altında iken içerisinde özel dizayn edilmiş sistem sayesinde fan çalıştırmaz. Bu sayede sistemin daha sessiz olmasını da sağlıyor. Aynı zamanda fanda yer alan çift rulman tasarımı da fanın ömrünü 2 katı aşan seviyede daha uzun hale getiriyor.
4- Modüler yapı
Bazı güç kaynağı modellerinde yer alan modüler yapı da kablo karmaşasının önün geçen yapının başında geliyor. Güç kaynağı ünitesine sadece ihtiyacınız olan kabloları bağlayarak kablo karmaşasını da ortadan kaldırabilirsiniz. ROG ailesi güç kaynaklarında aynı zamanda örgülü kablo kullanımı da var. Bu hem kasanızın daha derli toplu olmasını hem de kabloların daha sağlam olmasını sağlıyor.
ROG Güç kaynakları neden kaliteli?
Bir güç kaynağı almak istediğinizde ROG serisi güç kaynaklarının fiyatlarının da biraz yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi ise markasının ROG olmasının değil, ROG mühendisliği ile üretilmiş olması. En az Gold sertifikasına sahip olan bu ürünler. soğutma tarafında da yukarıda bahsettiğimiz eksen fanı ve geniş soğutma blokları ile geliyor.
Sağlam metal tasarımı da PSU’nun ömrünü ciddi oranda uzatıyor. Bir de ROG temalı olması sebebiyle RGB destekli aydınlatma, kişiselleştirilebilir plaka ve en önemlisi bazı modellerde anlık güç tüketimini size gösteren OLED ekran da yer alıyor.
Başlıca ROG güç kaynakları
1- ROG Thor 850W Platinum
850 Watt değerinde ve 80+ Platinum sertifikalı yapısıyla gelen ROG Thor 850W Platinum, rakiplerinden Aura Sync desteği ve OLED bilgi ekranıyla ayrışıyor. Bu güç kaynağı %100 yük altında %89, %50 yük altında ise %92 verimliliğin garantisini veriyor. Üzerinde devasa 135 mm bir Wing-Blade fan olan Thor 850W, IP5X toz geçirmezlik sertifikası ile yıllarca çalışabiliyor. 0 dB teknolojisi ile 50 derece altında çalışmayarak ses çıkarmayan söz konusu güç kaynağı, modüler yapısı ile de fark yaratacak.
2- ROG Strix 750W Gold
750 Watt versiyonu olan ROG Strix 750W Gold, 850 Watt versiyonundan Aura Sync ve OLED ekran eksiğine sahip olsa da potansiyel olarak piyasadaki en iyi 750 Watt güç kaynaklarından biri. Çift rulmanlı fanı sessiz ve uzun süreli çalışabilen bu modelde 80+ Gold sertifikası bulunuyor. 750 Watt için üst seviye bir verimlilik sunan ROG Strix 750W Gold modeli, yine ROG soğutma blokları ile geliyor. Özel plaketleri ile dış görünüşünü kasanıza göre dizayn edebilirsiniz. Ürünün içinde ise düşük RDS (açık) MOSFET’ler ve üst düzey Japon üretimi kapasitörler güç dağıtımını kolaylıkla hallediyor.
3- ROG Strix 650W Gold
Bireysel olarak da tercih ederek kullandığım ROG Strix 650W Gold modeli, 10 yıl garanti sunan bir model. 80+ Gold sertifikası ile 650W güç kaynaklarında görmeye alışkın olmadığımız seviyede enerji verimliliği sunuyor. Diğer tüm modellerde olduğu gibi eksen teknolojili fanları 0 dB çalışma sistemine sahip. ROG soğutma blokları ise ürünün kullanım ömrünü ciddi oranda uzatıyor. 750 Watt modelinde olduğu gibi etiketleri ile kendinize has bir tasarım oluşturmanız da mümkün.
Anakart
TRX40 nedir? Neler sunuyor? | ROG Strix TRX40-E Gaming
AMD’nin genel son kullanıcı kitlesinden ziyade profesyonel kullanma yönelik geliştirdiği Threadripper işlemci ailesi 3. nesli ile yenilendi. PCIe 4.0 başta olmak üzere birçok yeniliği de kazanan bu yeni nesil sTRX4 soketi ve TRX40 platformuna geçiş yaptı. Biz de bu yazımızda ROG Strix TRX40-E Gaming anakartı ile TRX40 platformunun detaylarına bakıyoruz.
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Nedir bu Threadripper ?
Threadripper ailesinin AMD kanadı tarafından geliştirilen, Intel tarafında Xeon işlemcilere rakip konumlandırılacak fazlasıyla çekirdek barındıran işlemciler olduğunu belirtebiliriz. Yani bireysel kullanımdan ziyade work station olarak bilinen iş istasyonları ve sunucular için geliştirilmiş devasa bir işlemcidir Threadripper.
Render, 3B modelleme, oyun gelliştirme gibi profesyonel alanlarda kullanılabilen bir aile olan Ryzen Threadripper, 64 çekirdek ve 128 izlek gibi oldukça üst seviyelere de çıkmayı başarıyor. 88 adet PCIe 4.0 hattına destek verebilen ECC destekli 4 kanal DDR4 gibi avantajları da mevcut.
3. nesil ile beraber 24 çekirdekli 3960X, 32 çekirdekli 3970X ve 64 çekirdekli 3990X işlemcileriyle güçlenen AMD Ryzen Threadripper, rahat ve sorunsuz çalışabilmek adına da TRX40 platformunu kullanan anakartlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu yazımızda ise ASUS’un ROG Strix TRX40-E Gaming anakartına göz atacağız.
ROG Strix TRX40-E Gaming
ASUS’un sTRX4 soketi için geliştirdiği 6 farklı anakart modellerinin üst seviye olanlarından biri haline gelen ROG Strix TRX40-E Gaming, oldukça dikkat çekici ve afilli bir tasarıma sahip.
İlk dikkat çeken detaylardan biri olan bellekler noktasında dört kanallı bellek kontrolcüsü yer alan kartta sekiz yuvada toplamda 256 GB’a ve 4666 MHz’e kadar DDR4 bellek kullanılabiliyor. 3 M.2 bağlantı noktasına sahip olan ROG Strix TRX40-E Gaming’de PCIe 4.0 x4 destekli 3 farkı 5 GB/sn okuma ve yazma değerleri sunan depolama birimleri kullanılabilir. Ayrıca kartta 8 adet SATA 6Gb/s bağlantı da bulunmakta.
Panel ve bağlantı noktalarıyla beraber toplamda 13 adet USB 3.2 Gen 2, 8 adet de USB 2.0 bağlantı desteği yer almakta. Anakart bağlantı tarafında da oldukça iddialı. Bluetooth 5.0 desteği ve 2.5G Ethernet ve yeni nesil Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ile donatılmış.
Ses tarafında da zirveye göz diken anakartta SupremeFX ses teknolojisi bulunuyor. S1220 kodek kullanan SupremeFX, nötr ve detaylı bir ses imzası için düz bir frekans tepkisi sağlamak için üretildi. Ayrıca ön panel çıkışı, çift op amfi ile donatılmış.
Son olarak güç ve soğutma tarafına baktığımızda ise ProCool II soketler ile daha dayanıklı CPU güç bağlantısı vadeden ROG Strix TRX40-E Gaming, Digi+ VRM ie donatılmış. 16 faz güç desteğiyle yüksek güç gerektiren işlemler ve hız aşırtmada işlemciye tam destek sağlamayı başarıyor.
Soğutma kanadında mosfetler, bobinler, M.2 blokları, yonga seti bloğu yer alıyor. Birçok noktasında yer alan termal pedler sayesinde tam bir koruma ve soğuma desteği sunuyor. Böylece yüksek çalışma gerçekleştiren bileşenlerin serin kalmasında da öncü rol oynuyorlar.
Sonuç olarak ROG Strix TRX40-E Gaming, başta profesyonel ve iş istasyonları kullanımlarında aynı zamanda oyun meraklısı olan profesyonel kullanıcıların oldukça hoşuna gidebileceği bir tasarım ve özellik anlayışı ile gelmiş.
Aksesuar
43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)
4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.
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Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.
Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.
Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.
ROG Swift PG43UQ
Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.
%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.
AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.
Aksesuar
Hangi anahtarı seçmeli? Mekanik klavye anahtarları | ROG Strix Scope PBT
Günümüzde oyuncuların en önemli aksesuarlarından biri haline gelen mekanik klavyeler oldu. Farklı oyun tarzlarına göre fazlasıyla çeşitlenen mekanik klavye tercihinde birçok oyuncu ise hangi klavye anahtarı alması gerektiğini bilmiyor. Biz de bu yazımızda hangi mekanik anahtarın size göre olduğunu listeliyoruz.
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Mekanik klavye nedir?
Aslına bakarsanız günümüzde yeni teknoloji ürünleri gibi gözüken mekanik klavyeler, eski tip klavye yapılarına benzerler. Yani aslında ilk klavye örnekleri de birer mekanik klavye idi. Ancak zaman ve teknoloji ile basış hissi yumuşak, sessiz ve rahat kullanım sunan klavyeler ile mekanik klavyeler tarih oldu. Ta ki oyun dünyasında yeniden şahlanana kadar.
Mekanik klavyelerin en belirgin özelliği ise Türkçe olarak “tak tuk” diyebileceğimiz sesleri. Bu durum oyuncular için çok güzel bir his olsa da çevredeki insanlar için pek de hoş olmuyor. Özellikle mekanik klavyelerde yazı yazmak çevrenizden “Bu da kafa!” tarzı tepki almanıza yol açabilir.
Aynı zamanda mekanik klavyelerin diğer klavyelere göre daha pahalı olmasının ana sebebi şu anda popüler ya da “oyuncu” takısı alması da değil. Ana sebebinin üretim tarafında daha masraflı olmasından dolayı bu klavyeler biraz daha fazla bütçe gerektiriyorlar. Kauçuk tabanlı klavyelerde alt tarafta kauçuk noktalara sahip olan bir şerit görürüz. Bu tek bir üretim bandından tüm klavyeyi üretme avantajı sunar. Ancak mekanik klavyelerde her bir tuş için gerekli yapının üretilmesi ve klavye iskeletine yerleştirilmesi gereklidir. Bu nedenle de mekanik klavye üretim maliyeti daha yüksektir.
Mekanik klavyelerin farkları nelerdir?
Mekanik klavyelerde switch olarak adlandırılan anahtarların yapısında, iki önemli kıstas bulunur. Bunlar ise aktifleşme noktası ve aktifleşme kuvveti olarak bilinir. Aktifleşme noktası; klavyede tuşa basma sırasında sinyalin bilgisayara gönderildiği noktadır. Aktifleşme kuvveti ise basış sırasında aktifleşme noktasına gelene kadar gereken kuvvet olarak özetlenebilir. Bu da cN yani Centi Newton olarak belirtilir. 1 cN 1,2 gram’a denk geldiği için matematikte boğulmadan 1 cN kuvvet için 1 gram ağırlık gerekli diyebiliriz. Bu durum da mekanik klavyeleri klasik klavyelerden ayıran özellik diyebiliriz. Çünkü normal kauçuk tabanlı klavyelerde tuş sinyali sadece tuşun sonuna kadar basıldığında bilgisayara iletirken mekanik klavyelerde bu oranlara göre iletilir.
Mekanik anahtarların arasındaki farklar ise en başta bu oranlar olarak karşımıza çıkar. Bazı anahtarlar aktifleştirme noktasını daha yukarıda veya aşağıda, aynı zamanda gereken kuvveti daha sert ya da yumuşak tutabilirler.
Mekanik anahtar türleri
Mekanik anahtarlar denildiğinde ilk akla gelen firma Cherry ve onun kullandığı Cherry MX klavyeler olarak dikkat çeker. Bunun sebebi ise Alman firmanın 1980’lerde aldığı patentler. Bu süre boyunca mekanik klavyeler sadece Cherry MX patentleri ile üretildiği için bu şekilde bir durum oldu. Ancak günümüzde Logitech ve Razer gibi firmaların da kendi anahtarları olsa da halen en bilinen ve güvenilir olanları Cherry MX olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada doğrusal (linear), dokunsal (tactile) ve tıklanabilir (clicky) türleri görmekteyiz. Bunların farkı ise anahtarın hareket tarzı diyebiliriz. Doğrusal anahtarlar tuşun hareketinde takılma olmadan ilerlerken dokunsal tarzdakinde dokunduğunuzu hissettiren, basış sırasında size bir darbe hissi veren tarzdadır. tıklanabilir ise orijinal adında olduğu gibi basış sırasında bir “klik” sesi duyulmasından dolayı bu ad verilmiştir.
Buradan hareketle Cherry MX anahtarların doğrusal olan türleri daha sessiz ve yumuşak, dokunsal olanlar biraz daha sesli ve tıklanabilir olanlar ise en sesli ve sert olanlarıdır.
Cherry MX Tıklanabilir Anahtarlar
Cherry MX Mavi
Geri Bildirim Türü: Tıklanabilir
Aktifleşme Mesafesi: 2,2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N
Ses: Yüksek
MOBA, MMO tarzı oyunlar için tam bir cevher olan MX Mavi, çatır çutur ses çıkarması yönünden de fazlasıyla sevilir. Yalnız olunan ortamlarda kullanılması tavsiye edilir.
Cherry MX Yeşil
Geri Bildirim Türü: Tıklanabilir
Aktifleşme Mesafesi: 2,2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,80 N
Ses: Yüksek
Tam bir daktilo gibi ses çıkarması ile ünlüdür. Genel olarak mavi anahtar kullanan klavyelerin boşluk tuşunda görülür. Ancak tek başına kullanım sağlayan markalar da var. En sesli ve en sert karakteristiği olan klavyedir.
Cherry MX Dokunsal Anahtarlar
Cherry MX Kahverengi
Geri Bildirim Türü: Dokunsal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,55 N
Ses: Orta
Doğrusal anahtarlara göre basış hissini sunan bu anahtar, az bir kuvvet gerektirmesi ile dikkat çeker. Orta halli diyebileceğimiz bir klavyedir. Yazı yazmak için de uygundur.
Cherry MX Renksiz
Geri Bildirim Türü: Dokunsal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,65 N
Ses: Orta
Yine orta halli olan bu anahtar, biraz daha fazla kuvvet gerektirir. Kahverengiye göre daha büyük bir yapıdaki renksiz çeşidi genellikle MX Kahverengi kullanan klavyelerin boşluk tuşunda yer alır. Daha sert ve belirgindir. Oyun türü olarak genel diyebiliriz.
Cherry MX Doğrusal Anahtarlar
Cherry MX Kırmızı
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N
Ses: Az
FPS tarzı hızlı oyunlar için önerilir. Bir engel olmadan hızlı tuşa basma adına en mantıklı seçim diyebiliriz.
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 1,9 mm
Toplam Mesafe: 3,7 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N
Ses: Sessiz
Özellikle yazı yazmak adına idealdir. Oyunlardan ziyade ofis ortamlarında sessizliği ile dikkat çeker.
Cherry MX Speed Silver
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 1,2 mm
Toplam Mesafe: 3,4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N
Ses: Az
Daha önce Speed olarak da bilinen bu anahtar da en hızlı basış yapabileceğiniz anahtar türü olarak dikkat çekiyor. Çok rahat ve hafif bir basış hissi vardır. Hem ofis hem hızlı tepki gereken oyunlarda kullanılabilir.
Cherry MX Siyah
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N
Ses: Az
Tıpkı Speed Silver ve Kırmızı gibi hızlı basış sağlayan bir türdür. FPS tarzı için uygun olan bu anahtar, aynı zamanda daha sert bir basış hissi olduğu için kırmızı anahtar yerine daha sert bir klavye isteyenler tarafından tercih edilebilir.
Cherry MX Sessiz Siyah
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 1,9 mm
Toplam Mesafe: 3,7 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N
Ses: Sessiz
Kırmızı ve sessiz kırmızı arasındaki ilişkinin siyah versiyonu. Bu anahtar tıpkı siyah gibi sert bir klavye arayan FPS oyuncuları için diyebiliriz. Evde sessizlik gerekiyorsa tercihiniz sessiz siyah olabilir.
FPS için klavye: ROG Strix Scope PBT
Bu kadar anahtar türünden bahsetmişken en popüler anahtar türlerinden olan Cherry MX Kırmızıyı kullanan ve şu anda bu yazıyı hazırladığımız klavyeden de bahsetmeden geçmek olmaz FPS türü için ideal yapıdaki ROG Strix Scope PBT, Xccurate Ctrl tuşu ile dikkat çekiyor.
Daha geniş Ctrl
Üzerinde yer alan sol ctrl tuşunu 2 kat daha geniş ayarlayan Asus tarafı bu sayede FPS oyunlarında hızlıca eğilme işlemlerinde yanlışlıkla Windows tuşuna basarak masaüstüne dönme ya da boş bir basış sorununun önüne de geçmiş oluyor.
PBT: Ultra dayanıklılık
Klavyenin adında da yer alan PBT adı klavyenin ve özellikle tuşların daha dayanıklı olduğunu vurguluyor.