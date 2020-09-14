Güç kaynağı satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Bir bilgisayar toplarken belki de en az dikkat edilen parça olan güç kaynağı konusunda cimri davranmak tüm sisteminizin sorun yaşamasına ve elektrik faturanıza yansıyabilir.

Bir sistem toplarken kullanıcılar ürünlerini bütçelerine göre en iyisi şekilde ayarlamak isterler. Bu nedenle güce odaklı bir sistem toplanır. Önem sırasına bakacak olursak ekran kartı > işlemci > bellek > anakart ve güç kaynağı şekilde ayarlanıyor. Fakat burada yapılan en büyük hatalardan biri güç kaynağına en düşük bütçe ayırmak.

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Güç kaynağı neden önemli

Sistem toplama adımlarında kullanıcıların en az dikkat ettiği parça olan güç kaynağı aslında en önemli parçalardan biri olmalı. Tüm sisteme güç veren ve stabilitesi için baş parça olan güç kaynağını yanlış seçmek tüm sistemizin de sorun yaşamasına neden olabilir. Enerji verimliliği ve güç konusunda destek veren tek parça olan güç kaynağında watt değeri ve sertifikalarına dikkat etmelisiniz.

Adım adım güç kaynağı seçimi

1- Watt değeri belirleme

İlk adımda topladığınız sisteme en uygun watt değerine sahip güç kaynağını tercih etmelisiniz. Bunu belirlemek adına satın alacağınız işlemci ve ekran kartının TDP değerine bakmak gerekir. “Termal Tasarım Gücü” olarak geçen TDP değeri işlemci ve ekran kartının sorunsuz çalışması için gereken Watt değeri ile gücü yansıtır. Örneğin Intel Core i7 10700K işlemcisi 125 Watt TDP değerine sahiptir. Yanında ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti kullanacağınızı düşünürsek 250 Watt seviyesinde de bu ekran kartının bir TDP değeri olduğunu görüyoruz.

Toplamda 375 Watt TDP değerine ulaşıyoruz. Anakart, bellek, depolama birimleri ve diğer ürünler ile bu değer 500 Watt’ı geçecektir. Bu sebeple minimum 650 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih edilebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak geliştirmeler ya da hız aşırtma işlemleri için böyle bir sistemde 750 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih etmek doğru tercih olacaktır.

Ya da bu işlemi ekran kartı özelliklerinde yer alan “Önerilen PSU” bölümünden de anlayabilirsiniz. 2080 Ti modelinde 650 Watt önerilen güç kaynağı görünüyor. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi fazla güç gereksinimlerinde bu durum sorun yaratmaması adına 750 Watt tercih etmek doğru olacaktır. Siz de donanım birimlerinize göre bu sayıyı doğru olarak belirleyebilirsiniz.

2- Sertifikanın önemi

Kaç Watt güç kaynağının gerekli olduğunu öğrendikten sonra sırada verimlilik tarafı var. 80+ sertifikası olarak geçen bu sertifika sisteminde Avrupa standartları için 6 farklı 80+ sertifikası bulunuyor. Bu sertifikalar ise enerji verimliliğini bizlere gösteriyor.

Örneğin %100 kullanımda 80+ Beyaz %82 oranında enerji verimliliği sağlarken, 80+ Titanyum sertifikası ise %94 oranında bir verimlilik sunuyor. Bu da elektrik faturasına ciddi oranda artı sağlayan bir durum. Bu sertifika değeri arttıkça elbette PSU’nun fiyatı da artıyor, fakat başta vereceğiniz bu fiyat farkı size uzun vadede elektrik tüketimi noktasında kar elde etmenizi sağlayacağını da unutmayın.

500-650 Watt arası Beyaz, Bronz, Gümüş ve Altın mantıklı tercih olacaktır. 650 Watt üzeri Altın, Platinum ve Titanyum sertifikalarını tercih edebilirsiniz. Platinum ve Titanyum özellikle 1000 Watt üzeri ürünlerde bulunuyor. Ki bu kadar yüksek değerlere sahip güç kaynakları bu sayede çok az tüketim sağlayabiliyorlar.

3- Sağlamlık ve soğutma

Bir diğer yandan güç ve sertifika olayını seçmemiz ile birlikte uzun ömürlü kullanım için de önemli detaylara dikkat etmeniz gerekebilir. Bir güç kaynağı genellikle sistemin en uzun giden parçası olduğu için sağlamlığı, güç kaynağının soğutma çözümleri de önem arz ediyor.

Örnek vermek gerekirse ROG Strix ailesindeki güç kaynakları özel tasarımlı Wing Blade fan ile gelirler. Bu güç kaynağının elektrik aktarımı sırasında oluşacak ısınmayı engellerken, metal yapısı da güç kaynağının daha sağlam olmasını sağlar. Bir diğer yandan ASUS kanadı ROG Strix güç kaynaklarında soğutma blokları da kullanır. Geleneksel soğutma ünitelerinden 2 kat daha yüksek hacime sahip bu bloklar, tam yük altında dahi güç kaynağının serin çalışmasını sağlar.

Aynı zamanda ROG Strix ekran kartlarında gördüğümüz 0 dB teknolojisi de bu ürünlerde yer alıyor. Yani güç kaynağı belli bir yükün altında iken içerisinde özel dizayn edilmiş sistem sayesinde fan çalıştırmaz. Bu sayede sistemin daha sessiz olmasını da sağlıyor. Aynı zamanda fanda yer alan çift rulman tasarımı da fanın ömrünü 2 katı aşan seviyede daha uzun hale getiriyor.

4- Modüler yapı

Bazı güç kaynağı modellerinde yer alan modüler yapı da kablo karmaşasının önün geçen yapının başında geliyor. Güç kaynağı ünitesine sadece ihtiyacınız olan kabloları bağlayarak kablo karmaşasını da ortadan kaldırabilirsiniz. ROG ailesi güç kaynaklarında aynı zamanda örgülü kablo kullanımı da var. Bu hem kasanızın daha derli toplu olmasını hem de kabloların daha sağlam olmasını sağlıyor.

ROG Güç kaynakları neden kaliteli?

Bir güç kaynağı almak istediğinizde ROG serisi güç kaynaklarının fiyatlarının da biraz yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi ise markasının ROG olmasının değil, ROG mühendisliği ile üretilmiş olması. En az Gold sertifikasına sahip olan bu ürünler. soğutma tarafında da yukarıda bahsettiğimiz eksen fanı ve geniş soğutma blokları ile geliyor.

Sağlam metal tasarımı da PSU’nun ömrünü ciddi oranda uzatıyor. Bir de ROG temalı olması sebebiyle RGB destekli aydınlatma, kişiselleştirilebilir plaka ve en önemlisi bazı modellerde anlık güç tüketimini size gösteren OLED ekran da yer alıyor.

Başlıca ROG güç kaynakları

1- ROG Thor 850W Platinum

850 Watt değerinde ve 80+ Platinum sertifikalı yapısıyla gelen ROG Thor 850W Platinum, rakiplerinden Aura Sync desteği ve OLED bilgi ekranıyla ayrışıyor. Bu güç kaynağı %100 yük altında %89, %50 yük altında ise %92 verimliliğin garantisini veriyor. Üzerinde devasa 135 mm bir Wing-Blade fan olan Thor 850W, IP5X toz geçirmezlik sertifikası ile yıllarca çalışabiliyor. 0 dB teknolojisi ile 50 derece altında çalışmayarak ses çıkarmayan söz konusu güç kaynağı, modüler yapısı ile de fark yaratacak.

2- ROG Strix 750W Gold

750 Watt versiyonu olan ROG Strix 750W Gold, 850 Watt versiyonundan Aura Sync ve OLED ekran eksiğine sahip olsa da potansiyel olarak piyasadaki en iyi 750 Watt güç kaynaklarından biri. Çift rulmanlı fanı sessiz ve uzun süreli çalışabilen bu modelde 80+ Gold sertifikası bulunuyor. 750 Watt için üst seviye bir verimlilik sunan ROG Strix 750W Gold modeli, yine ROG soğutma blokları ile geliyor. Özel plaketleri ile dış görünüşünü kasanıza göre dizayn edebilirsiniz. Ürünün içinde ise düşük RDS (açık) MOSFET’ler ve üst düzey Japon üretimi kapasitörler güç dağıtımını kolaylıkla hallediyor.

3- ROG Strix 650W Gold

Bireysel olarak da tercih ederek kullandığım ROG Strix 650W Gold modeli, 10 yıl garanti sunan bir model. 80+ Gold sertifikası ile 650W güç kaynaklarında görmeye alışkın olmadığımız seviyede enerji verimliliği sunuyor. Diğer tüm modellerde olduğu gibi eksen teknolojili fanları 0 dB çalışma sistemine sahip. ROG soğutma blokları ise ürünün kullanım ömrünü ciddi oranda uzatıyor. 750 Watt modelinde olduğu gibi etiketleri ile kendinize has bir tasarım oluşturmanız da mümkün.