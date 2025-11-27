Galaxy A37 için ortaya çıkan performans raporları teknoloji dünyasında büyük bir merak yarattı. Samsung’un yeni A serisi modeli Türkiye’de kullanıcıların beklentisini karşılayabilecek mi? Samsung A37 işlemci performansı, grafik gücü ve fiyat skalasıyla gerçekten rakiplerini zorlayacak mı? Bu soruların cevabı cihazın ilk sızıntılarıyla birlikte tartışılmaya başlandı.

Galaxy A37 işlemcisi ve Geekbench skoru sızdırıldı!

Galaxy A37 hakkında ilk ciddi bilgi Geekbench veritabanından geldi. Listelemeye göre cihaz Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 1480 işlemciyle geliyor. Bu detay, Samsung A37 modelinin selefi Galaxy A36’da kullanılan Snapdragon 6 Gen 3’e göre önemli bir yön değiştirdiğini gösteriyor. Exynos 1480’ün AMD tabanlı bir GPU içermesi ise orta segmentte grafik tarafında belirgin bir sıçrama vadediyor.

Benchmark skorları da bu iddiayı destekliyor. Galaxy A37 tek çekirdek testinde 1.158 puan, çoklu çekirdekte ise 3.401 puan elde ederek önceki modele göre yaklaşık %15’lik bir performans artışı sunuyor. Türkiye’de orta segment telefon tercih eden kullanıcılar için bu artış, özellikle oyunlarda ve günlük çoklu görev performansında hissedilir bir karşılık yaratabilir.

Samsung A37 sızıntıya göre 6GB RAM ile test edilmiş olsa da Samsung’un daha yüksek bellek seçenekleri sunması bekleniyor. Bu durum cihazı uzun vadede daha dayanıklı bir model haline getirir. Öte yandan Exynos 1480 işlemcisinin daha önce Galaxy A55 gibi daha pahalı modellerde kullanıldığını düşünürsek, Samsung A37 uygun fiyat segmentinde beklenenden güçlü bir konum elde edecek gibi duruyor.

İlginizi Çekebilir: One UI 8.5 pil özellikleri ortaya çıktı!

Görseller henüz tam olarak ortaya çıkmasa da, sızdırılan sunucu kayıtları cihazın geliştirme sürecinin ileri aşamalarında olduğunu gösteriyor. Galaxy A37 için şu an tasarımla ilgili bilinen net bir detay yok; ancak Samsung’un A serisinde uzun süredir devam ettirdiği sade ve ergonomik tasarım çizgisini koruması bekleniyor.

Galaxy A37 hakkında bilinen bilgiler şimdilik sınırlı olsa da Samsung’un bu modelle orta segment rekabetine yeni bir ivme kazandıracağı kesin. Exynos 1480’ün güç tüketimi, günlük kullanım optimizasyonu ve AMD destekli GPU performansı cihazı pazarda ilgi çekici bir konuma taşıyor. Türkiye’de fiyat belirleyici unsur olacak, ancak performans tarafında tablo şimdiden olumlu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy A37 modelinin orta segmentte nasıl bir etki yaratacağını öngörüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!