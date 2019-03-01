Adını İskandinav Mitolojisi’ndeji Yıldırım Tanrısı’ndan alan Asus ROG Thor 1200W Platinum incelemesi ile karşınızdayız.

En iyi güç kaynağı! Asus ROG Thor 1200W Platinum incelemesi

Üst seviye sistemler başta olmak üzere hız aşırtma ile ilgilenenlerin fazlasıyla dikkatini çekecek olan güç kaynağını ortaya çıkaran Asus’un Republic of Gamers ekibi, başarılı bir çalışma sonucunda adını İskandinav Mitolojisinde (Genel olarak Marvel filmlerinden tanınan) Odin’in oğlu olup yıldırım tanrısı konumundaki Thor’dan alarak nokta atışı yapılan Asus ROG Thor 1200W Platinum güç kaynağı, aradığınız tüm özellikleri ve hatta fazlasını içeren bir yapıda geliyor.

1200 Watt değerinde güç üretebilen Asus ROG Thor 1200W, söz konusu güç kaynağında 80 Plus Platinum verimlilik sertifikasını elde etmek için Japon üretimi kapasitörler gibi güvenilir ve dayanıklı bileşenler kullanılıyor. Bu sayede %100 yük altında %89, %50 yük altında ise %92 verimliliğin garantisini veriyor. Bu önemli sistemin soğuması açısından 135 mm’lik patentli Wing-blade fan sistemi ile destekleyen ROG ekibi, IP5X toza dayanıklılık sertifikasının yanı sıra 0 db teknolojisi eşliğinde düşük tüketim sırasında tamamen kapanarak gereksiz ses oluşumunu engellemeyi başarmış.

Dahili ROG soğutma blokları ile beraber geleneksel tasarımlardan 2 kat daha fazla hacme sahip olan ROG Thor, iç sıcaklığını %20 daha düşük olmasını sağlamasının yanı sıra Aura Sync destekli RGB aydınlatma seçeneği ile özel ve hız aşırtma kasa tasarımlarında güç kaynağını da ilgi çekici hale getiriyor.

Bu özelliklerin bile yeterli olmadığı Asus ROG Thor 1200W Platinum’da yüksek kaliteli kılıflı ve standart kablolar ekledik. Kılıflı kablolar arasında bir adet 24 pin, dört adet 6+2 pin PCI-e ve iki adet 8-pin CPU kablosu bulunuyor. Ayrıca RGB meraklıları için adreslenebilir özel bir RGB bağlantısı da bulunuyor. Ancak sistemin en dikkat çekici tarafının üzerinde bulunan OLED panel olduğunu belirtmeliyiz. Bu sayede sistemin anlık güç tüketimini Watt cinsinden takip edebildiğiniz ROG Thor, hem tasarruf konusunda dikkatli olanlar hem de hız aşırtma sırasında güç tüketimini görmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.

Sonuç olarak ROG Thor 1200W Platinum piyasadaki en donanımlı ve en farklı güç kaynağı olarak beğenimizi kazandı. Elbette yüksek güç ve 80 Plus Platinum sertifikası başta olmak üzere üst seviye özelliklere sahip olan bu güç kaynağı özel bir kitleye hitap ediyor olsa da bu sektörün nirvanası olmayı başarmış.