Galaxy S27 Ultra hakkında aylardır konuşulan dev kamera yükseltmesi gerçekten geliyor mu? Samsung bu modelde radikal bir sensör değişikliğine mi gidiyor, yoksa kullanıcılar yine yazılımsal iyileştirmelerle mi idare etmek zorunda kalacak? Türkiye’deki teknoloji meraklıları için S27 Ultra cephesinde neler yaşanıyor, gelin önce bu sorular aklınızda kalsın, detaylara birazdan girelim.

Galaxy S27 Ultra kamerası sızdırıldı! Samsung şaşırtacak

Galaxy S27 Ultra için beklenen dev kamera hamlesinin şimdilik rafa kalktığı ortaya çıktı. Sektörün güvenilir kaynaklarından Ice Universe, Samsung’un yıllardır kullandığı 1/1.3 inç 200 MP sensörü büyük ölçüde koruyacağını belirtiyor. Bu durum, özellikle Sony’nin yeni LYT-901 sensörü etrafında oluşan beklentiler ile tam bir tezat oluşturuyor.

Android tarafında büyük heyecan uyandıran bu 1/1.12 inç sensör, pek çok kullanıcı tarafından Galaxy S27 Ultra için en güçlü aday olarak gösteriliyordu. Samsung’un kendi sensörleri varken Sony’e geçiş yapmama kararı aslında çok şaşırtıcı değil. Üstelik şirket, 200 MP sensörlerini yıllar içinde küçültme eğiliminde: ISOCELL HP1 1/1.22”, ISOCELL HP2 1/1.3”, ISOCELL HP3 ise 1/1.4” seviyesindeydi.

Bu tablo, S27 Ultra için daha büyük sensör ihtimalinin düşük olduğunu net biçimde gösteriyor. Samsung’un bu yaklaşımı, Çinli rakipleriyle kıyaslandığında özellikle sensör boyutu konusunda geri kaldığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Sensör boyutu neden önemli diye merak edenler için kısa bir not: Daha küçük sensör, daha küçük piksel anlamına geliyor. Bu da ışık toplama kapasitesini düşürüyor.

Ve her şeyin sonunda görüntü sinyali daha zayıf oluyor ve genel kalite olumsuz etkileniyor. Nitekim son karşılaştırmalarda, Galaxy S25 Ultra ile vivo X300 Pro gibi büyük sensör kullanan modeller arasındaki fark açıkça görülmüştü. Bu karşılaştırmalar, S27 Ultra için beklentilerin neden yüksek olduğunu da açıklıyor.

Samsung ise çözümü kamera donanımını büyütmekte değil, yazılımda bulmuş durumda. Son birkaç nesildir şirket, görüntü işleme algoritmalarını agresif şekilde geliştirerek donanımdaki eksikliği telafi etmeye çalışıyor. Son sızıntılar, Samsung’un bu modelde yine “yeni” ama temelde aynı 1/1.3 inçlik sensörün güncellenmiş bir versiyonunu kullanabileceğini işaret ediyor.

Yani kamera tarafında büyük bir devrim bekleyen kullanıcılar şimdilik sabırlı olmak zorunda kalacak. Türkiye’deki kullanıcılar açısından bu durum, özellikle fotoğraf performansının rakiplerle kıyaslandığı senaryolarda önemli bir tartışma konusu yaratabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un Galaxy S27 Ultra için izlediği bu kamera stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!