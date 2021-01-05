Donanım
Güç kaynağı (Power supply unit) seçerken bilmeniz gereken 4 şey
Güç kaynağı (PSU), bilgisayar toplarken işlemci veya ekran kartı kadar göz alıcı ve etkileyici olmasa da, bilgisayarın en kritik parçalarından bir tanesi. Kötüsünün bütün bilgisayarınızı tehdit edebileceği bu parça için bilinmesi gereken önemli özellikleri bu yazıda anlatacağız. Yeni bir güç kaynağı alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini rehberimizde adım adım düzenledik.
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Hazır PSU demişken, sizler için özenle hazırladığımız güç kaynakları listemizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.
#1 – Sürekli güç, maksimum güçten daha önemli
Watt cinsinden güç değeri, hangi güç kaynağını alacağınıza karar verirken bakmanız gereken en önemli rakam. Bu rakam, güç kaynağının bilgisayarınızdaki diğer parçalara toplamda ne kadar güç sağlayabileceğini ifade ediyor. Farklı markaların farklı modelleri için 300 Watt ile 1200 Watt arası değerleri görebilirsiniz.
Güç kaynağının kaç Watt olduğu genelde ürünlerin üzerinde büyük puntolarla gurur duyarak ifade edilse de, size her zaman bilmeniz gereken asıl hikayeyi anlatmıyor olabilir. Örneğin, 500 Watt değerinde bir kaynak düşünelim. Eğer bu 500 Watt, sürekli güç değerini (continuous wattage) ifade ediyorsa, bu çok olumlu bir nokta. Ancak, bu değer sadece maksimum güçse (peak wattage), o zaman o güç kaynağını almak için ikinci bir kez düşünebilirsiniz.
Yukarıda bahsettiğimiz iki farklı güç değeri, üreticilerin yaptıkları testler sonucunda elde ettikleri sayıları ifade ediyor. Sürekli güç, kaynağın dalgalanmalar olmadan verebildiği gücü ifade ederken, maksimum güç, örneğin, bir dakika boyunca o gücü sağladıktan sonra düşeceğini belirtiyor.
Kısaca, biz alıcılar için bu iki değerin farkını görmek çok önemli. Eğer almayı düşündüğünüz ürünün üzerinde bu iki değerin farkı belirtilmemişse, başka bir ürüne yönelmekte fayda var.
#2 – Ne kadar güce ihtiyacınız var?
Her bilgisayar aynı parçalarla toplanmadığı için, güç ihtiyaçları farklılık gösterir. Bir oyuncu bilgisayarı, evde sıradan aktiviteler için kullanacağınız bilgisayara göre çok daha fazla güç gerektirir. Watt değeri yetersiz olan bir PSU, bilgisayarınızın yoğun çalıştığı durumlarda ani güç kayıplarına neden olabilir.
Eğer siz de toplayacağınız bilgisayarın ne kadar güce sahip olduğunu hesaplamak isterseniz, ve basit bunun için basit bir araç arıyorsanız Outervision’ın PSU hesaplama gerecini kullanabilirsiniz. Bu sitedeki “Basic” kısmı her kullanıcıya hitap eden bir hesaplama aracı.
İhtiyacınız olan güç değerini hesapladıktan sonra ise, o sayıya en yakın olan güç kaynağını tercih edebilirsiniz. Örneğin, 370 Watt’a ihtiyacınız varsa, 400 Watt’lık bir PSU tercih edebilirsiniz. Fakat, ileride bilgisayarınıza başka parçalar da eklemek isterseniz, 500 Watt da sizin için uygun olabilir. Önemli nokta ihtiyacınızdan bir seviye daha yukarıda bir PSU almanız.
#3 – Verimlilik değerine dikkat edin
Verimliliği yüksek güç kaynakları, hem çevreye faydalı, hem de elektrik faturanızı azaltacak özellikleri barındırır. Günümüzde piyasada bulunan PSU’lar arasında en verimli olanlar “80 Plus” diye ifade edilen bir verimlilik sertifikasıyla çıkarılıyorlar. Bu sertifika, verimliliğin %80’in üzerinde olduğunu belirtiyor. Hatta bu 80 Plus derecesi bile kendi içinde değişebiliyor ve yukarıdaki resimde de göreceğiniz üzere, soldan sağa, en kötüsünden en iyisine doğru sıralanıyor.
Verimliliğin bir diğer avantajı ise güç kaynağının daha az ısınmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlaması.
#4 – PSU özelliklerindeki küçük detayları inceleyin
Eğer ben bilgisayardan çok anlamam diyorsanız, veya bu işlerde yeniyseniz, güç kaynağı almak için bakınırken değişik kelimeler duyabilirsiniz. Bunların önemli olanlarını ve anlamlarını aşağıda sizler için listeledik:
- AT, ATX, ve mATX anakart form faktörünü ifade eder. Farklı güç kaynakları farklı form faktörleri için yapıldığından, yeni bir tane almadan önce, anakartınızın form faktörünü ikinci kez kontrol etmenizi öneririz.
- Rail kelimesini teknik detaylarına inmeden, alıcı açısından açıklamamız gerekirse, eğer elektrik kesintilerinin fazla olduğu bir yerde yaşıyorsanız, çoklu rail tercih etmenizi öneririz. Fakat böyle bir durum yoksa veya iyi bir kesintisiz güç kaynağı kullanıyorsanız da tek rail PSU tercih edebilirsiniz.
Son olarak ise tavsiyemiz, yeni güç kaynağınıza çok iyi bakmanız, ve ömrünü uzatmak için dikkatli olmanız.
Donanım
Asus Yapay Zeka kartlarını duyurdu!
ASUS, dünyanın ilk PCI Express 3.0 destekli yapay zeka iyileştirme kartlarını duyurdu.
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Asus Yapay Zeka Kartlarının Özellikleri Neler ?
İki farklı model olarak karşımıza çıkan Asus yapay zeka kartları, saniyede 64 teraflopa varan işlem gücünün yanı sıra kullanım kolaylığı ile de öne çıkıyor. Asus’un yeni kartlarının fiyatı şu anda bilinmiyor.
Bilgisayar sektörünün dev firması sektöre yeni bir ilk kazandırarak PCI Express 3.0 yapay zeka hızlandırıcı kartlarını tanıttı. Birbirinin aynısı tasarıma sahip olan CRL-g18u-P3DF ve CRL-g116u-p3df isimli 2 model geliştiren Asus, CRL-G18U-P3DF modelinin 36 watt’lık bir güç tüketimiyle saniyede 32 teraflop işleyebilegini belirtti. Daha fazlasını isteyenler için ise CRL-G116U-P3DF, 52 watt güç tükeken ve saniyedeki işlem kapasitesi 64 teraflop seviyesine çıkan kart tanıtıldı. Her iki kartta bilgisayarın PCI Express 3.0 girişine takıldığında çalışma yeteneğine sahip. Özel olarak tasarlanmış Google Edge TPU tarafından desteklenen kartların, yalnızca yapay zeka için algoritmaları ve uygulamalarına odaklanarak çalışacağı belirtildi.Asus yapay zeka kartlarının güç tüketimini ve sistem verimliliğini önemli ölçüde arttırdığı belirtti .
Yapay zeka her ne kadar bizim dünyamızda işgücünü azaltsada, bilgisayarlar için işgücünün yüksek olduğu bir sektör. Güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyan komplex yapay zeka alanı için bu kartlar bir kolay çözüm önerisi olabilir. Yüksek işlem sayısının yüksek ısı cıkardığını gözardı etmeyen dev firma yapay zeka sistemlerinin ürettiği yüksek ısıyı hızlı bir şekilde sistemden uzaklatırmak içinde bu kartların kullanılabileceğini belirtti . Asus’un yapay zeka için bir devrim niteliğinde olabilecek artlarının fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.
Apple
Apple TV, Google TV ile Chromecast’lere geliyor
Görünüşe göre 2020 bitimine yaklaştıkça Apple ve Google da birbirine yaklaşıyor. Apple Music‘in bu ayın başlarında Google’ın akıllı hoparlörlerinde ve ekranlarında kullanılabileceğini duyurduktan sonra, iki şirket bir kez daha birlikte hareket ediyor. Apple TV uygulaması, önümüzdeki yılın başlarında Google TV’li Chromecast’lerde sunulacak ve daha fazla Android TV OS cihazı listeye eklenecek.
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Apple Tv ve Google Tv aynı platformda!
Bu entegrasyon hem Apple hem de Google için oldukça faydalı. Google, duyurusunda söylediği gibi Chromecast’in artık “tüm önemli video aboneliklerine sahip tek akış cihazlarından biri” olduğunu iddia ediyor. Bu arada, AppleTV + hizmeti eskisinden çok daha geniş bir kitleye sunulacak. AppleTV uygulamasının bundan önce zaten Roku ve Fire TV’ler tarafından desteklendiğini ve bu yılın başlarında PlayStation’a geldiğini belirtmekte fayda var.
Google’ın Chromecast için yeni işletim sisteminin hâlâ iyileştirilmesi gerekiyor. Platformların birbiri ile entegre oluşunda hala bazı problemler mevcut. İki platformun ortak çalışmasının ne kadar iyi çalışacağını görmek için söz konusu uygulamaların Android TV tabanlı platformda yayınlanmasını beklememiz gerekecek, ancak Google şimdilik en azından “Apple Originals’ı cihazınızda görebileceksiniz” sözünü veriyor. Arama sonuçlarına göre kişiselleştirilmiş sonuçlar her kullanıcıya özel sunulacak. Muhtemelen, Google TV asistanı, izlemek için bir şey aradığınızda, aradığınız içeriğe yönelik AppleTV’deki benzer şovları da bulacaktır.
Donanım
Harici SSD seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Harici SSD seçimi, laptoplarında yüksek veri transfer hızlarına erişmek isteyen ancak uygun portları bulunmayan veya cihazlarının içini açmak istemeyen kullanıcılar için çok önemli. Harici SSD’ler USB 3.2, Type C ve Thunderbolt gibi bağlantı teknolojileri sayesinde verilerimizi dahili sürücülere oranla daha hızlı bir şekilde transfer etmemize olanak sağlıyor.
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Harici SSD seçerken dikkat edilmesi gereken temek noktalar şu şekilde sıralanabilir:
Depolama Alanı
Harici SSD’ler, harici mekanik disklere göre daha az depolama kapasitesini daha fazla fiyata sunuyorlar. Bu da demek oluyor ki: Harici SSD’lerin hızını istiyorsak, veri depolama kapasitesinden ve cebimizden fedakarlık etmemiz gerekecek.
Samsung’un bellek hücreleri katmanlarını üst üste yerleştirmeye olanak sağlayan NAND ve V-NAND teknolojileri sayesinde SSD’lerin kapasiteleri arttırılabildi. Aynı büyüklükteki alanda daha fazla veri depolama kapasitesi sunan, daha hızlı ve daha uygun fiyatlı SSD’ler üretilebildi.
Boyut
3d V-NAND teknolojisi çok küçük ve yüksek kapasiteli sürücülerin üretilmesini sağladı. 2015 yılında piyasaya çıkan Samsung T1 modeli harici SSD, bir kartvizitten daha küçük ve sadece 30 gram ağırlığındaydı.
Hız
Samsung T7 modeli harici SSD 1000mb/sn sıralı okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. Harici SSD’ler bu hızlarla, üst düzey M2 SSD’lerin gerisinde kalsalar da gayet tatmin ediciler.
Harici SSD Veri güvenliği
Harici SSD’ler tüm bu avantajlarının yanında ciddi bir dezavantaja sahipler. Boyutları dolayısıyla kolaylıkla kaybediliyorlar.
Ancak, günümüzün harici SSD’leri şifreleme ve parmak izi okuyucu gibi yüksek güvenlik özellikleri ile birlikte geliyorlar. Bu da veri güvenliği açısından rahatlatıcı bir durum
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