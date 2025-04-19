RTÜK yetki alanı genişletilerek dijital yayıncılık da kontrol altına alınabilir. Son dönemde sıkça dile getirilen bir düzenleme önerisi, televizyon ve radyo yayınlarının dışına çıkılarak internet platformlarının da denetim kapsamına alınmasını gündeme taşıdı. RTÜK yerine Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu kullanılabilir.

RTÜK artık Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu olacak!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde artan dijital yayınların da artık denetim dışında kalamayacağını belirtti. Şahin, “Lisans almak bir yayıncı için korkutucu bir şey değil, aksine güvence sağlar” diyerek içerik üreticilerini yasal çerçevede çalışmaya davet etti.

Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu kavramı etrafında şekillenen öneri, YouTube gibi internet tabanlı yayıncıların da RTÜK yetki alanı içine alınabileceğini gösteriyor.

2018 yılında BTK ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda, isteğe bağlı yayın yapan kuruluşlara lisans zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Şahin, “Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa, ona göre birtakım önlemler alınabilir” ifadeleriyle, bu konuda yasal altyapının güçlendirilebileceğini vurguladı. Bu açıklama, RTÜK yetki alanının yalnızca Türkiye içi yayınlarla sınırlı kalmayacağına işaret ediyor.

“Ben ceza vermemekle ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız hata yapıyor ve biz de görevimizi yapmak zorundayız” diyen Şahin, mevcut denetimlerin kurumun sorumluluğu gereği olduğunu söyledi. Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu fikri, bu sorumluluğun dijital platformlara da taşınması anlamına geliyor.

RTÜK Başkanı açıklamasında güncel olaylara da değinerek “Ana muhalefet partisi liderinin, milyonları harekete geçirebilecek söylemler konusunda daha dikkatli olması gerekir” ifadesini kullandı.

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