Geçtiğimiz yılın Eylül ayında oyun dünyası büyük bir çalkantıya maruz kaldı. Uzun süredir beklenen üçlü-A kategorisindeki gişe rekortmeni Grand Theft Auto 6’nın henüz tamamlanmamış versiyonunu gösteren 90 video klibin sızdırılmasıyla sarsıldık. Bu videolar hızla yayılıp paylaşıldı, ancak milyonlarca insan tarafından izlenmeden önce durduruldu.

Sızıntının ardından yapılan soruşturma, Birleşik Krallık’ta 18 yaşındaki Arion Kurtaj’ın tutuklanmasına yol açtı. Kurtaj, Lapsuss$ adlı bir bilgisayar korsanı grubunun üyesiydi. Lapsuss$, Microsoft, Nvidia, ve Okta gibi büyük şirketleri etkileyen çeşitli yüksek profilli veri ihlalleriyle ilişkilendirilen gevşek bir şekilde örgütlenmiş bir korsan grubuydu.

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Rockstar’ı hacklemekten önce, Kurtaj daha önce Şubat 2022’deki Nvidia ihlalinden dolayı tutuklanmıştı. Güvenlik endişeleri nedeniyle Bicester’daki bir Travelodge otelinde tutuluyordu. Otelde, internet kullanımını sınırlayarak önlem alındı. Ancak bu önlem, onun hack faaliyetlerini durdurmak için yeterli olmadı.

BBC’nin raporuna göre, Kurtaj basit bir Amazon Fire TV Stick, bir telefon, bir klavye ve bir fare kullanarak Rockstar’ın bulut hizmetlerine sızmaya çalıştı. İnternet kullanımını sınırlayan koşullara rağmen, otel televizyonunu kullanarak internete erişti.

Daha sonra, Grand Theft Auto VI’nın bitmemiş oyun kliplerini çaldı ve Slack üzerinden Rockstar çalışanlarına saldırgan olduğunu iddia eden mesajlar gönderdi. Ayrıca, Telegram’da kendisiyle iletişime geçmezlerse kaynak kodunu yayınlamakla tehdit etti.

Bu sırada, yaklaşık 90 video klibi 18 Eylül 2022’de GTA Forumlarında yayınlandı. Bu görüntüler, “TeaPotUberHacker” adı altında bir GTA hayran forumunda paylaşıldı. Ancak bu kişinin genç olup olmadığı belirsiz. Arion Kurtaj tekrar tutuklandı ve yakında yargılanmak üzere gözaltına alındı.

GTA 6 sızdırıcısı muhtemelen bilgisayar korsanı grubunun diğer üyeleri tarafından desteklenmiş olabilir. 17 yaşındaki bir suç ortağı da İngiltere ve Brezilya’da gerçekleşen bu siber saldırılarda yer aldığı için yargılandı.

Rockstar Games, GTA 6 hakkında resmi olarak henüz herhangi bir bilgi yayınlamadı, ancak oyunun 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.