Akıllı telefon dünyasının genç ama iddialı markası Nothing Phone, kullanıcılarına sürpriz bir güncelleme ile yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz ay tanıtılan Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro modelleri için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi ile pazarda iddiasını artırmayı hedefliyor. Peki, Nothing Phone (3a) yeni güncelleme ne?

Nothing Phone (3a) hangi güncellemeler geldi?

Yeni yayınlanan Nothing Phone OS v3.1-250417 güncellemesi, kamera yeteneklerinde ciddi geliştirmeler sunuyor. Artık hem telefoto hem de periskop sensörler, 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Özellikle Nothing Phone kullanıcılarının video çekimlerinde kaliteyi artırması hedefleniyor. Ayrıca düşük ışık koşullarında, örneğin sokak lambaları altında yapılan çekimlerde de belirgin bir iyileştirme sağlandığı bildiriliyor.

Yenilikler bununla da sınırlı değil. Nothing Phone ailesinin yeni sürümü ile birlikte, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda farklı filtreler kullanabilme imkanı da geliyor. Telefoto ve periskop lenslerde titreme probleminin azaltılması, özellikle hareketli çekimlerde büyük avantaj sağlayacak. Türkiye’de özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin bu güncellemeye büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Özçekim performansına da dokunan güncelleme sayesinde, Nothing Phone modelleri yüz detaylarını daha net yakalayabilecek. Performans ve güvenlik tarafında da genel iyileştirmeler içeren bu güncelleme, markanın kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıma çabasının yeni bir adımı olarak görülüyor. Özellikle Türkiye gibi genç ve teknolojiye hızlı adapte olan pazarlarda, Nothing Phone cihazlarının kısa sürede ilgi görmesi bekleniyor.

Yakın zamanda Türkiye’de raflardaki yerini alacak olan Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro serisi, güncellemeyle birlikte fiyat-performans rekabetinde elini güçlendiriyor. Eğer siz de yeni bir telefon arayışındaysanız, Nothing Phone ailesinin bu güncellenmiş versiyonlarını mutlaka listenize eklemelisiniz.

