Sony, yakında piyasaya sürmeyi planladığı uzaktan oynatma cihazı PlayStation Portal’ın özelliklerini ve ürün yelpazesindeki diğer detayları duyurdu. Bununla birlikte, Pulse Elite adlı kablosuz kulak üstü kulaklık da tanıtıldı ve ayrıca ürün yelpazesi hakkında daha fazla bilgi açıklandı.

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PlayStation Portal, yüksek kaliteli özellikleriyle dikkat çeken bir uzaktan oynatma cihazıdır. Bu cihaz, PS5 deneyimini en üst düzeye çıkarmak için uyarlanabilir tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim gibi DualSense kablosuz denetleyici özelliklerini içeriyor. 8 inç LCD ekranı 1080p çözünürlükte ve 60 fps hızında çalışmaktadır. Wi-Fi üzerinden PS5’e bağlanarak hızlı geçiş imkanı sunuyor.

PlayStation Portal, PS5 üzerindeki oyunları desteklemekte olup DualSense denetleyici ile uyumlu olarak çalışırken, PS VR2 oyunları ve bulut tabanlı oyunları PlayStation Plus Premium üyeliğine dahil etmiyor.

Pulse Elite kablosuz kulaklık, gürültü engelleme özelliği ve yapay zeka destekli arka plan ses azaltma özelliği ile yüksek kalitede ses sunuyor. Mikrofonu geri çekilebilir ve kullanımı rahattır. Şarj askısı da ekstra bir rahatlık sağlıyor.

Pulse Explorer kablosuz kulaklıklar da çift mikrofonlu ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği ile taşınabilir ses deneyimi sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte gelir ve yine yüksek kaliteli ses vadediyor.

Hem Pulse Elite hem de Pulse Explorer kulaklıklar, olağanüstü ses kalitesi sağlayan özel düzlemsel manyetik sürücüleri kullanıryor. PlayStation Link adlı yeni kablosuz ses teknolojisi, Pulse Elite ve Pulse Explorer kulaklıkları doğrudan PlayStation Portal’a bağlar. Bu teknoloji düşük gecikme süresi ve kayıpsız ses sunar, ayrıca birden fazla cihaz arasında kesintisiz geçiş imkanı sağlıyor.

Pulse Elite ve Pulse Explorer’ı PS5’e bağlarken, PlayStation Link için USB adaptörünün kullanılması önemlidir. Bu adaptör ayrıca satın alınabilir ve PC ve Mac sistemlerinde de kullanılabilir. Her iki kulaklık da aynı anda PlayStation Link ve Bluetooth özellikli cihazlara bağlanabilir. Örneğin, Pulse Explorer üzerinden PS5 oyunu oynarken bağlı telefonlardan gelen aramaları cevaplamak mümkün.

İçindekiler Fiyatları

Fiyatları

Sony’nin yakında çıkacak olan PlayStation Portal, bu yılın sonlarında 199,99 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.

Pulse Elite kablosuz kulaklığın fiyatı 149,99 dolar

Pulse Explore kablosuz kulaklıkların fiyatı 199,99 dolar olacak.