Haber
GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımların satış verileri açıklandı!
Take-Two Interactive bugün itibariyle, şirket bünyesindeki en popüler oyunların satış rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Epic Games tarafından ücretsiz olarak sağlanan GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımların bulunduğu liste dikkat çekti. Lansman tarihinden yedi yıl geçmesine rağmen, GTA 5 satış rakamları herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor ve Rockstar Games’e milyonlarca dolar kazandırıyor.
Açıklanan son kazanç raporunda , Take-Two Interactive, GTA V’in şu anda dünya çapında 130 milyondan fazla sattığını ve bu rakamların onu tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu haline getirdiğini onayladı. Birinci sırada yer alan, 200 milyondan fazla kopya satış başarısı yakalayan Minecraft ile aradaki farkı her geçen gün kapatan yapım, ücretsiz sağlanan hediyelerle birlikte rakibine daha da yaklaşmış olabilir. Şubat 2020 itibariyle 120 milyon adet kopya satan GTA 5, tek bir çeyrekte yedi yıllık bir oyuna rağmen, 10 milyon adet satış yakalayarak piyasadaki etkisini göstermeye devam ediyor.
İlginizi çekebilir: Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı!
Rockstar Games’in, yapım ile ilgili beklentilerinin çok daha fazlasını elde ettiği düşünüldüğünde, GTA Online içerisinde sadece mikro işlemlerden 500 milyon doların üzerinde gelir elde edilmiş. Take-Two ayrıca The Outer Worlds, Borderlands 2 ve NBA 2K20 gibi belirli popüler oyunlar için de veriler yayınladı.
Şirket CEO’su Strauss Zelnick ayrıca GTA V oyuncu sayısının ve mikro işlem harcamalarının 2019’da rekor seviyelere ulaştığını doğruladı. Bu aşamada Epic Games tarafından ücretsiz olarak dağıtılan GTA 5 kopyalarının, Rockstar Games için çok daha iyi gelirler sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition duyuruldu!
Samsung bugün itibarıyla, Galaxy S20 Tactical Edition isimli modelini duyurdu. S20 serisi ile fiziksel ve yazılımsal yönden askeri güvenlik standartlarını birleştiren modelin detaylarına yakından bakalım.
Galaxy S20 Tactical Edition, DualDAR mimarisini temel alan çift katmanlı şifreleme yeteneklerine sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 5G, Wi-Fi 6, özel SIM kart teknolojisi ve CRBS radyo dahil olmak üzere pek çok bağlantı teknolojisini destekliyor. Donanım destekli bir gece görüş modu da bulunan modelde, aynı zamanda “Gizli Mod” adı verilen geliştirilmiş bir “Uçak Modu” bulunuyor.
Performans tarafında standart sürümde olduğu gibi cihaz gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alıyor ve 12 GB RAM’e sahip. Aynı şekilde 120 Hz yenileme hızı bulunan ekran da cihazda yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 20+, batarya ve kamera özellikleri sızdırıldı!
Galaxy S20 TE, donanım özelliklerinden çok güvenlik ve bağlantı seçenekleri ile öne çıkan bir model. Samsung, cihazın Amerikan Federal Hükümeti ve Savunma Bakanlığı çalışanlarının ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ve göreve hazır bir çözüm olduğunu bildiriyor.
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, içinde bulunduğumuz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren A.B.D’de operatör kanalı ile satışta olacak. Söz konusu modelin hedef aldığı kullanıcı kitlesi düşünüldüğünde ülkemize gelmeyeceğini söylemek mümkün. Cihazın fiyatına ait bir bilgi de henüz paylaşılmış değil.
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition özellikleri
- Ekran: 6.2 inç Dinamik AMOLED (3200 x 1440 piksel, 60Hz / 120Hz)
- Boyut: 68,6 x 152,4 x 7,6 mm
- Ağırlık: 162g
- Batarya: 4.000mAh
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB (microSD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Özel SIM, CRBS radyo, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4 Pro, teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı!
Geçtiğimiz ay Honor Play 4T ve Honor Play 4T Pro resmi olarak duyurulmuştu. Bu telefonlar temel özelliklere ve düşük fiyatlara sahipti. Ancak şuan sadece Çin’de satılıyorlar. Bugün ise ailenin üçüncü cihazı olan Honor Play 4 Pro, Weibo ve JD.com‘da sızdırıldı.
İlginizi çekebilir: Redmi 10X lansman tarihi belli oldu!
Honor Play 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Play 4 Pro, 5G bağlantı destekli Kirin yonga setine, 40W değerinde hızlı şarja ve LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın ana kamerası Sony IMX600y sensörü ile gelecek. Cihazın yonga seti muhtemelen Kirin 820 olacak. Bunun sebebi 40W hızlı şarj bulunması ve 5G bağlantı desteğinin olması. Telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra görselleri de ortaya çıktı. Honor Play 4 Pro, ilginç bir şekilde arka tarafta Kirin logosu bulunduruyor. Ayrıca mavinin farklı tonları ile birlikte tasarımda oyuncu telefonu havası seziyoruz. Tabii ki şu an bunun hakkında konuşmak için erken.
Honor Play 4 Pro‘da ikisi önde ikisi arkada olmak üzere dört kamera bulunacak. Ön taraftaki kameralar ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımında olacak. Cihazın ekranı LCD olacak fakat henüz çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekran altında değil yan tarafta dokunmatik olarak geliyor ve oldukça geniş bir alana sahip.
Honor Play 4 Pro‘nun JD.com‘daki görüntülerinde alt tarafta USB-C bağlantı noktası bulunduğu görülüyor. Ayrıca cihazın 3.5 mm kulaklık girişi maalesef bulunmuyor.
Haber
Facebook Shops resmen duyuruldu!
Facebook, kendi platformu üzerinden sanal alışverişin yapılmasına imkan sağlayacak Facebook Shops adını verdiği yeni hizmetini kullanıcılarına duyurdu. Şirketin sağladığı yeni servis, satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi çevrimiçi platformda iyileştirmeyi hedefliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle küçük işletmeler oldukça derinden etkilendi. Şirket, kapalı olan ve hala açılamayan mağazalar için harekete geçti. Facebook Shops, işletmelerin sosyal ağ içerisinde bir vitrin oluşturmalarına yardımcı oluyor. Sosyal medya devinin atmış olduğu bu adımın özellikle küçük esnafın sıkıntısına çare olması bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık Mi AirDots 2 SE duyuruldu!
Facebook ve Instagram üzerinden ulaşılabilen bu platformu kullanmak oldukça kolay. Açılan mağazalara, işletmelerin Facebook sayfaları ya da Instagram profilleri aracılığıyla ulaşılabilecek. Bu alışveriş özelliği, Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulamalarıyla da entegre çalışacak.
Mark Zuckerberg tarafından tanıtılan bu yeni özellik, şirketlerin / kişilerin Facebook’ta dijital dükkan açmasına ya da başka bir deyişle profillerini birer dükkan haline getirmesine ve satış yapmasına imkan tanıyor. Facebook üzerinde paylaşmak istedikleri kataloglarını hazırlayan işletmeler, çeşitli kapak görselleri ve renklerle vitrinlerini özdeşleştirebiliyor.
Facebook Shops tamamen ücretsiz bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şirket, işletmelerinin reklamını yapmak isteyen kullanıcılardan da dolaylı olarak para kazanmış oluyor. Kullanıcı dostu olduğu iddia edilen bu yeni servis, satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi daha da iyi hale getirmeyi planlıyor.
Facebook Shops servisi ilk etapta ABD’de kullanıma açıldı. Bu platformun Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Instagram, WhatsApp ve Instagram Direct entegrasyonu ile Facebook Shops’un daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor.