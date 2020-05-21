GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımların satış verileri açıklandı!

Take-Two Interactive bugün itibariyle, şirket bünyesindeki en popüler oyunların satış rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Epic Games tarafından ücretsiz olarak sağlanan GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımların bulunduğu liste dikkat çekti. Lansman tarihinden yedi yıl geçmesine rağmen, GTA 5 satış rakamları herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor ve Rockstar Games’e milyonlarca dolar kazandırıyor.

Açıklanan son kazanç raporunda , Take-Two Interactive, GTA V’in şu anda dünya çapında 130 milyondan fazla sattığını ve bu rakamların onu tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu haline getirdiğini onayladı. Birinci sırada yer alan, 200 milyondan fazla kopya satış başarısı yakalayan Minecraft ile aradaki farkı her geçen gün kapatan yapım, ücretsiz sağlanan hediyelerle birlikte rakibine daha da yaklaşmış olabilir. Şubat 2020 itibariyle 120 milyon adet kopya satan GTA 5, tek bir çeyrekte yedi yıllık bir oyuna rağmen, 10 milyon adet satış yakalayarak piyasadaki etkisini göstermeye devam ediyor.



İlginizi çekebilir: Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı!

Rockstar Games’in, yapım ile ilgili beklentilerinin çok daha fazlasını elde ettiği düşünüldüğünde, GTA Online içerisinde sadece mikro işlemlerden 500 milyon doların üzerinde gelir elde edilmiş. Take-Two ayrıca The Outer Worlds, Borderlands 2 ve NBA 2K20 gibi belirli popüler oyunlar için de veriler yayınladı.

Şirket CEO’su Strauss Zelnick ayrıca GTA V oyuncu sayısının ve mikro işlem harcamalarının 2019’da rekor seviyelere ulaştığını doğruladı. Bu aşamada Epic Games tarafından ücretsiz olarak dağıtılan GTA 5 kopyalarının, Rockstar Games için çok daha iyi gelirler sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.