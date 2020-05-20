Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı!

Geçtiğimiz dönemde kısa bir sunum videosuyla duyurulan Serious Sam 4: Planet Badass için yeni video yayınlandı. Birkaç gündür Croteam ve Devolver Digital Twitter hesapları üzerinden bazı paylaşımlar yapılıyordu. Oyuncular iki şirketin aynı zaman aralığında açıklamalar yapmasını Serious Sam 4 için yeni bir gelişme olacağı yönünde yorumlamıştı.

Birçoğumuzun çocukluk belki de gençlik yıllarına güzel bir iz bırakan Serious Sam serisinin son yapımına ait yeni bir video yayınlandı. Yoğun kargaşa ortamı ve sürükleyici bir macera sunan yeni yapım, Devolver Digital’in ellerinde yeniden hayat bulacak.

Fragmanda gördüğümüz kadarıyla, yeni düşman çeşitliliği, yeni binek mekaniği gibi özelliklerin göze çarptığı yapım an itibariyle Steam üzerinde ön siparişe açıldı. Ülkemiz için standart paket fiyatı 61 TL olarak belirlenen yapımın çıkış tarihi Ağustos 2020 olarak duyuruldu. Serinin yeni üyesinin bizler için daha ne gibi yenilikler sunacağı ise şu an için merak konusu.

Serious Sam 4: Planet Badass Steam sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.