Haber
Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı!
Geçtiğimiz dönemde kısa bir sunum videosuyla duyurulan Serious Sam 4: Planet Badass için yeni video yayınlandı. Birkaç gündür Croteam ve Devolver Digital Twitter hesapları üzerinden bazı paylaşımlar yapılıyordu. Oyuncular iki şirketin aynı zaman aralığında açıklamalar yapmasını Serious Sam 4 için yeni bir gelişme olacağı yönünde yorumlamıştı.
Birçoğumuzun çocukluk belki de gençlik yıllarına güzel bir iz bırakan Serious Sam serisinin son yapımına ait yeni bir video yayınlandı. Yoğun kargaşa ortamı ve sürükleyici bir macera sunan yeni yapım, Devolver Digital’in ellerinde yeniden hayat bulacak.
Fragmanda gördüğümüz kadarıyla, yeni düşman çeşitliliği, yeni binek mekaniği gibi özelliklerin göze çarptığı yapım an itibariyle Steam üzerinde ön siparişe açıldı. Ülkemiz için standart paket fiyatı 61 TL olarak belirlenen yapımın çıkış tarihi Ağustos 2020 olarak duyuruldu. Serinin yeni üyesinin bizler için daha ne gibi yenilikler sunacağı ise şu an için merak konusu.
Serious Sam 4: Planet Badass Steam sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Aksesuar
Razer Opus, resmi olarak duyuruldu!
Bugün Razer, THX sertifikalı yeni kulaklığını resmi olarak duyurdu. Razer Opus isimli kulaklık göz dolduran teknik özelliklere sahip olacak. Razer‘ın marka imajına bakıldığında RGB aydınlatmalı LED ışıklar ve üçlü yılan logosu öne çıkıyor. Razer Opus ise bunlardan hiçbirine sahip değil. Marka imajından daha çok teknik özellikleri ile öne çıkan bir kulaklık olacağa benziyor.
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Razer Opus hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Razer Opus, kulak için uygun, sofistike tasarım ve ses kalitesi için THX sertifikasına sahip bir kulaklık olacak. Cihazın gürültü engelleyici özelliği de bulunacak ve fiyatlandırma olarak 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Razer, THX ile birlikte bu kulaklık üzerinde çalıştı. Opus‘un sertifikayı alabilmesi için kapsamlı testler yapıldı. THX Başkanı Peter Vasay, “Opus, zengin ve dengeli ses sürücülerine sahip; müzik, oyun ve filmler için en iyi ses optimizasyonuna sahip kulaklıklardan biri olacak.” şeklinde açıklamada bulundu.
Opus, rahat oturması açısından suni deri kulakçıklara ve üst tarafında kafa bandına sahip olacak. Cihaz tek şarjla ANC açıkken 25 saat kullanım ömrü sunacak. Kulaklıklarda 40 mm sürücüler, Bluetooth 4.2 bağlantısı, AAC, APTX, A2DP, AVRCP ve HFP kodeklerini destekleyen algılama özelliği bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık kablosu ile analog kulaklık olarakta Opus‘u kullanabilirsiniz.
Razer, bu kulaklıklarda “Gelişmiş Hibrit Aktif Gürültü Önleme” sistemini kullanacak. Her kulaklığın iç ve dış tarafında birer miktofon mevcut olacak. Razer oyunculara özel bir kulaklık tasarlamak yerine günlük yaşama uygun bir kulaklık tasarlamak üzerine çalışma yapmış. Opus temel olarak Bose, Sony, Beats gibi firmaların seyahat ve günlük yaşama uygun kulaklıklarına rakip olarak gelecek.
Razer Opus, razer.com veya Amazon üzerinden bugün satışa çıkacak. Gece yarısı siyahı ve gece yarısı mavisi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak. Cihaz, öncelikle Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Asya Pasifik üzerinde satışa sunulacak.
Haber
Seyahatlerde uygulanacak HES kodu nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısı ile şehir dışına çıkışlar için yeni düzenlemelerin uygulanacağını açıkladı. Şehir dışına seyahatler, Hayat Eve Sığar uygulamasının yeni özelliği olan HES kodu ile takip altına alınacak!
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Uçak ve tren seyahatleri için HES kodu almak zorunlu olacak!
Koca’nın açıklaması sonrasında yürürlüğe giren HES kodu, vatandaşların uçak ve tren yoluyla yapacakları seyahatler için sağlık kartı görevi görecek. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yoluyla alınabilen kod, seyahat edecek yolcunun sağlık durumunun ulaşım firması tarafından sorgulamasını sağlayacak. Şehirler arası bütün seyahatlerin 24 saat öncesinde yolcuların sağlık durumu sorgulanacak ve ulaşıma engel bir durum olmadığından emin olunacak. Yolcunun sağlık bilgilerinde koronavirüs’e ilişkin bir uyarı çıkması durumunda ise seyahat etmesine izin verilmeyecek.
Peki bilet üzerine eklenmesi zorunlu hale gelen HES kodunu nasıl alabilirsiniz?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod almak
- Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını sürecinde geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden kod işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk önce Play Store, App Store veya Huawei AppGallery üzerinden uygulamayı indirmeli ya da son sürüme güncellemelisiniz.
- Daha sonra uygulamayı açın ve ana sayfadan “HES Kodu İşlemleri” alanına giriş yapın.
- Bu menüde “Yeni Kod Ekle” seçeneğine dokunun. İsterseniz kodun geçerli olacağı tarih sınırını belirleyebilir, birden fazla kod oluşturacaksanız isimlendirme yapabilirsiniz.
Bu işlemden sonra HES kodunuz oluşturulacaktır. Üst kısımda yazan kodu bilet işlemlerinde ilgili alana girerek ya da personele belirterek kullanabilirsiniz.
Kısa mesaj göndererek kod almak
Eğer akıllı telefon sahibi değilseniz ya da uygulamayı indirmekte sorun yaşıyorsanız, Sağlık Bakanlığı’nın kısa mesaj servisinden de kod temin edebilirsiniz. Bunun için;
- HES yazıp bir boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kodun geçerli olacağı gün sayısını yazarak 2023’e SMS olarak gönderebilirsiniz. (Örneğin; HES 12345678901 9876 30)
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 amiral gemisi olmayacak!
Google, akıllı telefon rekabetinde ki en büyük silahı olan Pixel serisini geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765 ile gelebilir.
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Snapdragon 765 işlemcili Pixel 5 görebiliriz!
Google, yeni nesil Pixel cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Pixel 5 cihazlarını bu yıl içerisinde görmeyi beklediğimiz firma, seri hakkında yeni bir yol izleme kararı almış olabilir. XDA Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765 işlemci ile gelecek. Bir kullanıcının Google kamera uygulamasında yer alan arka plan kodlarına erişmesi ile, firmanın “böğürtlen” ve “redfin” isimlerini verdiği iki cihazın daha olduğu öğrenildi. Bu cihazların Pixel 5 ve 5 XL olduğu tahmin ediliyor. Yine aynı satırla cihazların, açıklamalarında Snapdragon 765 ile ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra AndroidPolice isimli internet sitesinde yazar olan David Ruddock da, kendi kaynaklarından, Google‘ın bu sene en üst segment işlemciye sahip bir cihaz çıkarmayacağı yönünde bilgi aldığını söylemesi kullanıcılar arasında da şaşkınlığa neden oldu.
Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.
— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 19, 2020
Normalde amiral gemisi telefonlar ile adından söz ettiren firmanın bu yıl birden amiral gemisi çıkartmayacağını söylemesi, piyasa içinde şaşırtıcı olurken, neden bu tarz bir karar alındığı ise henüz netlik kazanmadı. Cihazların da hal böyleyken bir önceki seriye göre daha ucuz olması bekleniyor. Ortaya atılan bazı iddialara göre ise Google, Pixel serisinin satışlarını arttırmak ve daha “alınabilir” cihazlar yapmak için böyle bir hamle yaptı. Bakalım firma amiral gemisinden, orta üst seviyeye geçişi tam olarak yapacak mı. Yoksa yine de bir amiral gemisi Pixel 5 görebilecek miyiz merakla bekliyor olacağız.