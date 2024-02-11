11 yaşına giren GTA 5 ne kadar sattı sorusu birçok oyuncunun en çok merak ettiği şeylerin başında geliyor. GTA 6 duyurusu çoktan yapılmış olsa da, ilk çıktığı günden bu yana milyonlara ulaşan efsane GTA 5 satışları halen oldukça güçlü devam ediyor. Peki GTA 5 ne kadar sattı? İşte Take-Two Interactive tarafından açıklanan rakamlar.

GTA 5 Ne Kadar Sattı Sorusu Cevaop Buldu: 195 Milyondan Fazla Satış Yapıldı

GTA 5 ne kadar sattı sorusunun cevabı, video oyun endüstrisinin dev isimlerinden Take-Two Interactive tarafından açıklandı. Şirket son mali raporunda GTA 5’in sadece son üç ayda 5 milyon kopya satarak toplam satışlarını 195 milyonun üzerine çıkardığını duyurdu. Bu, oyunun çıkışından bu yana geçen 11 yıla rağmen hala güçlü bir talep gördüğünü gösteriyor.

Take-Two Interactive, Rockstar Games ve 2K Games gibi önemli stüdyoları bünyesinde bulunduran bir şirket olarak, son çeyrek mali raporunu yayınladı. Rapordaki en dikkat çekici nokta, 2013’te piyasaya sürülen GTA 5’in hala etkileyici bir şekilde satış yapmaya devam etmesi.

Oyunun, yıllar geçtikçe indirime girdiği ve hatta zaman zaman ücretsiz hale geldiği bir dönemde güçlü bir şekilde talep görmesi şaşırtıcı değil. GTA 6 sistem gereksinimleri zaten oldukça talepkar iken, neredeyse aynı hazzı veren ve hala oldukça eğlenceli olan selefi çok satanlar listesindeki yerini koruyor.

Oyunun sürükleyici hikayesi ve geniş açık dünyası tartışılmaz bir şekilde oyun dünyasının unutulmazları arasında yer alıyor. Ancak bu kadar uzun bir süre sonra bile hala milyonlarca kopya satması, oyunun efsanevi bir statü kazanmasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Son üç ayda 5 milyondan fazla kopya satması, oyunun ne kadar güçlü bir marka olduğunu ve oyuncuların hala ilgisini çektiğini kanıtlıyor.

195 milyon adetlik satış rakamı, GTA serisinin genel başarısını da gözler önüne seriyor. Tüm GTA oyunlarının toplam satışları 420 milyonu aşarken, GTA 5 tek başına bu rakamın neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu, oyunun ne kadar ikonik olduğunu ve oyunseverler tarafından hala büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.

GTA 5’in bu kadar güçlü satış performansı göstermesi, GTA 6’nın piyasaya sürülmesinin gerekliliğini sorgulatıyor. Oyunseverler uzun zamandır GTA 6’nın çıkışını bekliyor olsa da, GTA 5’in hala milyonlarca adet sattığı göz önüne alındığında, yeni bir oyunun piyasaya sürülmesinin ne kadar acil olduğu tartışılır hale geliyor.

Her oyuncunun kütüphanesinde bulunan ve halen milyonlar tarafından keyifle oynanmaya devam edilen bu oyun, halefi olan GTA 6 çıkana kadar çok satanlar listesinden inmeyecek gibi görünüyor. Bakalım GTA 6 çıkana kadar selefi daha ne kadar satacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünü yorsunuz? Sizce bu satış rakamları artacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!