Android 15 artık kapıya dayanmış durumda. Son gelen bilgilere göre, en yeni Android 14 güncellemesinde, Android Easter Egg adı verilen özel animasyonda bir değişiklik yapıldı. Bu yeni animasyon, Android 15 sürümünde göreceğimiz gizli animasyon olabilir. İşte en güncel Android sürümü hakkında bilmeniz gerekenler.

Android 15 Easter Egg’i Görüntülendi, Android 15 Adı Ne?

Google, bu hafta Android işletim sisteminin yeni sürümleri için heyecan verici gelişmeleri duyurdu. Android 14 QPR3 Beta 1‘in kullanıma sunulmasıyla birlikte, bazı önemli özelliklerin detayları da ortaya çıktı. Ayrıca, Google’ın yeni Android sürümü için ilk Geliştirici Önizlemesi’ni bu ay ya da Mart ayında yayınlama planı olduğu belirtildi.

Yeni haberlerle beraber Android 15 adı ne sorusu da cevap buldu. Yeni sürümün adı Vanilla Ice Cream olacak. Android 14’ün yeni Easter Egg animasyonunda, dairesel Android 14 logosunun yerini ters bir üçgen olan V harfine bırakması göze çarpıyor. Bu ufak değişiklik, kullanıcıların dikkatini çekiyor ve Vanilla Ice Cream kod adıyla ilişkilendiriliyor

Android sürümleri, geleneksel olarak alfabetik sıraya göre tatlı isimleri alıyor. Yeni Android sürümü için seçilen kod adı olan Vanilla Ice Cream, Android 14’ün Upside Down Cake kod adıyla uyumlu bir şekilde belirlenmiş. Hatırlatmak gerekirse Android 13 ise Tiramisu olarak adlandırılmıştı.

Burada Android 15 ne zaman çıkacak sorusu da çok merak ediliyor. Henüz Android 15’in ilk Geliştirici Önizlemesi için kesin bir tarih verilmemiş olsa da, Google’ın önceki sürümleri olan Android 13 ve Android 14’ün ilk önizlemelerini sırasıyla Şubat 2022 ve Şubat 2023’te yayınladığı göz önüne alındığında, güncellemenin yakın zamanda beklenmesi gerekiyor.

Easter Egg animasyonundaki bu değişiklik de güncellemenin yakında olduğunu doğruluyor. İlk Geliştirici önizlemesinin ardından, kararlı sürüm için Google’ın bir sonraki amiral gemisi Pixel telefonları olan Google Pixel 9 ansmanıyla aynı zamana denk gelen bir çıkış tarihi hedeflenecek gibi. Bu da içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayına denk geliyor. Kararlı Android 15 Ekim ayında bizlerle olacak gibi.

Android 15’in gelecekteki özellikleri hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen, Android 14 QPR3 beta bize bazı olası içerikler hakkında ipuçları verdi. Örneğin, Android 15’in çoklu görev için ana ekranlarından önceden seçilmiş bir çift uygulamayı kaydetme ve açma gibi özellikler içerebileceği belirtiliyor. Bu, Samsung gibi bazı Android üreticileriin kendi yazılımlarında zaten sunulan bir özellik.

Yeni Android sürümü ayrıca, yeni başlayanlar için telefon kurulumunu kolaylaştırmak için bir ön ayar modu da sunabilir. Yeni güncelleme ile ilgili daha fazla detay, ilk geliştirici önizlemesi yayınlandığında ortaya çıkacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Android güncellemesi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!