Grok, son dönemde yalnızca teknik yetenekleriyle değil, ürettiği tartışmalı içeriklerle de gündemde yer alıyor. Türkiye’de bazı kullanıcı komutlarının erişime engellenmesi, yapay zekâ tabanlı içerik üretiminin sınırlarıyla ilgili yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Alınan karar, dijital güvenlik ve etik başlıklarını yeniden öne çıkardı.

Grok’un bazı “bikini giydir” komutları erişime engellendi!

Grok, fotoğraf analizleri ve içerik üretimi amacıyla kullanılırken, bazı komutlar doğrultusunda görsellerdeki kişileri bikinili ya da mayolu şekilde yeniden kurgulayan çıktılar üretmesi nedeniyle tepki çekti. Türkiye’de özellikle “bikini giydir” benzeri ifadelerle tetiklenen bu içeriklerin erişime kapatılması, dijital şiddet ve mahremiyet ihlali tartışmalarının merkezine yerleşti.

AI üzerinden üretilen bu görsellerin, çoğunlukla kadınları hedef aldığı ve rıza dışı kurgusal içerik anlamına geldiği vurgulandı. Uzmanlara göre bu tür üretimler, dijital ortamda cinsel istismar ve psikolojik baskı riskini artırıyor. Bu nedenle Türkiye’de atılan adım, yalnızca teknik bir kısıtlama değil, toplumsal bir koruma refleksi olarak değerlendiriliyor.

Grok daha önce de ırkçı, hakaret içeren ve küfür barındıran yanıtlar nedeniyle eleştirilmişti. Gelen yoğun tepkiler sonrası algoritmasında güncellemeye giden sistem, bu tür içerikleri sınırladığını duyurmuştu. Ancak son olay, görsel üretim tarafındaki denetimlerin yeterli olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

X yapay zekası ile ilgili en büyük endişelerden biri de çocukların maruz kalabileceği riskler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, X hesabı bulunan çocukların bu tür kurgusal içeriklerle karşılaşmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda görselleri üretilen kadınların, dijital şiddet ve tacize açık hale geldiği ifade ediliyor.

