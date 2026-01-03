REDMAGIC 11 Pro, mobil oyun dünyasında çıtayı bir kez daha yukarı taşıyan, performans odaklı yapısıyla dikkat çeken bir gaming telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Alüminyum çerçevesi, Gorilla Glass koruması ve IPX8 sertifikasıyla hem sağlam hem de suya dayanıklı bir yapı sunan cihaz, REDMAGIC’in suya dayanıklı ilk TurboFan’ına sahip olmasıyla da seride bir ilke imza atıyor. 230 gramlık ağırlığı ve agresif tasarımıyla oyuncu kimliğini net şekilde yansıtan telefon, 520 Hz omuz tetikleri sayesinde rekabetçi oyunlarda ciddi bir avantaj sağlıyor.

Ekran tarafında REDMAGIC 11 Pro, 6.85 inç BOE X10 AMOLED panel ile geliyor. 2688×1216 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 360Hz – 3000Hz dokunmatik örnekleme değerleri, akıcılık konusunda üst seviye bir deneyim sunuyor. %95.3 ekran-gövde oranı, 1.800 nit parlaklık ve TÜV Rheinland + SGS göz koruma sertifikaları, hem uzun oyun seanslarında hem de günlük kullanımda konforlu bir görüntü sağlıyor.

Performans tarafında ise cihaz adeta gövde gösterisi yapıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Adreno 840 GPU ile güçlendirilen REDMAGIC 11 Pro, LPDDR5T RAM ve UFS 4.1 Pro depolama teknolojileri sayesinde en ağır oyunları bile zorlanmadan çalıştırıyor. Antutu’da 3.7 milyonun üzerinde puan alan cihaz, uzun stres testlerinde dahi yüksek stabilite oranlarını koruyor. REDMAGIC AquaCore soğutma sistemi, 24.000 RPM fan, sektörün en büyük 13.116 mm² VC odası ve Liquid Metal 3.0 ile ısınmayı minimumda tutmayı başarıyor.

Oyun deneyimini tamamlayan Game Space arayüzü, 120 FPS ve 144Hz desteğiyle oyunlarda akıcı ve stabil bir performans sunuyor. Android 16 tabanlı REDMAGIC OS 11.0, Google Gemini entegrasyonu ve Avrupa’da 5 yıla varan güncelleme desteği, cihazı uzun vadeli bir seçenek haline getiriyor. Kamera tarafında ise 50 MP OIS destekli ana kamera, 8K video kaydı sunarken; ekran altı 16 MP ön kamera tasarımı bozmadan yeterli bir deneyim sağlıyor.

Batarya tarafında 7.500 mAh silikon pil, REDMAGIC 11 Pro’nun en güçlü yönlerinden biri. 80W kablolu ve kablosuz şarj desteğiyle 30 dakikada %66 dolum seviyesine ulaşan cihaz, PCMark testinde 13 saat 33 dakikalık kullanım süresi sunuyor. WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, USB 3.2 Gen 2 ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi detaylar da REDMAGIC 11 Pro’yu tam anlamıyla eksiksiz bir gaming telefonu haline getiriyor.

