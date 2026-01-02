iPhone 18, Apple’ın yıllardır sürdürdüğü lansman düzeninde köklü bir değişimin simgesi olmaya hazırlanıyor. Son dönemde güçlenen iddialar, şirketin standart iPhone modelini bu yıl pas geçebileceğine işaret ediyor. İşte iPhone 18 çıkış tarihi!

iPhone 18 çıkış tarihi belli oldu! Bu sene çıkmayabilir

iPhone 18, mevcut bilgilere göre 2026 takviminde yer almayacak ve bahar 2027’ye ertelenecek. Bu senaryoda Apple, standart modeli rafa kaldırmak yerine satış döngüsünü uzatmayı tercih edecek. Böylece iPhone 17, 18 aydan uzun süre boyunca Apple’ın en güncel standart modeli olarak kalacak ve bu durum şirket tarihinde bir ilk olacak.

Apple 18’in gecikmesi, Apple’ın tüm iPhone ailesini tek bir etkinlikte tanıtma alışkanlığından vazgeçtiğini de gösteriyor. Uzun yıllardır eylül ayında tüm ana modelleri aynı anda sahneye çıkaran şirketin, artık daha pahalı ve üst segment cihazlara öncelik vereceği konuşuluyor. Bu kapsamda iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modelinin klasik sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max şarjdayken ses çıkarıyor iddiası ortaya atıldı!

Baz modelin bahar aylarına bırakılmasının ardında, giderek genişleyen ürün yelpazesi bulunuyor. 2025’te tanıtılan iPhone 16e ve iPhone Air modelleri, hâlihazırda satışta olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ile birleştiğinde Apple’ın raflarında aynı anda çok sayıda cihaz yer alıyor. 2026 sonunda bu sayının sekize kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Baz model için planlanan kademeli lansman modeli, Apple’a önemli avantajlar sunabilir. Modellerin birbirleriyle rekabet etmesi engellenirken, her cihaz daha uzun süre vitrin önünde kalabilecek. Ayrıca lansmanların yıl içine yayılması, pazarlama odağının tek bir döneme sıkışmasını da önleyecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 18’in ertelenmesi, Apple’ın ürün stratejisini sizce daha güçlü mü yoksa daha karmaşık mı hâle getirir? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!