Grok, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda kullanılan yapay zekâ sohbet botu olarak son günlerde ciddi bir etik tartışmanın merkezine yerleşti. Platformda başlayan yeni bir akım, yapay zekâ ile görsel düzenlemenin sınırlarını zorlayarak mahremiyet kaygılarını gündeme taşıdı. Peki Grok görsel düzenleme izni nasıl kapatılır?

Grok görsel düzenleme akımı tepkilerin odağında!

Grok, X kullanıcılarının paylaştığı fotoğraflar üzerinde etiketlenerek “bikini giydirme” veya “kıyafet çıkarma” gibi komutlarla çalıştırılıyor. Kısa sürede yayılan bu kullanım biçimi, özellikle kadın kullanıcıların paylaşımlarını hedef alan bir davranış kalıbına dönüştü. Birçok gönderinin altı, yapay zekaya verilen bu tür komutlarla dolarken, ortaya çıkan sonuçlar ciddi rahatsızlık yaratıyor.

Yapay zekanın bu taleplere çoğu zaman yanıt vermesi ve rıza dışı, cinsel çağrışımlı görseller üretmesi eleştirilerin dozunu artırıyor. Üstelik bu içeriklerin herkes tarafından görülebilir olması, yaşanan mağduriyeti daha da büyütüyor. Uzmanlar, bu durumun bireysel bir eğlence değil, kitlesel bir dijital taciz biçimi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tartışmaları alevlendiren bir diğer unsur ise Elon Musk’ın yaklaşımı oldu. Musk’ın, kendisini bikinili gösteren bir görsel üretmesini istemesi ve ortaya çıkan sonucu “perfect” ifadesiyle paylaşması büyük tepki topladı. Benzer şekilde Bill Gates için üretilen bir görsele verdiği emojili tepkiler, sorunun ciddiyetinin göz ardı edildiği yorumlarına neden oldu.

Grok görsel düzenleme izni nasıl kapatılır?

X kullanıcıları, Grok’un paylaşımlarını ve görsellerini kullanmasını istemiyorsa bu erişimi gizlilik ayarları üzerinden kolayca sınırlandırabiliyor. Bunun için uygulama içinde izlenmesi gereken adımlar şöyle:

X uygulamasında Daha fazla menüsüne girerek Ayarlar ve gizlilik bölümünü açın.

menüsüne girerek bölümünü açın. Ayarlar ekranında Gizlilik ve güvenlik sekmesine geçiş yapın.

sekmesine geçiş yapın. Veri paylaşımı ve kişiselleştirme başlığı altındaki Grok ve Üçüncü Taraf İş Birlikleri seçeneğini açın.

başlığı altındaki seçeneğini açın. Bu ekranda yer alan ve yapay zekanın herkese açık içerikleri kullanmasına izin veren seçeneği kapatarak erişimi engelleyin.

