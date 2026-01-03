Türk Hava Yolları, yalnızca havacılık değil, lojistik ve hizmet altyapısı tarafında da oyunu büyütecek yeni bir yatırım planıyla gündeme geldi. Kamuoyuyla paylaşılan son açıklama, şirketin önümüzdeki dönemde kapasite, istihdam ve küresel rekabet açısından çok daha iddialı bir konuma ilerlediğini net biçimde ortaya koyuyor.

Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük kargo ve ikram tesislerini kuruyor!

Türk Hava Yolları, 100 milyar TL büyüklüğündeki yatırımla dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. ABD merkezli X platformundaki resmi hesap üzerinden yapılan paylaşımda, bu adımın yalnızca şirketin değil, Türkiye’nin küresel havacılık vizyonunun da önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. ✈️ 100 milyar TL’lik yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu gurur bizim! 🇹🇷… pic.twitter.com/9JPRfXaCHO — Türk Hava Yolları (@TK_TR) January 2, 2026

THY tarafından duyurulan yatırım planı, operasyonel kapasitenin ciddi biçimde artırılmasını hedefliyor. Özellikle hava kargo alanında kurulacak yeni terminalin, küresel ticaretin merkezlerinden biri hâline gelmesi amaçlanıyor. Bu sayede Türkiye, lojistik zincirinde daha stratejik bir konuma taşınırken, THY’nin uluslararası taşımacılıktaki ağırlığı da belirgin şekilde artacak.

THY için dikkat çeken bir diğer başlık ise istihdam. Açıklamaya göre söz konusu yatırımla birlikte 26 bin yeni istihdam sağlanacak. Bu rakam, yalnızca havacılık sektörü için değil, Türkiye genelinde iş gücü piyasası açısından da önemli bir katkı anlamına geliyor.

Türk Hava Yolları, uçak içi ikram tesisi yatırımıyla da hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Artan yolcu kapasitesi ve genişleyen uçuş ağı düşünüldüğünde, bu tesisin hem operasyonel verimlilik hem de yolcu deneyimi açısından kritik bir rol üstleneceği değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, THY’nin sadece taşıyıcı değil, uçuş deneyimi sunan bir marka olma iddiasını da güçlendiriyor.

THY’nin bu ölçekli yatırımı, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kargo, ikram ve istihdam alanlarını aynı çatı altında büyüten bu hamle, THY’nin küresel havacılık liginde daha üst sıraları hedeflediğini açıkça ortaya koyuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türk Hava Yolları’nın 100 milyar TL’lik bu dev yatırımı, Türkiye’nin havacılık ve lojistik gücünü küresel ölçekte nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!