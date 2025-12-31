Jasmine, yayın hayatına hızlı bir giriş yapmasına rağmen Türkiye’de dijital yayıncılık tartışmalarının merkezine yerleşmiş durumda. HBO Max’te izleyiciyle buluşan dizi, daha ilk bölümünün ardından dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. Platform kullanıcıları, dizinin açılış bölümüne erişemeyince gözler hem yapımcıya hem de resmî kurumlara çevrildi.

Jasmine dizisinin ilk bölümü yayından kaldırıldı!

Jasmine dizisinin yalnızca ilk bölümünün HBO Max Türkiye kütüphanesinden kaldırılması, RTÜK kararlarıyla ilişkilendiriliyor. Edinilen bilgilere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dizide yer alan bazı sahneler nedeniyle inceleme başlattı ve değerlendirme sürecinin ardından en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Bununla birlikte, dizinin katalogdan çıkarılmasına yönelik bir yaptırım da karara eklendi.

Dizi için verilen bu karar, dijital platformların Türkiye’deki yayın politikalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Normal şartlarda RTÜK’ün katalogdan çıkarma kararlarının, ilgili platforma tebliğ edilmesinden sonra 72 saat içinde uygulanması gerekiyor. Ancak söz konusu süreçte ilginç bir tablo ortaya çıktı. Kararın üzerinden haftalar geçmesine rağmen dizinin yeni bölümleri yayınlanmaya devam etti ve yalnızca ilk bölüm erişime kapatıldı.

Jasmine dizisinin ilk bölümünün yayından kaldırılması, dizinin tamamen platformdan silinmesinin önüne geçmek için alınmış geçici bir adım olarak değerlendiriliyor. Sektör kulislerinde konuşulanlara göre HBO Max, dizinin tamamını kaldırmak yerine tartışma yaratan içeriği revize ederek yoluna devam etmeyi tercih etmiş olabilir. Ancak bu ihtimal, şu an için resmî bir açıklamayla doğrulanmış değil.

Jasmine dizisinin ilk bölümünün ilerleyen günlerde yeniden yayına alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor. Müstehcen olduğu öne sürülen sahnelerin çıkarılarak bölümün tekrar erişime açılması ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak şu ana kadar HBO Max cephesinden konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmiş değil.

