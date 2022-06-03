Gboard, kişiselleştirilmiş ifadeler ve erişilebilirlik mekanizmaları da dahil olmak üzere, yakında Android telefonlara gelecek birkaç yeni özellik duyurdu.

Gboard’dan başlayarak, arama devinin resmi klavye uygulaması, mesajlara özel bir dokunuş vermenizi sağlayan özel metin çıkartmaları alıyor. Bu özellik, Mart ayında Pixel telefonlar için başlatılan özelliğin aynısıdır, şimdi genel kullanıma sunulacaktır.

Ayrıca bkz: Mozilla, Kullanıcılar İçin Firefox Tarayıcısına Çevrimdışı Çeviri Özellikleri Getiriyor!

Araç, “kelimeleri resimlere dönüştürmeyi” mümkün kılıyor ve size yazdığınız metne eşlik edecek bir tasarım seçme fırsatı veriyor. İlk olarak, çıkartmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce yazan kullanıcılara sunulacak.

İçindekiler Erişilebilirlik iyileştirmeleri ve Play Puanları

Erişilebilirlik iyileştirmeleri ve Play Puanları

Android’in yeni erişilebilirlik özellikleriyle ilgili olarak öne çıkan özelliklerden biri de Ses Yükseltici. İşitme engelliler için tasarlanmış olup, telefonun mikrofonunu kullanarak çevredeki sesleri yükseltip filtreler ve gelişmiş arka plan gürültü azaltma özelliği sunar.

Güncelleme ayrıca, görme engelli veya az gören kişilere odaklanarak geliştirilen Lookout uygulamasında iyileştirmeler getiriyor. Telefonun kamerası ile entegre bir şekilde çalışan araç, cihazın çektiği fotoğrafları tanımlamak için yapay zekayı kullanan Görüntüler gibi modlar aracılığıyla çevre hakkında bilgi sağlıyor. Ayrıca Metin, Belgeler, Yiyecek Etiketi ve Keşfet modlarında da özelliği daha doğru hale getiren iyileştirmeler var.

Son olarak teknoloji devi, Play Points’in genişlemesini ortaya çıkardı. Yakında, Android ödül programı katılımcıları, uygulama ve oyunlardaki öğelerin satın alınmasını tamamen karşılamak veya maliyetleri puanlar ve başka bir ödeme şekli arasında bölmek için puanlarını kullanabilecekler. Gboard’ın yeni özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.