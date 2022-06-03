Popüler web tarayıcısı Firefox’un arkasındaki firma Mozilla, Firefox için bulut işlemeye dayanmayan çeviri araçları ekledi. Şirket ayrıca, kullanıcıların deneyimlerini daha iyi hale getirmeyi amaçlayan diğer özellikleri de kullanıma sundu.

Şirket bir blog yazısında, “2019 yılının Ocak ayında Mozilla, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Project Bergamot adlı bir projenin parçası olarak Edinburgh Üniversitesi, Charles Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi ve Tartu Üniversitesi’ne katıldı” dedi.

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“Bu konsorsiyumun nihai amacı, Mozilla’nın yerel olarak çalışan bir web sitesi çeviri eklentisi geliştirmesini sağlayacak bir dizi sinirsel makine çevirisi aracı oluşturmaktı; tamamen kullanıcının bilgisayarında yürütülecek, böylece verilerin hiçbiri buluta gönderilmeyecek ve tamamen özel hale getirilecek” diye ekledi.

Buna ek olarak, iki yeni özelliğin tanıtılması gerekiyordu. Birincisi, kullanıcıların kendi dillerinde, anında sayfanın diline dinamik olarak çevrilen metin girmelerine izin vermek için formların çevirisidir.

İkinci özellik, kullanıcıyı olası hatalar konusunda bilgilendirmek için güveniliri çevirilerin sayfada otomatik olarak vurgulanması gereken çevirilerin kaliteli bir tahminidir.

Şirket, “Bu gereksinimler dizisi, ekibe birkaç teknolojik zorluk getirdi: çeviri motoru tamamen yerel kodu derleyen programlama dillerinde yazılmıştı” dedi.

“Firefox tarafından desteklenen tüm platformlarla uyumlu derlemeler sağlamanın içerdiği ek yükü önlemek için projenin dağıtımını kolaylaştıracak bir yola ihtiyacımız vardı ve bu ölçeklendirme ve bakımı pratik olmayacaktı” diye ekledi.

Mozilla, çözümünün makine çevirisi motoru etrafında üst düzey bir API geliştirmek, onu WebAssembly’ye taşımak ve işlemcilerde verimli bir şekilde çalışması için matris çarpma işlemlerini optimize etmek olduğunu söyledi.

Şirket, “Bu, yalnızca çeviri eklentisini geliştirmemizi değil, aynı zamanda, bu web sitesinde olduğu gibi, her web sayfasının yerel makine çevirisini entegre etmesine izin verdi, bu da kullanıcının bulut kullanmadan serbest biçimli çeviriler yapmasına izin verdi” dedi.

Çeviri eklentisi artık Firefox Nightly, Beta ve Genel Sürüm’de kurulum için Firefox Eklenti mağazasında mevcut. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.