Xiaomi 17T Pro, markanın 2026 yılında tanıttığı üst segment akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi, 7000 mAh silikon karbon bataryası ve Leica destekli kamera sistemiyle dikkat çeken cihaz, özellikle performans ve pil ömrüne önem veren kullanıcıları hedefliyor.

Tasarım tarafında Xiaomi 17T Pro, 162,2 x 77,5 x 8,25 mm ölçülerinde ve 219 gram ağırlığında bir gövdeye sahip. Metal çerçeve kullanılan cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Siyah, koyu mor ve koyu mavi renk seçenekleriyle satışa çıkan modelin kutusundan adaptör, USB-C kablo, koruyucu kılıf ve SIM çıkarma aparatı çıkıyor.

Ön tarafta 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. 2772 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip olan panel, 144 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme oranı sunuyor. Oyunlarda kullanılan 3500 Hz anlık dokunmatik örnekleme desteği özellikle rekabetçi oyuncular için avantaj sağlayabiliyor. 1 nit ile 3500 nit arasında değişen parlaklık seviyeleri, HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle birlikte içerik tüketim deneyimini güçlendiriyor. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass 7i korumasına ve çeşitli TÜV Rheinland göz sağlığı sertifikalarına sahip.

Performans tarafında MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi ve Mali-G1 Ultra MC12 grafik birimi görev yapıyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojileriyle desteklenen cihaz; 12 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunuyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzüyle gelen telefon, Google Gemini ve Xiaomi HyperAI özelliklerini de destekliyor. Xiaomi’nin açıkladığı güncelleme politikası kapsamında cihaz 5 yıl Android ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Oyun performansında PUBG Mobile’da 120 FPS desteği bulunurken, Genshin Impact ve eFootball gibi popüler oyunlarda yüksek grafik ayarlarında 60 FPS seviyeleri görülebiliyor. Xiaomi 3D IceLoop soğutma sistemi ise uzun oyun seanslarında sıcaklık kontrolüne yardımcı oluyor.

Kamera tarafında Xiaomi 17T Pro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri Leica iş birliğiyle geliştirilen üçlü kamera sistemi. Ana kamerada OIS destekli 50 MP Light Fusion 950 sensörü bulunuyor. Buna 50 MP çözünürlüğünde, 5x optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 120 derece görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş açı sensörü. Video tarafında cihaz 4K 120 FPS kayıt yapabiliyor. Ayrıca 4K 60 FPS LOG çekim desteği, lensler arası geçiş ve sinematik video modları içerik üreticileri için önemli avantajlar sunuyor. Ön tarafta yer alan 32 MP kamera ise 4K 30 FPS HDR10+ video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Batarya bölümünde Xiaomi 17T Pro, 7000 mAh kapasitesinde silikon karbon pil kullanıyor. PCMark testlerinde 18 saat 31 dakika çalışma süresine ulaşan cihaz, 100W hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 48 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca 50W kablosuz şarj ve 22,5W ters şarj desteği de mevcut.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve 5G desteği sunan telefon, güncel bağlantı standartlarını destekliyor. Buna ek olarak satın alan kullanıcılar için 3 aylık YouTube Premium, 3 aylık Google AI Pro üyeliği ve ilk 6 ay içerisinde bir kez ücretsiz ekran değişimi gibi ek avantajlar da bulunuyor.

Sonuç olarak Xiaomi 17T Pro; güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü, yüksek yenileme hızlı ekranı ve gelişmiş telefoto kamerasıyla üst segmentte konumlanan bir akıllı telefon. Özellikle batarya kapasitesi ve kamera tarafındaki çok yönlü kullanım senaryoları cihazın öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.