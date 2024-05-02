ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir Android 15 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Android 15 alacak bazı cihazlar açıklanmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Android’in 15. sürümünü alacak Pixel cihazlar sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Google hangi Pixel cihazlarına Android 15 verecek?

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Pixel Fold

Pixel Pad

Android 15: en iyi özellikler Android 15: en iyi özellikler

Uydu Bağlantı Desteği

Apple, iPhone’lar için uydu bağlantısını yayınladığından beri, Android kullanıcıları da uydu bağlantısını istiyordu. Uydu bağlantısı, Android’in 15. sürümü ile birlikte gelecek.

Android 15’in mesaj göndermek ve almak için SMS uygulamaları ve RCS uygulamaları için uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor. Bu, uydu bağlantısının yalnızca acil durum kullanımlarıyla sınırlı kalmayacağı anlamına geliyor.

Kısmi Ekran Paylaşımı ve Kısmi Ekran Kaydetme

Ekranı Android 14 veya daha eski sürümlerde paylaşırsanız veya kaydederseniz ekranda görüntülenen her şey kayıt edilir. Android’in 15. sürümü ile birlikte, ekranın tamamı yerine tek bir uygulamayı paylaşma veya kaydetme desteği ekleyerek bunu daha iyi hale getiriyor.

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Bildirim Bekleme Süresi

Tek bir uygulamadan çok fazla ardı ardına gelen bildirimler can sıkıcı olabilir; Google bunu “Bildirim bekleme süresi” özelliğiyle çözmeye çalışıyor. Bu özellik, aynı uygulamadan gelen ardışık bildirimlerin ses düzeyini azaltarak rahatsız edici bildirimleri engelliyor.

Yüksek Kaliteli Web Kamerası

Google Pixel telefonlar için Android 14 QPR 1, Android telefonunuzu bir PC için web kamerası olarak kullanma özelliğini ekledi. Android 15, ile birlikte bu özellik daha da iyileştirilerek kullanıma sunuluyor