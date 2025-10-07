iOS 26.1 sürümü nihayet ortaya çıktı ve incelenmeye hazır. Peki Apple bu kez hangi yenilikleri getirdi, hangi özellikleri geri getirdi? iOS 26.1 kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek ve bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyecek?

iOS 26.1 ortaya çıktı! İşte bütün değişiklikler!

iOS 26.1 geliştirici beta 2 sürümü, önceki betadan iki hafta sonra yayınlandı ve sistem genelinde dikkat çekici değişiklikler getirdi. En büyük yeniliklerden biri, alarm ve zamanlayıcı arayüzünde yapılan değişiklikler. Artık kullanıcılar, çalan bir alarmı kapatmak için klasik “Durdur” butonu yerine “Kaydırarak durdur” hareketini kullanmak zorunda.

iOS 26.1 ayrıca, çoklu görev özelliklerinde önemli bir gelişme içeriyor. Apple, iPad tarafında uzun süredir beklenen Slide Over özelliğini yeniden getirdi. Daha önce iPadOS 26 ile kaldırılan bu özellik, artık tek bir uygulama penceresini ekran üzerinde gezdirme imkânı sağlıyor. Eski sürümlerdeki gibi birden fazla uygulama üst üste açılmasa da, çalışma alanı üzerinde ek bir uygulamayı hızlıca açmak veya gizlemek yeniden mümkün hale geldi.

Yeni iOS sürümünde dikkat çeken bir başka yenilik ise ses sistemiyle ilgili. Harici mikrofon kullanan kullanıcılar artık ses giriş kazancını doğrudan Denetim Merkezi üzerinden ayarlayabiliyor. Ayrıca, yerel ses kayıtlarının hangi klasöre kaydedileceğini seçmek de mümkün hale getirildi. Bu da özellikle podcast veya müzik kaydı yapan kullanıcılar için büyük bir özgürlük sunuyor.

Arayüz tarafında da iOS 26.1 sade ama fark edilir dokunuşlarla geliyor. Örneğin, uygulama klasörlerindeki başlıklar artık sola hizalanmış durumda. Aynı şekilde Ayarlar uygulamasındaki kategori başlıkları da yeni hizalama sistemiyle daha düzenli bir görünüm kazanmış. Apple, görsel sadeliği ön plana çıkarırken işlevsellikten de taviz vermemiş görünüyor.

Yeni sürümle birlikte Apple Vision Pro uygulamasında da değişiklik yapıldı. Uygulama artık cihazınızı temsil eden üç boyutlu bir model kullanıyor. Bu, yakın zamanda çıkması beklenen Vision Pro 2 için bir hazırlık adımı olarak yorumlanıyor. Ayrıca, Apple bazı önceki değişiklikleri de geri aldı; örneğin Takvim uygulamasında etkinlik renkleri yeniden orijinal biçime döndü ve Safari’nin indirme menüsü tekrar adres çubuğuna entegre edildi.

Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında, iOS 26.1 özellikle üretkenlik odaklı kullanıcılar için verimliliği artıran bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Gerek arayüz düzenlemeleri gerekse işlevsel eklemeler, Apple’ın kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını bir kez daha gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS ile gelen bu değişiklikler size göre yeterli mi, yoksa Apple daha radikal adımlar mı atmalıydı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!