Geçtiğimiz günlerde Google’ın Pixel 7 ailesinin lansmanını 6 Ekim’de yapacağını sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen süre zarfında Google, yeni Pixel ailesi için bir tanıtım videosu yayınladı.

Videoda iki cihaz dikkatimizi çekiyor. Pixel 7 ve Pixel Watch.

Pixel 7

Videoyu dikkatli bir şekilde inceledeğimizde Pixel 7’nin bazı özelliklerine değinilmiş. Öncelikle renkler. Renkler zaten daha önceden duyurulmuştu ancak videoda da gösterilmiş. Pixel 7; sarı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renge sahip olacak. Kamera tarafında da akıllı odak, yüksek çözünürlüklü kamera ve Google’ın yapay zeka teknolojisine yer verilmiş. Bütün bunların dışında Google’ın yeni işlemcisi Google Tensor G2’ye de videoda değinilmiş.

Pixel Watch

Tanıtımda gösterilen bir diğer cihaz ise Pixel Watch. Pixel Watch ile ilgili tanıtımda ilk gösterilen özellik müzik kontrol. Tanıtımın devamında ise birçok bisiklet kullanıcısının çok işine yarayacağını düşündüğüm Pixel Watch üzerinden navigasyonu görebilme özelliği. Bütün bunların dışında tanıtımda bizleri Pixel Watch’un NFC özelliği ile temassız ödeme yapan bir hanımefendi karşılıyor. Yani Pixel Watch’un NFC özelliği de olacak. Tabii çağrı cevaplama özelliğini de es geçmemek lazım.

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