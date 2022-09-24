Android ekosisteminin yaratıcısı olarak tanımlayabileceğimiz Google’ın yeni bir tablet üzerinde çalıştığı sızdırıldı. Google tarafından doğrulanmayan bilgiye göre Pixel 7 ailesi ve Pixel Watch’un tanıtıldığı Google I/O etkinliğinde Pixel tablet duyurusu yapılacak.

Resmi olmayan bilgiye göre Pixel tablet ilk nesil Google Tensor ile piyasaya sürülecek. Bu işlemci Pixel 6 ailesinde kullanılan işlemcinin aynısı. Ekran tarafında ise 10.95 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Cihazın Wi-Fi 6 desteğinin olacağı da sızıntılar arasında. Bütün bunların dışında bir de Google yapımı bir kalem bizleri bekliyor. Kalemin kutu içeriğine dahil olmayacağını da ekleyelim. Önceki söylentilere göre Pixel Tablet, Android 13’ün yalnızca 64 bit sürümüyle gelen ilk cihaz olacak. Bizi ikili bir arka kamera dizilimi karşılayacak. Depolama seçeneği 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürüm olacak.

Ancak tekrar söylemekte fayda var, bunlar kesin bilgiler değil. Sadece sızıntı.

Siz ne düşünüyorsunuz, gelecekte çıkması beklenen Pixel Tablet iPad ile rekabet edebilir mi?