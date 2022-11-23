Google, Workspace uygulamalarının katlanabilir telefonlar ve tabletler gibi daha büyük ekranlı mobil cihazlarda kullanımına yönelik iyileştirmeler yapıyor. Yeni özellikler arasında, büyük teknoloji devi sürükle-bırak ve fare desteği ekliyor.

Değişiklikler, arama devinin Android tabletler ve katlanabilir cihazlardaki uygulamalar için en iyi deneyimi sunma niyetini ortaya koyuyor. Şirketin Google Pixel Tablet’i geliştirdiğini ve katlanabilir bir telefonun yolda olduğuna dair söylentiler olduğunu unutmayın.

Google Presentations – veya Google Slides – daha büyük ekranlarda kullanım için iyileştirmeler alan Workspace uygulamalarından biridir. Artık metin ve görüntüleri bir slayttan diğerine taşımak için sürükle ve bırak özelliğini kullanabilirsiniz.

Çoklu görev kullanıcıları için bu özellik, Google uygulamaları arasında içerik aktarımı yapmalarına da olanak tanıyor. Örneğin, bir kişi Google Keep’ten bir notu sürükleyebilir ve bir sunuma yerleştirebilir.

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Sürükle ve bırak aracı Google Drive’ın mobil sürümünde de mevcuttur. Android tablet ve katlanabilir telefon kullanıcıları, dosya ve klasörleri düzenlemek için bu özelliği kullanabilecekler.

Buna ek olarak, avantajlardan biri de organizasyonu “optimize eden” iki pencere modudur. Bu şekilde, bir belgeyi bir klasörden diğerine aktarmak daha kolay ve hızlıdır.

İçindekiler Mouse ile Google Docs

Mouse ile Google Docs

Bir diğer yeni özellik ise tabletlerde ve katlanabilir cep telefonlarında Google Docs için fare desteği. Basit özellik, belgeleri düzenlemeyi kolaylaştırmayı ve uygulamayı masaüstünde kullanmaya benzer bir deneyim sağlamayı amaçlıyor.

Google’ın, uzun zamandır beklenen Google Pixel Tablet’in 2023’te piyasaya sürülmesine kadar Workspace’te kullanılabilirlik iyileştirmeleri yapmaya devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla kullanıcılar yakında daha fazla haber bekleyebilirler.

Kaynak: Google Workspace, Android Police