Video konferans platformu Zoom, Ekim 2020’de COVID-19 salgını sırasında en yüksek kullanıcı sayısına ulaştığından bu yana hisselerinde yaklaşık yüzde 90’lık bir düşüş yaşadı. Salı günü (22), şirketin yıllık satış tahminini düşürmesinin ardından hisseler yaklaşık yüzde 10 oranında değer kaybetti.

Toplu aşılama ve yüz yüze faaliyetlere kademeli olarak geri dönülmesiyle birlikte, video konferans artık çoğu insanın günlük hayatının önemli bir parçası olmadığından, Zoom pandemi sonrası dünyaya uyum sağlamakta zorlanıyor. Ancak şirket kendini yeniden keşfetmeye çalışıyor.

Ayrıca bkz: Google ‘Düşük Performanslı’ Çalışanlarını İşten Çıkaracak!

Bu amaçla Zoom, işletmelere yönelik bir kataloğa odaklanıyor ve VoIP telefon hizmeti Zoom Phone’un yanı sıra Zoom Rooms telekonferans ana bilgisayarları gibi ürünler sunuyor. Ancak Reuters’ın görüştüğü analistler, şirketin tamamen toparlanmasının birkaç çeyrek alabileceğini söyledi.

Finansal hizmetler firması Hargreaves Lansdown’dan analist Sophie Lund-Yates, “Zoom’un temel bir kusuru var – pazar payını korumak için çok fazla harcama yapması gerekiyor” yorumunda bulundu. Ona göre bu “asla iyi bir yer değildir ve ileride yaşanacak sorunların bir işaretidir”.

Kaynak: Reuters