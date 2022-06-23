Google, Wikipedia’yı yöneten kuruluş olan Wikimedia Foundation ile resmi bir anlaşma imzaladı. Arama devi, “Bilgi Paneli” ve arama sonuçlarında görüntülenen Wikipedia içeriği için ödeme yapacak.

Google Avrupa’daki çeşitli haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yaptı. Şirketin Wikimedia Vakfı ile benzer bir anlaşma imzaladığı bildiriliyor. Google, çevrimiçi ansiklopedi kaynaklı arama motoru tarafından görüntülenen içerik için Wikipedia’ya ödeme yapmayı kabul etti.

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İnternetin en büyük ve en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri olan Wikipedia, içerik için büyük ölçüde gönüllülere güveniyor. Web sitesi ayrıca faaliyetlerini sürdürmek için bağış istiyor. Basitçe söylemek gerekirse, web sitesi izleyiciler ve editörler için ücretsiz kalmaya devam edecek. Vakıf, bireysel kullanıcılar için sahip olduğu düzenlemeyi değiştirmeyeceğini doğruladı.

Google ise Wikipedia’nın en büyük müşterilerinden biridir. Google, esas olarak ana arama sonuçlarına eşlik eden bir kenar çubuğu olan “Bilgi Paneli” için Wikipedia’dan büyük miktarda içerik alır. Bilgi Paneli, arama sorgusu ile ilişkili kısa ama önemli bilgiler sunar. Google ayrıca bazı YouTube videolarına eklediği bilgi panellerinde Wikipedia’dan alıntı yapıyor.

Yakın zamanda imzalanan sözleşmenin bağışların veya hayır işlerinin çok ötesine geçtiğini söylemeye gerek yok. Vakıf, sözleşmenin gerçek şartlarını açıklamadı. Ancak, arama sonuçlarında Wikipedia kaynaklı bilgiler bulunduğunda Google’ın Wikimedia’ya ödeme yapması gerekebilir.

Google, Wikimedia Foundation’ın geçen yıl başlatılan ticari girişimi Wikimedia Enterprise’ın ilk ödeme yapan müşterisiydi. Wikimedia’dan Lane Becker yeni gelişme hakkında “Her ikisiyle de uzun süreli ortaklarımız olarak çalışmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Kaynak: Yahoo Finance