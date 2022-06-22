Mark Zuckerberg, Meta‘nın sosyal ağlarındaki içerikten para kazanmanın yeni yollarını başlattığını duyurdu. Yeni özellikler arasında Instagram için bir pazar yeri ve Facebook için ekstra içerik üretim araçları yer alıyor.

Instagram İçerik Oluşturucu Pazarı

Şirket, Instagram’da içerik oluşturucuların keşfedilebileceği ve ürettikleri için ödeme yapılabileceği bir yeri test ediyor. Direkt Mesajlarda, üreticilerin ve markaların tekliflerini ve projelerini filtreleyebilecekleri ortaklıklar için bir “klasör” olacak.

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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu girişim TikTok‘un Yaratıcı Pazarı’na oldukça benziyor. İçinde markalar, pazarlama kampanyaları için sonsuz zaman çizelgesi “komşu uygulamasının” ana kişiliklerini keşfedebilir.

Zuckerberg ayrıca Meta’nın geçen ay başlayan Instagram NFT testini daha fazla içerik oluşturucuya genişlettiğini duyurdu.

Facebook’ta daha fazla avantaj

Bir diğer yeni özellik, birlikte çalışabilir imzalardır. Onlarla, diğer platformlara abone olan hayranlar, Facebook’taki kapalı gruplar gibi ayrıcalıklı özelliklere erişebilecekler. Tabii ki, bu faydaların varlığı her yetiştiriciye bağlı olacaktır.

Ücretli çevrimiçi etkinlikler, hayran abonelikleri ve rozetler de 2024‘e kadar ücretsiz kalacak. Orijinal plan 2023’e kadar ücretsizdi, ancak bu, herhangi bir gelir paylaşımını ertelemenin ve “doğrudan içerik oluşturuculara daha fazla para vermenin” bir yolu olurdu.

Facebook reels ve stars

Son olarak Meta, Facebook Reels Play Bonus programını daha fazla içerik oluşturucuya “açacak” ve bu kişilerin Instagram Reels’lerini Facebook’ta yayınlamalarına ve oradan da para kazanmalarına izin verecek. Reels Play, şirketin içerik oluşturuculara 1 milyar dolar yatırım yapma planının büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Son 60 günde en az 1.000 takipçisi olan içerik üreticileri de Facebook Stars’a katılabilecek, yani hayranların akışlardan para kazanarak favori içerik üreticilerine desteklerini ifade etmelerine olanak tanıyan ücretli sanal öğeleri “etkinleştirebilecek”. Bu aynı zamanda “Meta platformlarında mevcut para kazanma biçimlerini genişletmenin” bir yoludur.

Kaynak: Techcrunch Engadget