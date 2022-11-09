Renault ve Google Salı günü yaptıkları açıklamada, gelecekteki Renault araçları için yazılım hizmetleri alanındaki ortaklıklarını genişlettiklerini ve Google’ın Fransız otomobil üreticisinin tercih ettiği bulut tedarikçisi olacağını açıkladı.

Renault İcra Kurulu Başkanı Luca de Meo yaptığı açıklamada, Google ile ortaklığın Renault’nun “otomobilin tasarımından piyasaya sürülmesine ve üretimine kadar uçtan uca dijital dönüşümünü” hızlandırmasına da yardımcı olacağını söyledi.

Otomobil üreticileri ve aralarında Sony, Apple ve Google’ın da bulunduğu teknoloji şirketleri, geleceğin otomobillerini akıllı telefonlara daha çok benzeyen, önemli güncellemelerin kablosuz olduğu faturalandırılabilir hizmetlere sahip platformlar haline getirmenin yollarını geliştirmek için çalışıyorlar.

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Bu ortaklık, Renault grubu tarafından kullanılan bulut altyapısını da kapsadığı için oldukça geniş kapsamlı. Arama devi, Google Cloud aracılığıyla, 2018’de geçiş sürecini başlatan ve şimdi bunu hızlandırmayı amaçlayan Fransız şirketinin tercih ettiği bulut sağlayıcısı haline geliyor. B

Renault müşterileri için bu ortaklık, gelecekteki tüm Renault araçlarının Google’ın çözümlerini benimsemesi gerektiği anlamına geliyor.

Donanım tarafında ise Renault, dört tekerlek üzerindeki bu bilgisayarlar için gerekli olan çipleri tedarik etmek üzere Qualcomm ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. İki şirket zaten 2018’den beri birlikte çalışıyordu, ancak ortaklıklarını güçlendiriyorlar. Renault, özellikle araçlardaki bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra sürüş asistanlarını ve bağlanabilirliği yönetmek için Qualcomm’un Snapdragon Digital Chassis platformundan yararlanacak.

Renault grubunun ilk SDV’lerinin 2026’dan itibaren gelmesi bekleniyor. Şirket ayrıca, tamamen elektrikli olacak ve sadece bilgisayarlı araçlar sunacak yeni bir otomobil üreticisi olan Ampere’in lansmanı da dahil olmak üzere modernizasyon planının devam ettiğini duyurdu. Şirket, Avrupa kıtası dışında 2030’un ötesinde de varlığını sürdürecek olan içten yanmalı ve hibrit motorlara adanmış Power adında ayrı bir şube açarak faaliyetlerini ayırmayı zaten planlamıştı1. Üreticinin gelecekteki kataloğunda, mevcut Megane E-Tech’in yanı sıra Renault 4 ve Renault 5 ile birkaç yıldır geliştirilmekte olan üç model olan Scenic de dahil olmak üzere altı elektrikli araç planlanıyor.

Kaynak: PRNewswire