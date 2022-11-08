LG Display bugün, serbest form teknolojisine sahip dünyanın ilk 12 inç yüksek çözünürlüklü Gerdirilebilir ekranını tanıttı. Bu, ekranın bozulma veya hasar olmadan uzatılmasını, katlanmasını ve bükülmesini sağlıyor.

LG’nin Gerilebilir ekranının öne çıkan özellikleri

Sektörde %20 esneyebilirlik, 100 ppi çözünürlük ve tam renkli RGB’ye ulaşan ilk ürün

Yüksek esneklik, dayanıklılık ve güvenilirlik, ticarileştirme potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor.

Kontakt lenslerde kullanılan özel silikondan yapılmış son derece esnek film tipi bir alt tabakadan üretilen ekran, 12 inçlik ekranın 14 inçe kadar uzatılmasına olanak tanıyan lastik bant benzeri bir esneklik sunuyor

Gerdirilebilir ekran, 40μm’den daha az piksel aralığına sahip bir mikro-LED ışık kaynağı kullanarak, mevcut monitörlerin çoğuyla rekabet edebilecek bir çözünürlüğün yanı sıra önemli dış darbelere dayanacak yüksek düzeyde dayanıklılık sağlar.

Geleneksel doğrusal kablolu sistemin aksine, Gerilebilir ekranın esnek S-form yaylı kablolu sisteminin optimum yapısı, formunda 10.000’den fazla tekrarlanan değişikliğe dayanabilir ve tüketicilere inanılmaz dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.

Şirketin 2020 yılında Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOTIE) tarafından liderlik etmek üzere seçildiği büyük ölçekli ulusal Ar-Ge projesinin sonucu.

LG Display, 2020’den bu yana Güney Kore’nin endüstriyel-akademik sektöründeki yirmi kuruluşla birlikte çalışıyor.

Deri, giysi, mobilya, otomobil ve uçak gibi kavisli yüzeylere kolayca takılabilen ekran, moda, giyilebilir cihazlar, mobilite ve oyun gibi çeşitli sektörlerdeki potansiyelini genişletiyor.

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LG Display, gerilebilir ekran teknolojisini ticari cihazlarda ne zaman görebileceğimizi açıklamadı.