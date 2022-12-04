Google bugün erken saatlerde Android TV sisteminin yeni sürümü olan Android 13’ü yayınladı. Yeni sürüm erişim ve performansta yükseltmelerle birlikte geldi. Yeni sürümün yayınlanması ayrıca, geliştiricilerin yeni nesil TV’lere hazırlanmalarına ve iyi uygulamalar oluşturmalarına yardımcı olacak. Şimdi hep beraber Android 13 TV ile beraber gelen yeniliklere göz atalım.

Android 13 TV Sürümü İle Beraber Gelen Yenilikler

Medya ve Güç

Ses yönlendirme özelliği ile, uygulamanın yönlendirilen cihazı tanımlamasını sağlar. Ayrıca AudioTrack’i oluşturmadan önce formatları da not eder.

Yeni TV’ler kullanıcılar desteklenen HDMI kaynak cihazlarında tercih edilen çözünürlüğü ve yenileme hızını kontrol edebilir.

Güncelleme düşük güçte bekleme için yüksek güç kuralı sunacak.

Donanım sessiz anahtarı durumu artık sistem gizlilik kontrollerine yansıyor.

Uzaktan kumandada artık Asistan mikrofon erişimi için kullanıcı kontrollerini güncelleyecek.

Uygulamalar genelinde sesli açıklamayı etkinleştirmek için global tercih

Yeni klavye düzeni API’si kullanıcıların harici klavyeler için farklı dil düzenleri seçmesine olanak tanınacak.

Performans ve Kalite

Geliştiriciler artık aktif ses cihazı için ses özelliği desteğini kolayca tahmin edebilirler. Ayrıca oynatmaya başlamadan en iyi formatı seçebilirler. Bunlar AudioManager API’sindeki yükseltme sayesinde mümkün olmaktadır.

Daha iyi bir oynatma sahnesi elde etmek için kullanıcılar çözünürlüğün yanı sıra varsayılan yenileme hızını da değiştirebilirler. Bu, desteklenen HDMI kaynak cihazlarında yapılabilir.

HDMI durum değişiklikleri artık MediaSession yaşam döngüsünde gösteriliyor. Bu, TV çubuklarının ve diğer HDMI kaynak cihazlarının HDMI durum değişikliklerine yanıt olarak güç tasarrufu yapmasına ve içeriği duraklatmasına olanak tanır

Erişilebilirlik ve Giriş Kontrolü

InputDevice API artık farklı klavye düzenlerini destekliyor. Oyun geliştiricileri, fiziksel klavyeler için farklı düzenleri desteklemek amacıyla fiziksel konuma göre tuşlara da başvurabilir.

AccessibilityManager’daki Audio Description API, uygulamaların sistem genelindeki yeni sesli açıklama tercihlerini sorgulamasına olanak tanıyor. Bu, geliştiricilerin kullanıcıların istedikleriyle eşleşen bir sesli açıklama sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Android 13 on TV’nin getirdiği özellikler hakkında daha fazla bilgi için Android TV OS sitesine göz atabilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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