Akıllı televizyon kullanımı artarak devam ediyor. Bu nedenle yazılım ve donanım üreticileri yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışmakta. Son olarak Google, akıllı TV işletim sisteminde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, Mayıs 2023’ten itibaren Android TV ve Google TV’nin uygulamalarının mevcut APK formatı yerine Android App Bundle (AAB) formatında paketlenmesini gerekeceğini duyurdu.

Google TV ve Android TV, 2023’ten itibaren uygulama paketleri gerektirecek

Google, Android telefonlardaki bu politikanın bir takım avantajları olduğunu söylüyor. ABD’li teknoloji devine göre, uygulamaların arşivlenmesine izin verdiği için kullanıcıların AAB programlarını silme olasılığı daha düşük. Birçok kişi yer kazanmak için uygulamalarını silmeyi tercih edebilir ancak arşivleme seçeneği %60 yer tasarrufu sağladığı için bu ihtiyacı ortadan kaldırır. AAB uygulamaları ayrıca daha küçük, daha hızlı, daha güncel ve öncekilerden daha üstün. Tabii şirket bu hamleyle kendi uygulama mağazasının alternatiflerini de ortadan kaldırmak istiyor.

Uygulama paketlerinin sunduğu tüm avantajlar şu şekildedir:

Uygulama paketleri, her cihaz için optimize edilerek APK’lardan %20 daha fazla alan tasarrufu sağlar.

Uygulama paketleri, kullanıcıların (uygulama depolama alanının %60’ını geri alan) arşivlemesine olanak tanır, böylece sınırlı depolama alanına rağmen bu ve daha fazla uygulamayı TV’lerinde tutabilirler.

Uygulama paketleri; TV’ler, telefonlar, tabletler, saatler ve arabalar dahil olmak üzere Google Play’in etkin olduğu tüm Android cihazlar için faydalıdır.

Play Store, uygulamanızın tüm kodunu ve kaynaklarını içeren tek bir yapıdan her cihaz yapılandırması için optimize edilmiş bir uygulamayı otomatik olarak sunar.

Google TV Ürün Yönetimi’nden Josh Wentz, uygulama paketleri kararı hakkında şunları söyledi: “Geçtiğimiz birkaç on yılda TV, doğrusal kanallarda gezinmekten çoklu uygulama deneyimlerine sahip isteğe bağlı içeriğe dönüştü. Bugün, Android TV işletim sisteminde 10.000’den fazla uygulama mevcuttur. Daha az depolama alanı, kullanıcıların uygulamaları kaldırmak zorunda kalmasına neden olarak genel TV deneyimlerini engeller. Android, bu ve diğer sorunlara yardımcı olmak için Kasım 2020’de Uygulama Paketlerini kullanıma sundu. Şimdi ise Google TV ve Android TV, kullanıcılara depolama alanından tasarruf etmek için Mayıs 2023’ten itibaren arşivlenebilir Android Uygulama Paketleri getirecek.”