Apple, uzun süredir beklenen Siri güncellemesini sonunda kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Peki bu kez gerçekten fark yaratabilecek mi? Apple Intelligence desteğiyle tamamen yenilenen bu dijital asistan, yıllardır süren sessizliğini bozarak sahneye çıkacak. Ancak perde arkasında bazı endişeler de büyüyor.

Apple Intelligence destekli yeni Siri neler sunacak?

Siri yeni versiyonu, Apple Intelligence teknolojisiyle güçlendirilmiş bir yapay zekâ motoruna sahip olacak. Apple, WWDC 2024’te duyurduğu bu sistemle birlikte cihaz içinde çalışan yerel yapay zekâ modellerine odaklanıyor. Bu da kullanıcı verilerinin bulut yerine cihazda işleneceği anlamına geliyor. Şirketin amacı, hem gizlilik hem de hız konusunda rakiplerinden bir adım öne geçmek.

Ancak gelen sızıntılara göre, iOS 26.4’ü test eden mühendislerin bir kısmı performans konusunda şimdiden endişeli. Yeni Siri için geliştirilen iki ayrı sistem bulunuyor. Birincisi tamamen cihaz içi modellerle çalışırken, ikincisi Google Gemini altyapısını kullanan Private Cloud Compute sistemiyle destekleniyor. Apple içindeki bu “yaklaşım yarışı”, hangisinin daha stabil ve akıllı sonuçlar vereceğini belirleyecek.

Kullanıcılara vaat edilen üç temel özellik dikkat çekiyor: kişisel bağlam farkındalığı, ekrandaki içeriği algılayabilme ve uygulamalarda doğrudan işlem yapabilme. Buna rağmen bazı Apple çalışanları, Apple Intelligence sisteminin vaat edilen kaliteye ulaşamadığını düşünüyor. Uzmanlar, Apple’ın yapay zekâ yarışına geç katıldığını ve bu nedenle “mükemmel olma baskısı” altında olduğunu vurguluyor.

Şu anda gözler tamamen iOS 26.4 sürümüne çevrilmiş durumda. Apple, bu sürümle birlikte “gerçek anlamda akıllı” bir Siri sunmayı planlıyor. Ancak beklentiler yüksek, zaman dar ve kullanıcıların sabrı tükenmiş durumda. Yeni asistan ya Apple’ın yeniden yükselişinin sembolü olacak ya da şirketin yapay zekâ yarışında bir kez daha geride kaldığını gösterecek.

