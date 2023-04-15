Google düzenli olarak yaptığı birçok iyileştirmelerle Chrome‘u daha hızlı hale getirmeye çalışıyor. Bu, özellikle daha az güçlü makineleri etkileyebilecek yüksek RAM ve CPU kullanımı göz önüne alındığında, birçok kullanıcı için önemli bir konudur. Bu nedenle, üreticinin Chrome’un artık Android ve macOS’ta daha hızlı olduğunu duyurması iyi bir haber.

Apple’ın işletim sisteminde, Speedometer 2.1 üzerinde yapılan bir kıyaslamada elde edilen sonuçlara göre, yazılım hızında yüzde 10’luk bir artış gösteriyor. Bu gelişmeler son 3 ay içinde elde edildi. Yani cihazlarınızda bir değişiklik fark etmiş olabilirsiniz.

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Google Chrome Android ve macOS’ta hızlanıyor

Mountain View şirketi bunu yapmak için RAM kullanımını ve tarayıcı tarafından oluşturulan önbelleğe alınmış içeriği optimize ettiğini söylüyor. Ayrıntılar biraz teknik, ancak Google, Chrome’daki belirli JavaScript işlevlerinde “hedeflenen optimizasyonlar için bazı fırsatlar keşfettiğini” açıklıyor. Bu gerçekten de geliştiriciler tarafından uygulamalarının performansını artırmak için sıklıkla kullanılan bir teknik.

Kesin olan bir şey var ki, bu pek çok kişiyi mutlu edecek bir duyuru. Statcounter’ın son verilerine göre pazar payının yüzde 64,8’ine sahip olan Chrome, açık ara farkla dünyanın en popüler tarayıcısı olmaya devam ediyor. MacOS’ta zaten en hızlısı olan Google, böylece rekabetteki liderliğini korumaya çalışıyor.