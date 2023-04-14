WhatsApp uygulama için üç yeni güvenlik katmanı duyurdu. Özellikler WhatsApp için daha fazla savunma sağlayacak.

Şirkete göre bu özellikler, bir hesabı güvende tutmak için iki adımlı doğrulama ve uçtan uca şifreleme gibi araçlara katılıyor.

Haber, platformun kredi, banka veya ön ödemeli kartlar kullanarak uygulama içinde ödeme yapmanın zaten mümkün olduğunu açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi. İşlemler küçük işletmeleri hedefliyor ve yavaş yavaş piyasaya sürülüyor.

İçindekiler Cihaz değişikliği onayı

Cihaz değişikliği onayı

İlk yeni güvenlik katmanı, kullanıcı hesabı bir cihazdan diğerine aktardığında yapılmıştır. Bu durumlarda, kişinin değişikliği yapanın kendisi olduğunu onaylaması gerekebilir.

Bunun için eski telefonun elde olması gerekecek, çünkü onaylama burada gerçekleşecek. WhatsApp’a göre bu yenilik, dolandırıcıların bir hesabın başka cihazlara aktarılması için yetki vermeye çalışmasını engelliyor.

Cihaz Doğrulama

WhatsApp’ın kötü amaçlı yazılım durumlarından etkilenmesini önlemek için uygulama, kullanıcıların hesaplarını doğrulayan doğrulamalar kazandı. Teknolojinin faydalarından biri, kullanıcının hesabının doğrulanması için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmamasıdır.

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Kötü amaçlı yazılımlar, örneğin WhatsApp GB gibi resmi olmayan bir uygulama kullanıldığında akıllı telefonlara bulaşabilir. Kullanıcı korsan bir yazılıma giriş yaptığında, kimlik doğrulamasının çalınması riskiyle karşı karşıya kalır ve dolandırıcıların kurbanın yakınlarından para istemesi, spam yayması, kimlik avı yapması vb. için kapıyı açar.

Kimlik doğrulamanın çalınmasını önlemek için, yeni cihaz doğrulaması cep telefonunda depolanan bir güvenlik belirtecinden yapılır; birisinin sunucudaki bir mesajı almak için bağlanıp bağlanmadığını belirlemek için bir nonce (rastgele oluşturulmuş kod) kullanarak ve ayrıca bir kimlik doğrulama zorluğu ile.

Otomatik Güvenlik Kodu

WhatsApp, insanların sohbet ettiklerini düşündükleri kişiyle bile sohbet etmelerini sağlayan bir kodu zaten görüntülüyor. Doğrulama, bir kişinin bilgilerindeki “Şifreleme” seçeneği seçilerek yapılabilir.

Ancak bundan sonra, bir bağlantının güvenli olup olmadığını otomatik olarak kontrol eden “Şeffaflık esası” uygulanacak. Yeni özellik sayesinde kişi, “Şifreleme” seçeneğine tıklayarak kişisel görüşmesinin güvenli olup olmadığını anında kontrol edebilecek.