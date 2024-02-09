Google‘ın Pixel akıllı telefon serisine güç veren Tensor serisi, son zamanlarda hayal kırıklığına neden oldu ve en son sızıntılar, Tensor G4’ün eklenmesiyle bu trendin devam edebileceğini gösteriyor. Ancak, bu sızıntılar yonga setinin henüz tam olarak optimize edilmemiş olabileceğini düşündürüyor, bu da gelecek aylarda performansında iyileşme olabileceği anlamına geliyor. Yine de, Google Tensor G4 CPU ve sonuçlarının Tensor G3’e göre nasıl karşılaştığına dair detaylara yakından bakmaya değer.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel Fold 2 geliyor, Galaxy Z Fold 6 yandı

Normalde, bir akıllı telefon yonga setinin test sonuçları Geekbench 6 yerine Geekbench 5’te yayınlanır, çünkü bu sonuçlar genellikle yonga setinin resmi lansmanından önce ortaya çıkar. Tensor G3’ün 9 çekirdekli bir yapıya sahip olduğu karşısında, Tensor G4’ün geleneksel 8 çekirdekli bir düzende ‘1 + 3 + 4’ yapılandırıldığı ortaya çıktı. En yüksek saat hızına sahip çekirdek 3,10 GHz olarak belirtiliyor, bu da Tensor G3’teki 3,00 GHz frekansından biraz daha yüksek.

Tensor G4’te bulunan tüm çekirdekler daha yüksek saat hızlarında çalışıyor, bu da optimize edilmiş bir performans için potansiyel gereksinimleri işaret ediyor. Ayrıca, Tensor G4’ün 8 çekirdekli CPU düzeni, yonga setinin Samsung Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli yapıları temel almayacağını gösteriyor. Ancak, Google’ın yeni silikonunun, Exynos 2400’de kullanılan teknolojileri kullanarak verimliliği ve çok çekirdekli yetenekleri artırması bekleniyor.

Önceki bilgilere göre, Tensor G4’ün Tensor G3’e göre hafif bir yükseltme sunacağı ve yeni yonga setinin GPU tarafında değişiklik içermeyeceği belirtilmişti. Bu durumda, Tensor G4’ün grafik performansının, rakip yonga setleri Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400’e karşı rekabet ederken olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor. Ancak, güncellenmiş test sonuçları gelmeden kesin bir yargıya varmak zor.

Sonuç olarak, Google Tensor G4 yonga setinin Tensor G3’e kıyasla biraz daha yavaş olabileceği ancak gelecekteki güncellemelerle iyileştirmelerin olabileceği düşünülüyor. Bu yeni yonga setinin Pixel serisine ne tür yenilikler getireceği ve diğer yonga setleriyle nasıl rekabet edeceği merakla bekleniyor.