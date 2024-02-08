Google Pixel Fold 2 hakkında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Google, geçtiğimiz yıl katlanabilir telefon pazarına Google Pixel Fold modelini tanıtarak giriş yapmış ve hemen ardından halefi için hayranlar beklemeye başlamıştı Son gelen bilgiler sayesinde Google Pixel Fold 2 özellikleri ve lansman tarihi ortaya çıktı.

İçindekiler Google Pixel Fold 2 Katlanabilir Telefon Pazarının Kralı Olacak

Google Pixel Fold 2 Katlanabilir Telefon Pazarının Kralı Olacak

Rapora göre, Pixel Fold 2 geliştirme süreci bir süredir devam ediyor ve birkaç aydır Google tarafından şirket içerisinde dahili olarak test ediliyor. Prototip birimlerine güç veren yonga setinin kod adının “zumapro” olduğu belirlendi.

Pixel 8 serisine güç veren Tensor G3 çipi için “zuma” kod adı kullanılıyordu. Dolayısıyla, Pixel Fold 2’nin gücünü sağlayacak olan “zumapro” kod adlı çipin muhtemelen Tensor G4 olacağı düşünülüyor. Hatırlatmak gerekirse, orijinal Pixel Fold’da Tensor G2 çipi bulunuyordu. Yani Google cihazda bir nesil atlasa da işlemci iki nesil atlayacak.

Tensor G4’ün, Samsung tarafından üretilecek ve ARM Cortex-X4, A720 ve A520 CPU çekirdekleri ile donatılacağı belirtiliyor. Burada Google Pixel Fold 2 modelinde Galaxy S24 serisinde tanıtılan Exynos 2400 yonga setine benzer bir işlemci görmeyi bekleyebiliriz.

Pixel Fold 2’nin, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olacağı ifade ediliyor. Bu özellikler, önceki modele göre daha güçlü bir cihaz olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Pixel Fold 2’nin Pixel AI yapay zeka asistanına da sahip olabileceği söylentiler arasında.

Samsung’un Galaxy AI yapay zeka hamlesinden sonra görünen o ki Android dünyasında yeni moda bu olacak. Doğrusu, Pixel yapay zeka konusunda daha öncü bir seri olsa da, Samsung cephesi her özelliğin biraz daha gelişmiş bir halini Galaxy S24 serisi cihazlarda sunuyor. Google’ın neler sunacağını göreceğiz.

Raporda, Pixel Fold 2’nin şu anda Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu da seri üretime geçişin birkaç ay uzakta olabileceğini gösteriyor. Seri üretimle beraber lansman tarihi de daha net belli olacaktır.

Google’ın bu yılın Ekim ayında Pixel 9 ve 9 Pro’yu tanıtması bekleniyor. Her iki telefonun da Tensor G4 çipine sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla, Pixel Fold 2’nin de aynı çipe sahip olması ve Pixel 9 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor.

Google Pixel Fold 2’nin detayları ve lansman zamanlaması hakkındaki bu bilgiler, katlanabilir telefon pazarındaki rekabetin daha da kızışacağını gösteriyor. Pixel Fold 2’nin ne zaman ve hangi özelliklerle piyasaya sürüleceğini görmek için heyecanla bekliyoruz. Google Pixel Fold 2, Samsung cephesinin bu yıl tanıtacağı Galaxy Z Fold 6 modeline ciddi bir rakip olabilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S20 FE 2024 yılında alınır mı? Fiyat performansı nasıl?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın yeni katlanabilir telefonu neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!