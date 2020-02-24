Google tarafından Huawei kullanıcılarına ‘sideload’ uyarısı

Google, kendi uygulamalarını dış kaynaktan – resmi olmayan yol ve yöntemler aracılığıyla – edinen Huawei kullanıcılarını güvenlikleri konusunda uyardı. Google tarafından paylaşılan yazı ‘sideload’ yani arka kapıdan Google hizmetlerine erişim konusunda resmi ağızdan en caydırıcı açıklama olarak kayıtlara geçti. Google çalışanı Tristan Ostrowski tarafından paylaşılan yazıya buradan erişebilirsiniz.

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Bu konuda halen kullanıcıların kafa karışıklığı yaşadığını söyleyen Google Play yöneticisi Tristan Ostrowski yapılan açıklamada 16 Mayıs 2019‘dan sonra piyasaya sürülen Huawei cihazlarına destek verilemediğini söyledi. İlgili yazıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarlarını tehdit edip etmediğinin halen soruşturulduğu belirtildi. Ostrowski, odak noktalarının halihazırda kullanımda olan (16 Mayıs 2019 öncesi çıkış tarihine sahip ) milyonlarca Huawei cihazında, Huawei ile birlikte yasal sınırlar içinde çalışarak, ilgili güvenlik güncellemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

İlgili tarih sonrası çıkan cihazların Google tarafının güvenlik kontrolleri prosesinden geçmediğini belirtildi. Çünkü bu cihazlara Google Play Protect yazılımı yüklenmedi. Haliyle Google tarafı tüm bahse konu bu cihazları sertifikasız olarak tanımladı. Google tam olarak bu noktada kullanıcıları uyararak, hizmetlerini resmi olmayan yollardan cihazlarına yükleyen kullanıcılara bu uygulamaların kötü amaçlı yazılım içermediği konusunda garanti veremeyeceklerini belirtti. Sertifikasız cihazlara hizmetlerinin kurulmaması tavsiyesinde bulunuldu. Google, Play Store, Gmail, YouTube gibi yazılımlarının onaysız cihazlarda güvenli şekilde çalışmasına müsaade etmediklerini ifade etti.

Google tarafının tüm uyarılarına rağmen henüz bu anlamda yaşanan bir güvenlik problemi kayıtlara geçmedi. Fakat yine de bu durum dış kaynaktan edinilen bu uygulamaların tamamıyla güvenli olduğu manasına da gelmez.

Cihazınızın Google tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için; Google Play Store uygulamasını açıp, menüye ardından da ayarlara dokunup, açılan barın en altından bunu öğrenebilirsiniz. İlgili bölümde cihazınızın sertifikalı yada sertifikalı değil şeklinde bir ibare ile etiketlendiğini görebilirsiniz.