Akıllı Telefonlar
Huawei, Google uygulamalarının eksikliğini kapatacak!
Huawei, ABD Ticaret Savaşı’nın yaptırımlarından biri olan Google uygulamalarının eksikliğini uzun bir süredir yaşıyor. Çin gibi komünist düzende yer etmiş ülkeler, yabancı üretimi ülkelerine sokmadıkları için kendi alternatif çözümlerini üretebiliyorlar. Fakat, içerisinde bizim de dahil olduğumuz Avrupa ülkeleri kendi çözümlerini üretmekte yetersiz kalıyorlar.
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Firma, yakın zamanda çıkartmış olduğu Mate 30 cihazı için hala bir Avrupa lansmanı yapmadı. Keza, yapması durumda bile içerisinde Google uygulamalarının yüklü gelmediği bir cihazı çoğu kişinin sahip olmak istemeyeceğini belirtmek lazım. Firma da bu sorunu aşmak için hiç beklemek istemiyor.
Firma, kullanıcılar tarafından antipatik bir yaklaşım kazansa da bu sene akıllı telefon satışlarından 230 milyon ünite rakamını aştı. Geçen senenin aynı dönemi, 206 milyon adet ürünü satmayı başarmışlardı. Marka bu üstün başarısına rağmen, dur durak bilmiyor ve yılın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bu probleme de noktayı koymak istiyor.
Economic Times’ın haberine göre, Çinli şirket Huawei Media Service (HMD) adını verdiği Google Play Service alternatifi bir sistem üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili temsilciler, “HMS projesi tamamen bize ait mobil teknolojileri barındıracak mobil ekosistem yaratacağız; uygulamalarda odağımız, navigasyon, ödeme, oyun, mesajlaşma olacak ve aralık ayında hepsini görebileceksiniz.” dedi.
Temel servislere ek olarak, marka 150 favori uygulamayla da anlaşmaya giderken kendi uygulama mağazasında konumlandırmayı planlıyor. Böylece firma, Android tarafındaki zayıflığını radikal bir kararla gidermiş olacak. Daha başarılı satışların kapısı aralanmış olacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini almaya başlıyor!
Redmi K20 modeli Çin’de Android 10 üstüne kurulu MIUI 11 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme konum kontrolü ve gizlilik ayarları konularında iyileştirmeler getiriyor.
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Redmi K20 güncellemesi
Xiaomi, Çin’deki K20 telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM kodlu 2.3 GB büyüklüğündeki güncellemeyle kullanıcılar Android güvenlik yaması dışında yeni özelliklere ve iyileştirmelere de kavuşacaklar.
Bunların başlıcaları; konum kontrolü, gizlilik ayarları, QR kodla Wi-Fi paylaşımı ve uygulama balonlarındaki geliştirmeler. Yeni Android sürümüyle gelen bu özelliklerin MIUI 11 arayüzü ve karanlık modla uyumlu çalıştıkları belirtiliyor.
İlk olarak Çin’de verilen güncellemenin Google servislerine adapte edilerek yakın zamanda tüm dünyadaki cihazlara sunulacağı söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sony, yeni telefonunda tasarım anlayışını komple değiştiriyor!
Sony, yeni akıllı telefonunda senelerdir kıramadığı hatta geride kaldığı tasarım konusunda yeni bir adım atmaya kararlı gözüküyor.
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Japon firmalar bildiğiniz üzere, her konuda garantici olmayı seven firmalardır. O yüzdendir ki oturtulan bazı sistemleri bozmak istemezler veya yenilikçi adımlar atmak istemezler. Çünkü, deneysel şeyler hata getirebilir. Bu da kusursuz ürün anlayışını tamamen bozan faktörlerden biri oluyor.
Sony neredeyse 2 yıl olmasına rağmen çentikli akıllı cihaz furyasına bir türlü katılamadı. Şimdi ise yepyeni bir dizayn çalışmasıyla karşımıza çıkan Sony’nin Samsung vari bir çalışma ortaya koyduğunu görüyoruz.
Ekranın orta üst kısmına bir kamera çentiği yerleştirildiğini gördüğümüz yeni modelde muhtemelen parmak izi sensörü de ekran içine yerleştirilmiş şekilde gelecek. Aynı zamanda yazılımda da birtakım değişikliklerin işlendiğini gördüğümüz yeni nesil cihazda ekran boyutuyla doğru orantılı olarak tek elde kullanım modu da dahil edilmiş.
Kaynak/Source: LetsGoDigital
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 10 Lite özellikleri ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Note 10 Lite modelinin tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Telefon 6.7 inç boyutundaki devasa bir ekranla gelecek.
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Samsung Galaxy Note 10 Lite özellikleri
Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy Note 10 Lite modelinin tüm teknik özellikleri, isabetli sızıntı haberleriyle tanınan Roland Quandt isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı. Telefon 6.7 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde devasa AMOLED bir ekranla gelecek. Samsung, Lite modelde ekran altından parmak izi okuma teknolojisi de ihmal edilmemiş.
Gücünü Galaxy Note 9 ve S9 serilerinde de kullanılan Exynos 9810 işlemcisinden alan cihazın pili ise 25 W hızlı şarj destekli ve 4,500 mAh büyüklüğünde. Galaxy Note 10 Lite‘ın arkasında üçlü kamera kurulumuna (12 MP (f/1.7) ana kamera, 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera ve 12 MP (f/2.4) 2x telephoto kamera) yer verilmesi bekleniyor. Telefonun delik tasarımlı ön kamerası ise 32 MP (f/2.0) çözünürlüğünde.
MicroSD hafıza kartı desteği sunan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı tek versiyonla çıkacak. Kutusundan S Pen’in de çıkması beklenen cihaz Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 arayüzünü kullanacak. 10 Ocak‘ta ilk olarak Avrupa pazarında satışa çıkacak olan Note 10 Lite’ın fiyatının €609 civarında olacağı tahmin ediliyor.