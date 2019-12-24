Huawei, Google uygulamalarının eksikliğini kapatacak!

Huawei, ABD Ticaret Savaşı’nın yaptırımlarından biri olan Google uygulamalarının eksikliğini uzun bir süredir yaşıyor. Çin gibi komünist düzende yer etmiş ülkeler, yabancı üretimi ülkelerine sokmadıkları için kendi alternatif çözümlerini üretebiliyorlar. Fakat, içerisinde bizim de dahil olduğumuz Avrupa ülkeleri kendi çözümlerini üretmekte yetersiz kalıyorlar.

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Firma, yakın zamanda çıkartmış olduğu Mate 30 cihazı için hala bir Avrupa lansmanı yapmadı. Keza, yapması durumda bile içerisinde Google uygulamalarının yüklü gelmediği bir cihazı çoğu kişinin sahip olmak istemeyeceğini belirtmek lazım. Firma da bu sorunu aşmak için hiç beklemek istemiyor.

Firma, kullanıcılar tarafından antipatik bir yaklaşım kazansa da bu sene akıllı telefon satışlarından 230 milyon ünite rakamını aştı. Geçen senenin aynı dönemi, 206 milyon adet ürünü satmayı başarmışlardı. Marka bu üstün başarısına rağmen, dur durak bilmiyor ve yılın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bu probleme de noktayı koymak istiyor.

Economic Times’ın haberine göre, Çinli şirket Huawei Media Service (HMD) adını verdiği Google Play Service alternatifi bir sistem üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili temsilciler, “HMS projesi tamamen bize ait mobil teknolojileri barındıracak mobil ekosistem yaratacağız; uygulamalarda odağımız, navigasyon, ödeme, oyun, mesajlaşma olacak ve aralık ayında hepsini görebileceksiniz.” dedi.

Temel servislere ek olarak, marka 150 favori uygulamayla da anlaşmaya giderken kendi uygulama mağazasında konumlandırmayı planlıyor. Böylece firma, Android tarafındaki zayıflığını radikal bir kararla gidermiş olacak. Daha başarılı satışların kapısı aralanmış olacak.