Google Stadia için gelecek Hideo Kojima oyunu iptal oldu!
Google Stadia için planlanan Hideo Kojima oyunu iptal oldu. İptalin sebebi olarak ise Google’ın özel oyun stüdyosunu kapatması gösteriliyor.
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Google Stadia Studios’un kapanması Kojima’nın yeni oyununa mal oldu!
Buluttan oyun oynama teknolojisi gündemde kalmaya devam ediyor. Google, Amazon, Microsoft ve Nvidia firmalarının başı çektiği bu teknolojide işler her zaman yolunda gitmiyor ne yazık ki. Stadia ile bu teknolojiyi büyük çaplı olarak duyuran Google, beklentileri karşılayamadı. Çıktığı günden bu yana olumsuz geri dönüş alan platform, belli başlı bazı tasarruflara maruz kaldı. Özel oyun stüdyosu kapanan platform, daha önceden planlanan Hideo Kojima yapımı korku oyununu da iptal etmek zorunda kaldı.
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Rakiplerinin aksine ayrı bir mağaza ile piyasaya girmek isteyen firma, beklediği etkiyi oyunculardan alamadı. Özellikle an itibariyle en büyük rakibi olan GeForce Now‘un oyunculara daha önceden satın aldıklarını oyunları oynama imkanı vermesi, firmanın işini zorlaştırdı. Bu nedenle yeniden yapılanmaya giden firma, geri adım atmasa da giderleri kısma kararı aldı. Hideo Kojima‘nın planladığı bölüm bölüm ilerleyen korku oyunu da oyuncularla ne yazık ki buluşamayacak. Her ne kadar Kojima iptal olan oyunlara alışkın olsa da, olası bir kaliteli yapımdan maruz kalmak oyuncuları üzdü. Bakalım Kojima‘nın korku oyununu başka platformlarda görecek miyiz merakla takip ediyor olacağız.
Genel
Terraria Google Stadia’ya sonunda geliyor!
Terraria yapımcısı ile Google arasındaki ortadan kalktı. Sevilen oyun yakın bir zaman içerisinde Google Stadia platformuna giriş yapacak.
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Terraria yapımcısı Google hesaplarına sonunda ulaştı!
Oyun dünyasında geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Terraria oyununu geliştiren Andrew Spinks, sevilen oyunun kesinlikle Stadia için gelmeyeceğini duyurdu. Konu ile alakalı Twitter‘dan açıklama yapan Spinks, Google hesaplarına ulaşamadığını gerekçe göstermişti. Oldukça sinirlenen Andrew Spinks, Google’ın bu konuda yardımcı olmaması nedeniyle oyunu Stadia‘ya çıkarmayacağını belirtti. Ancak son gelen haberlere göre, konu hallolmuş gibi gözüküyor. Zira oyunun forum sayfasında Terraria‘nın Stadia için tekrardan piyasaya çıkacağı ortaya çıktı.
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Konuyla alakalı olarak yapımcı firmaya ait silinen YouTube kanalının tekrardan aktif olduğu ortaya çıktı. Andrew Spinks henüz bir açıklama yapmazken, görünüşe göre Google hesaplarını kurtarmayı başardı. Ayrıca oyunun Stadia‘ya gelecek olması da hayranlarda sevince neden oldu. Oyunun tam olarak ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Ancak Terraria 1.4.0.5 sürümü ile Stadia platformuna giriş yapacak. Bununla birlikte oyunun şu an Google tarafından sertifikalandırılacağı açıklandı. Bakalım sevilen oyun, bekleyişin ardından hayranlarını memnun etmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Google Chrome saniye başı kare (FPS) sayacını geri alıyor
FPS terimi özellikle oyun ve video performanslarında sıkça kullanıldığı için artık bilinen bir terim. Ancak buna rağmen Google; geçtiğimiz Temmuz ayında Google Chrome tarayıcısındaki FPS sayacını farklı bir ölçü şekliyle değiştirmişti. Sitedeki FPS sayısını göstermek yerine artık sitedeki kare sayısının zamansal yüzdesi gözüküyordu.
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Google sistemin ismini de değiştirdikten sonra eski sistemin daha iyi olduğuna dair tepkilerle karşılaştı. Bu tepkiler karşısında da firma eski FPS sayacını geri getirdi.
Tarayıcıdaki FPS sayacı sitelerin performansını ölçmek için kullanılıyor. Bu yönden hedefi daha çok geliştiriciler olsa da özellik genel kullanıcıların da dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla böyle bir geri dönüşün daha iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.
Google Chrome üzerinde FPS sayacı nasıl açılır?
Tarayıcı üzerinden FPS sayacının nasıl açılacağına denk gelmediyseniz bu durum oldukça doğal. Ne de olsa Geliştirici Araçları üzerinden açılabilen özelliği genel olarak da bilen kişi sayısı az.
İşleve erişmek için tarayıcıdaki sağ üstteki üç noktayla temsil edilen Chrome Menüsünü açmak gerekiyor. Ardından ise Diğer Araçlar kısmından Geliştirici Araçlarına tıklamalısınız. Bu adımları Ctrl+Shift+I kombinasyonunu kullanarak daha hızlı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Sonrasında çıkacak panelden ise Ctrl+Shift+P kombinasyonuyla arama kısmını açmanız gerekiyor. Arama yerine “show frame” yazmanızın ardından çıkacak olan “Show frames per second (FPS) meter” yazısına tıklamanız durumunda saniye başı kare sayısını gösteren yüzen bir pencere ekranınızda belirecektir.
Google Meet görüşmeleri herkes için daha da güvenli hale geliyor
Google Workspace takımı Google Meet uygulamasının temel özelliklerinde bazı değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin arasında görüşmelere dışarıdan katılanların bilgilerini korumak için yapılan ayarlamalar yer alıyor.
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Uygulama geliştiricilerinin söylediğine göre böylelikle görüşme yöneticilerinin aramaları yönetme imkanı çok daha kolaylaşacak. Aynı zamanda dışarıdan görüşmelere katılan kişilerin gizlilikleri de daha güvenli hale geldi. İlgili paylaşımda düşülen nota göre de geliştiriciler bunu katılımcı bilgilerini saklayan araçları geliştirerek yapmış durumda.
Harici katılımcı bilgilerini korumak için Google, bir süredir Google Meet katılımcı tanımlayıcısına güncellemeler getiriyor. Buna göre her türlü katılımcının e-posta ve cihaz kullanıcı adı açık bir şekilde uygulamada gösteriliyor. Ancak harici görüşmelerdeki harici katılımcılar için bu bilgilerin bir kısmının artık gizlenmesi yoluna gidiliyor.
Aynı şekilde bir organizasyon içerisindeki kurucunun e-postası görülebilecekken; harici bir görüşme ayarlayan kişilerin mailleri gizli olacak. Benzer şekilde organizasyon içi katılımcıların ülke, bölge ve IP adresleri Google Meet üzerinde açık bir şekilde görülürken; harici katılımcılar için bu tip bilgiler yer almayacak. Bu durum o kişilerin bir organizasyona bağlı olup olmaması durumunda da değişmeyecek.
Kademe kademe dağıtılmaya başlanan değişiklikler, Mart ayının başından itibaren de bütün yeni görüşmeler için yönetici kişilerin varsayılan olarak erişiminde olacak.
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